Cómo funciona el detector de WhatsApp que alerta sobre enlaces vinculados a estafas

WhatsApp analiza el contexto y el comportamiento de los mensajes para identificar enlaces peligrosos en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha implementado una nueva función destinada a proteger a los usuarios de enlaces peligrosos asociados a intentos de estafa.

Esta herramienta, desarrollada por Meta, busca enfrentar el crecimiento de fraudes digitales que aprovechan enlaces maliciosos disfrazados de mensajes bancarios, sorteos, concursos o gestiones de cuentas personales. El sistema promete advertir a los usuarios antes de que un clic ponga en riesgo información personal o financiera.

Inteligencia artificial y análisis automatizado

La clave de la nueva función reside en la integración de inteligencia artificial y sistemas automatizados de análisis del comportamiento de los mensajes. WhatsApp no se limita a bloquear enlaces en forma automática: el sistema estudia el contexto y los patrones de uso antes de emitir una advertencia.

El sistema utiliza inteligencia artificial para reconocer patrones de estafa y proteger la información personal de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detector observa variables como la procedencia geográfica del enlace o de la solicitud de vinculación, el historial de actividad del dispositivo que intenta conectarse y la correspondencia de estos datos con los parámetros normales de uso.

Si un usuario recibe un enlace o una petición de vinculación desde un país con el que nunca ha interactuado, o desde un dispositivo con comportamientos atípicos, el sistema lo identifica como potencialmente riesgoso.

Alertas preventivas y opciones para el usuario

Cuando el sistema detecta un posible intento de estafa, WhatsApp muestra una advertencia en pantalla. Esta alerta informa sobre el peligro asociado al enlace o la solicitud, y ofrece al usuario la posibilidad de detener la acción antes de que se concrete el clic o la vinculación. En ese momento, la persona puede optar por continuar, reportar el incidente o bloquear el número involucrado.

La aplicación muestra advertencias en pantalla cuando detecta posibles intentos de fraude a través de links sospechosos. (WhatsApp)

La función actúa de manera preventiva, no solo sobre enlaces ya reportados, sino también ante patrones anómalos detectados en tiempo real. Si un mensaje contiene un enlace junto a una solicitud inusual —como pedir la verificación de la cuenta, ofrecer premios inesperados o solicitar información personal—, la aplicación activa la alerta aunque el dominio no haya sido identificado previamente como peligroso.

El papel de la IA en la detección de fraudes

Meta ha desarrollado una IA que alimenta esta funcionalidad a partir del análisis de millones de interacciones y patrones de fraude detectados en la plataforma. El sistema evalúa el contenido del mensaje, los metadatos de cada enlace y la reputación de los números de contacto involucrados.

Esto permite identificar tanto enlaces maliciosos conocidos como nuevas estrategias de engaño utilizadas por ciberdelincuentes para evadir controles tradicionales.

La herramienta automatizada se complementa con la participación del usuario, quien puede reportar y bloquear contactos sospechosos directamente desde la aplicación. De este modo, la combinación de análisis técnico y acción humana refuerza la protección ante fraudes digitales.

Esta medida refuerza la protección ante fraudes digitales que circulan mediante mensajes y enlaces maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar y aprovechar la función de alerta en WhatsApp

La función de detección de enlaces peligrosos y alertas de vinculación sospechosa se ha incorporado de forma progresiva en las versiones más recientes de WhatsApp. Para asegurarse de contar con esta protección, es fundamental mantener la aplicación actualizada. Los pasos para activar y verificar la presencia de estas herramientas son los siguientes:

Ingresar a Ajustes dentro de WhatsApp.

dentro de WhatsApp. Seleccionar Cuenta .

. Acceder a Verificación en Dos Pasos y configurar un PIN de seguridad adicional.

y configurar un PIN de seguridad adicional. Dirigirse a Notificaciones de Seguridad y habilitar la opción Mostrar Notificaciones de Seguridad en Este Dispositivo .

y habilitar la opción . En Actualizaciones de la Aplicación, marcar la casilla para actualizar WhatsApp automáticamente.

Esta configuración permite que, además de las alertas automáticas, el usuario reciba notificaciones cada vez que se detecte un intento de vinculación desde un dispositivo desconocido o un comportamiento fuera de lo habitual en la cuenta.