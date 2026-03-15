No te dejes engañar: las 7 “red flags” que delatan a una aplicación peligrosa en Android e iOS

La proliferación de aplicaciones móviles falsas representa un creciente riesgo de ciberseguridad para millones de usuarios en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, millones de usuarios confían en sus teléfonos móviles para realizar desde operaciones bancarias y compras en línea, hasta gestionar cuentas de redes sociales y acceder a servicios de entretenimiento.

Esta centralidad convierte a los dispositivos en blancos perfectos para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el auge de las aplicaciones móviles para difundir software falso o malicioso. Identificar una app fraudulenta puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y la exposición a robos de datos o pérdidas económicas.

Desde ESET advierten que muchas de las amenazas se distribuyen fuera de las tiendas oficiales de aplicaciones o por medio de imitaciones de servicios populares.

Claves para saber si una aplicación es un fraude

La cantidad de descargas

Revisar el volumen de descargas es una de las medidas más efectivas para identificar apps falsas. Si una aplicación que, por su popularidad, debería contar con cientos de miles o millones de usuarios, aparece con cifras bajas o ni siquiera figura entre las más populares, conviene sospechar. Las aplicaciones impostoras suelen tener pocos usuarios porque son lanzadas rápidamente para aprovechar tendencias y notoriedad en redes sociales.

Revisar la cantidad de descargas y las tendencias en redes sociales es una estrategia clave para detectar apps fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método resultó útil en casos como el de imitaciones de ChatGPT y WhatsApp Pink, que prometían funciones exclusivas pero carecían de descargas significativas. Al detectar esta anomalía, muchos usuarios evitaron instalar software malicioso.

Reseñas y valoraciones

Las opiniones de otros usuarios pueden ofrecer información vital antes de descargar una aplicación. Una gran cantidad de comentarios negativos, advertencias sobre comportamientos anómalos o, por el contrario, valoraciones excesivamente positivas y repetidas en apps con pocas descargas, suelen ser señales de alerta.

Las reseñas similares pueden indicar la presencia de bots o usuarios falsos que intentan mejorar la reputación de la aplicación.

El diseño y el logo

Las aplicaciones maliciosas a menudo imitan el diseño de sus contrapartes legítimas, pero rara vez logran una réplica exacta. Pequeñas diferencias en el logo, los colores o los elementos visuales pueden indicar que se trata de una copia fraudulenta. Ante cualquier duda, es recomendable comparar estos detalles con el sitio web oficial del proveedor.

Pequeñas diferencias en el logo, colores y diseño ayudan a identificar aplicaciones que son imitaciones de las originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso los logotipos que parecen auténticos deben ser analizados con cautela. Los responsables de fraudes digitales pueden crear páginas web y materiales gráficos que simulan ser oficiales, por lo que la verificación minuciosa resulta esencial.

Confirmar la existencia de una app oficial

No todos los servicios cuentan con aplicaciones móviles oficiales. Antes de descargar una app vinculada a una plataforma reconocida, conviene revisar el sitio web de la empresa para comprobar si realmente existe una versión oficial y acceder únicamente a los enlaces de descarga proporcionados desde esa fuente.

En ocasiones, los delincuentes ofrecen aplicaciones de bancos o comercios que no tienen presencia real en tiendas de apps.

Nombre y descripción

La presentación de una aplicación legítima suele ser cuidada en cada aspecto, desde el nombre hasta la descripción y los datos del desarrollador. Errores ortográficos, descripciones poco claras o inconsistencias en la información son señales de advertencia frecuentes en apps falsas.

Es fundamental leer detenidamente la información antes de instalar cualquier software. Las aplicaciones confiables invierten en su imagen y en la calidad de su presentación, mientras que los desarrolladores fraudulentos pueden descuidar estos detalles.

Errores ortográficos y descripciones inconsistentes suelen delatar aplicaciones falsas y descuidadas en su presentación pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigar al desarrollador

Verificar quién está detrás de la aplicación es un paso clave para evitar riesgos. Los desarrolladores legítimos suelen contar con un historial de otras apps publicadas y una reputación reconocible. En cambio, un desarrollador desconocido o sin historial debe generar sospechas, especialmente si el nombre resulta similar al de empresas reales.

Buscar el nombre del desarrollador en internet, revisar su trayectoria y comprobar la existencia de otras aplicaciones asociadas ayuda a mitigar fraudes. Incluso si el nombre parece familiar, los estafadores pueden copiar denominaciones para engañar.

Permisos excesivos

Una de las señales más evidentes de que una aplicación puede ser maliciosa es la solicitud de permisos innecesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, una linterna que pide acceso a funciones sensibles del dispositivo, como derechos de administrador, contactos o ubicación, suele tener intenciones maliciosas.

Antes de conceder cualquier permiso, el usuario debe preguntarse si realmente es necesario para la tarea que realiza la app. Negarse a otorgar permisos injustificados puede prevenir accesos indebidos a información sensible.