El truco de apagar y encender el router: por qué mejora la conexión a internet

Reiniciar el router puede generar que el internet de tu hogar sea más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el router WiFi puede ser una de las formas más simples y efectivas de mejorar la conexión a internet en casa. Aunque a primera vista parece un consejo básico, detrás de este gesto hay una explicación técnica: al apagar y encender el dispositivo se eliminan procesos acumulados y errores temporales que pueden afectar el rendimiento de la red.

Los routers funcionan de manera continua durante días o incluso semanas sin interrupción. Durante ese tiempo gestionan múltiples tareas relacionadas con el tráfico de datos de los dispositivos conectados, lo que puede generar acumulaciones de información o procesos que terminan afectando la velocidad de la conexión. Un reinicio permite restablecer estos sistemas y recuperar un funcionamiento más estable.

El router no es solo un aparato que transmite señal inalámbrica. En realidad, funciona como una pequeña computadora dedicada a administrar la red doméstica. Este dispositivo incluye componentes como procesador y memoria RAM, además de un firmware que se encarga de gestionar las conexiones entre los equipos del hogar y el proveedor de internet.

Especialistas recomiendan reiniciar el router de manera periódica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a su funcionamiento constante, el router acumula diferentes tipos de datos y procesos en segundo plano. Entre ellos se encuentran archivos temporales almacenados en caché, sesiones de conexión que ya no están activas, errores en la asignación de ancho de banda o procesos que quedan bloqueados.

Todo esto puede provocar lo que algunos especialistas describen como “ruido interno”, una acumulación de pequeños fallos que terminan ralentizando la red.

En este contexto, reiniciar el router actúa como una forma de mantenimiento básico. Al apagarse el dispositivo, la memoria se limpia completamente y se eliminan los procesos que estaban generando conflictos. Cuando se vuelve a encender, el sistema inicia de nuevo y establece una conexión fresca con el proveedor de internet.

Un router funciona como una minicomputadora, pues no solo se encarga de emitir señal de internet, también realiza varios procesos para gestionar correctarmente la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso también restablece la comunicación entre el router y el servicio de internet. Durante el reinicio se produce un nuevo “apretón de manos” o negociación de conexión con el proveedor, lo que en algunos casos permite optimizar la asignación de recursos y mejorar la estabilidad de la red.

Además del rendimiento, reiniciar el router puede tener beneficios relacionados con la seguridad. En algunos casos, este procedimiento puede interrumpir procesos sospechosos o conexiones no autorizadas que se hayan establecido en la red doméstica.

Aunque no sustituye otras medidas de protección, como cambiar la contraseña o actualizar el firmware, puede contribuir a mantener el sistema más estable.

Reiniciar el router te puede traer algunos beneficios en cuando a ciberseguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro aspecto importante es la frecuencia con la que se realiza este reinicio. Muchos expertos recomiendan hacerlo de forma periódica, especialmente si se detectan problemas de velocidad o desconexiones frecuentes. Un reinicio semanal puede ayudar a evitar la acumulación excesiva de procesos internos y mantener el dispositivo funcionando correctamente.

Existen varias formas de reiniciar el router. La más sencilla consiste en desconectar el equipo de la corriente eléctrica durante unos 30 segundos y volver a enchufarlo. Este procedimiento permite que los componentes internos se apaguen completamente antes de reiniciar el sistema.

En los routers más modernos, el reinicio también puede realizarse desde aplicaciones móviles desarrolladas por los fabricantes. Algunas marcas incluyen herramientas que permiten administrar la red desde el teléfono, donde suele existir un botón específico para reiniciar o refrescar la conexión.

El reinicio del router no solo se puede hacer manualmente, también existe la opción de hacerlo desde una aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa consiste en acceder al panel de configuración del router desde un navegador web. Para ello, normalmente se utiliza una dirección local como 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Desde esta interfaz es posible encontrar opciones para reiniciar el dispositivo o realizar ajustes adicionales en la red.

Es importante distinguir entre reiniciar y restablecer el router. Mientras que el reinicio solo apaga y vuelve a encender el dispositivo, el restablecimiento borra todas las configuraciones personalizadas y devuelve el equipo a su estado de fábrica. Por ello, esta última opción suele utilizarse solo cuando existen problemas más graves de conexión.

Aunque existen múltiples trucos y aplicaciones que prometen mejorar la velocidad del WiFi, muchas veces la solución más simple sigue siendo la más efectiva. Reiniciar el router de forma periódica puede ayudar a mantener la red doméstica más estable y a recuperar parte del rendimiento que se pierde con el uso continuo del dispositivo.