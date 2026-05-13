La preceptora acusada de robar USD 50 mil de un viaje de estudios no aparece y aún desconocen en qué gastó el dinero

La escuela E.N.E.T. N°1 en Bragado, donde la preceptora habría estafado a las 38 familias

La investigación en contra de la preceptora de una escuela técnica de la localidad bonaerense de Bragado que fue denunciada por robarse 50 mil dólares destinados a un viaje de estudios recién comienza y todavía son varias las dudas que rodean el caso. Por lo pronto, mientras la Justicia avanza, a esta hora, la acusada no fue notificada de la denuncia penal y se desconoce dónde está.

Las víctimas son 38 familias, que depositaron dinero en la cuenta personal de la educadora durante más de un año para costear un viaje en avión a El Bolsón, de los alumnos de sexto año del colegio secundario. Y acá surge otra de las preguntas que todavía no tienen respuesta: en qué gastó el dinero. La causa está en manos de la UFI Nº4 del Departamento Judicial de Mercedes.

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Infobae dialogó con el abogado Federico Etcheún, representante de las familias, quien confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por el delito de estafa agravada.

“Todo el dinero que fueron pasando durante once meses o un año a esta preceptora, que era para un viaje al Bolsón, no se usó para pagar el viaje; no se pagó estadía, no se pagó nada. Toda esa plata la dilapidó y recién la semana pasada les confirmó a las autoridades de la escuela que se había gastado la plata”, relató el letrado.

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En ese sentido, el abogado señaló que la condición de trabajora en una institución pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

El abogado intervino en el caso recién la semana pasada y durante los días siguientes estuvo reuniendo toda la documentación necesaria de todas las 38 familias que elevaron la denuncia. “Yo les dije a las familias que me reunieran todos los comprobantes de transferencias bancarias, todos los chats y fotos de eventos que hayan hecho para recaudar el dinero. Me consiguieron todo todas las familias, así que hice treinta y ocho carpetas diferentes con cada archivo de cada alumno”, detalló Etcheún. La documentación fue aportada por el abogado junto a la denuncia en contra de la preceptora.

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Según trascendió, la preceptora habría dicho de manera extraoficial una frase que indigna: “Me patiné la plata”, aseguró en el colegio antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes y esperan una respuesta de la Justicia.

“No la se vio más. La última vez que habló fue esa que dijo que se ”patinó la plata”. Después no se la vio más en la calle. No tengo idea si estará acá en Bragado, pero no salió más a ningún lado. Estimo que una vez que la denuncia penal ingresa correctamente, se tiene que notificar por cédula fehacientemente de que está siendo investigada por un delito penal y que tenés derecho a contratar un abogado y que después la van a llamar a una declaración indagatoria. Pero realmente no tenemos datos de dónde está ni si está acá“, aseguró el abogado.

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Silencio absoluto

En ese sentido, el letrado indicó que a pesar de que se desconoce dónde está la acusada, su marido -que trabaja en el mismo colegio- sí concurre regularmente a trabajar. Respecto al destino del dinero aún es todo materia de investigación. Desde las familias tratan de recopilar documentación para saber si gastó el dinero.

“Hasta ahora el esposo no se expresó. Nadie en el colegio dijo nada. Solamente terminaron de confirmar que la plata no estaba y se había gastado, pero no aportaron ni cómo, ni dónde, ni por qué la gastaron. Eso calculo se lo tendrán que responder a la Justicia cuando la citen”, señaló.

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El monto estimado en la denuncia de las 38 familias asciende a los 50 mil dólares aproximadamente. “Entre todas las familias calcularon el viaje total. Eso saldría todo el viaje completo a El Bolsón para todos los chicos con todo pago. Un dinero que ellos ya habían juntado todo y se lo iban pasando a ella”, continuó.

“El tema es que se lo pasaban semanalmente, mensualmente, algunos se lo daban en la mano, porque ya habían hecho viajes desde el mismo colegio con la misma preceptora y siempre habían salido bien, pero esta vez no se dio”, agregó.

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En las redes sociales de la preceptora, observaron que en el último tiempo había realizado un viaje pero el abogado aclaró que desconoce si se hizo con el dinero que estaba destina para el viaje.

Según dijo Etcheún, la preceptora les informó a los padres un total de seis supuestas postergaciones del vuelo. Y en cada una expuso una excusa diferente. En una oportunidad, por ejemplo, aseguró que la mujer habría presentado documentos presuntamente falsificados de una reconocida aerolínea low cost para justificar las demoras ante los padres.

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Imagen de El Bolsón, el destino del viaje de estudios de los chicos de Bragado

“Le mandó un documento Word que ponía el logo de la aerolínea, y que por cuestiones o inconvenientes internos tenían que cambiar. Como son familias trabajadoras que no suelen viajar, no se dieron cuenta”, dijo.

Una buena noticia

A partir de la trascendencia del caso, una aerolínea se puso contacto con los padres para comunicarles que decidió donarles los pasajes a El Bolsón para que no dejen de cumplir su sueño de viajar al sur del país.

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El dato fue confirmado a este medio, tanto por el abogado de las familias robadas como desde la empresa. Con esta ayuda, el viaje se hace cada vez más realizable.

Por lo pronto, indicó Etcheún, las familias abrieron una cuenta con el alias “Viajamos al Bolsón” para pedir colaboración y así realizar el viaje de estudio, cuya fecha inicial era octubre del año pasado. “Estimo que con los pasajes y ahora con lo que logren reunir, van a poder realizarlo esta año, hacia la misma fecha”, concluyó el abogado en su diálogo con Infobae.