Privacidad de Instagram en riesgo: qué significa el fin del cifrado de extremo a extremo en los chats

Instagram elimina el cifrado de extremo a extremo en mensajes directos desde el 8 de mayo de 2026, afectando la privacidad de sus usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A partir del 8 de mayo de 2026, Instagram eliminará el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, una decisión que modifica de raíz el nivel de privacidad que hasta ahora podían elegir los usuarios de la plataforma. Esta medida, comunicada por la propia empresa, supone que los chats dejarán de contar con la protección que impide que terceros —incluida la propia compañía— accedan al contenido de los mensajes.

Hasta ese momento, quienes hayan utilizado el sistema de cifrado recibirán instrucciones para descargar sus conversaciones y archivos multimedia. Instagram recomienda además mantener la aplicación actualizada antes de intentar la descarga de datos.

Qué es el cifrado de extremo a extremo y por qué importa

El cifrado de extremo a extremo es un sistema de seguridad que garantiza que solo los dispositivos de los participantes en una conversación pueden acceder al contenido de los mensajes. Ni la plataforma, ni proveedores de internet, ni terceros pueden leer los mensajes ni los archivos intercambiados.

Este tipo de protección se ha convertido en uno de los estándares más valorados en materia de privacidad digital, ya que impide el acceso incluso a la propia empresa operadora del servicio.

Los mensajes directos de Instagram seguirán protegidos en tránsito, pero quedarán accesibles para la plataforma tras ser descifrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Instagram, el cifrado de extremo a extremo nunca fue una opción predeterminada, sino una función que debía activarse de forma manual al iniciar un chat específico. Esto diferencia a la red social de otros servicios de mensajería, como WhatsApp, donde el cifrado de extremo a extremo se aplica por defecto en todas las conversaciones.

Al desaparecer esta función, los mensajes enviados a través de Instagram seguirán estando protegidos durante su tránsito por la aplicación, aunque quedarán accesibles para la plataforma una vez que se descifren en sus servidores antes de ser entregados al destinatario.

La protección que garantiza el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos de Instagram impide que cualquier actor externo, incluida la propia empresa, pueda leer el contenido de las conversaciones.

Con la eliminación de esta función, los mensajes quedarán accesibles para la plataforma después de ser descifrados en sus servidores, lo que representa un retroceso en el nivel de privacidad de los usuarios.

Meta recomienda descargar conversaciones cifradas antes de la fecha límite y mantener la aplicación actualizada para evitar la pérdida de datos. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

Por qué Instagram elimina el cifrado de extremo a extremo

La decisión de retirar el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos fue explicada por Meta mediante un comunicado: “Muy pocas personas optaban por el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, por lo que eliminaremos esta opción en los próximos meses. Quienes deseen seguir utilizando el cifrado de extremo a extremo pueden hacerlo fácilmente en WhatsApp”.

La información oficial sostiene que la escasa utilización de la función es el motivo principal para retirarla. Hasta el momento, la empresa no ha detallado si existe alguna exigencia regulatoria detrás de la medida ni si planea introducir un mecanismo alternativo de protección para los mensajes.

Meta tampoco ha precisado la cantidad de usuarios que empleaban el cifrado en Instagram ni ha ofrecido una justificación técnica o de seguridad complementaria. La ausencia de explicaciones públicas ha dado lugar a especulaciones en torno a los motivos reales de la eliminación de esta función.

Qué cambia para la privacidad de los usuarios

El anuncio de que el cifrado de extremo a extremo dejará de estar disponible en los mensajes directos de Instagram ha suscitado inquietud entre defensores de la privacidad y especialistas en seguridad informática. Desde el 8 de mayo de 2026, los mensajes directos ya no contarán con una de las protecciones más estrictas frente al acceso de terceros.

La eliminación del cifrado de extremo a extremo genera preocupación entre defensores de la privacidad y especialistas en seguridad informática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin el cifrado de extremo a extremo, los mensajes seguirán siendo transmitidos de forma segura, pero Instagram podrá acceder a su contenido una vez que lleguen a los servidores de la plataforma. Esto significa que, en caso de requerimientos legales, solicitudes gubernamentales o investigaciones internas, la empresa tendrá la posibilidad de leer el contenido de los mensajes directos.

La eliminación del cifrado de extremo a extremo también implica que los usuarios deberán estar atentos a las notificaciones que la aplicación envíe para descargar conversaciones y archivos importantes antes de la fecha límite. Meta ha recomendado actualizar la aplicación a la versión más reciente para facilitar el proceso.