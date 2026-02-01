Adiós al WiFi lento: aleja este electrodoméstico del router y el internet funcionará rápido todo el día

Los problemas en la red WiFi detienen varias actividades diarias como el trabajo remoto o la reproducción de contenido en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la experiencia cotidiana de muchos hogares, la lentitud del internet encuentra su causa principal en la posición de ciertos electrodomésticos que están muy cerca al router.

El horno microondas, en particular, figura entre los generadores más frecuentes de interferencias, afectando la conectividad en espacios donde el trabajo remoto y la educación a distancia requieren estabilidad absoluta.

Informes de empresas como AT&T subrayan que la proximidad del router a estos electrodomésticos puede provocar bloqueos, cortes y caídas de velocidad en la red inalámbrica.

Por qué el horno microondas afecta el rendimiento del WiFi en el hogar

El microondas emite radiación en la frecuencia de 2,4 GHz, igual que muchos routers, provocando desconexiones y zonas muertas de cobertura WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en el sector de las telecomunicaciones detallan que el microondas representa un caso emblemático, puesto que su funcionamiento emite radiación en frecuencias cercanas a los 2,4 GHz: el mismo rango utilizado por la mayoría de los routers domésticos.

Este fenómeno genera lo que definen como “ruido electromagnético”, capaz de producir desconexiones temporales o la pérdida de velocidad en la señal cuando el microondas opera, e incluso provocar “zonas muertas” sin cobertura.

El problema se agrava porque, aunque los microondas se diseñan con sistemas de aislamiento, una fracción de sus ondas logra escapar, contaminando el espectro y dificultando la transmisión de datos.

Frente a este diagnóstico, se sugiere alejar los routers de cualquier fuente de interferencia electromagnética para conservar una conexión estable en todo el hogar.

Cómo impacta en la red WiFi la cercanía del router a la lavadora y el refrigerador

La lavadora es otro electrodoméstico que altera la señal WiFi: sus motores generan campos electromagnéticos que deterioran la calidad de internet cercana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del listado de electrodomésticos problemáticos figura la lavadora. Este aparato, frecuente en áreas cercanas al router, utiliza motores eléctricos cuyo campo electromagnético altera la radiofrecuencia necesaria para una transmisión WiFi eficiente.

Según datos de los mismos informes, la interferencia de la lavadora se intensifica durante los ciclos activos de lavado, lo cual puede deteriorar la calidad del internet cuando el router se encuentra cerca.

Además, la relevancia de la ubicación se extiende al refrigerador. Por su tamaño y por los materiales, sobre todo las superficies de acero inoxidable, estos electrodomésticos funcionan como una barrera física, reflejando o absorbiendo la señal inalámbrica.

El resultado: áreas del domicilio donde la señal disminuye drásticamente o desaparece. La situación empeora si el router se instala encima del refrigerador, pues las paredes gruesas y los metales afianzan las restricciones al desplazamiento de la onda.

Qué pasa si múltiples dispositivos están conectados a la misma red WiFi

Varios dispositivos conectados al mismo tiempo pueden saturar la red WiFi y provocar fallos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casas donde conviven múltiples dispositivos, como televisores inteligentes y consolas de videojuegos, el riesgo de congestión se multiplica.

Estos dispositivos, al consumir gran ancho de banda y en ocasiones emitir señales inalámbricas propias (por actualizaciones o descargas automáticas), pueden colapsar los canales disponibles y disminuir la estabilidad del WiFi para el resto de dispositivos conectados.

La cercanía física entre el router y estos dispositivos sugiere un descenso en el rendimiento; así que los especialistas destacan que la separación física es esencial para optimizar la capacidad de la red.

Cómo elegir el mejor lugar para la ubicar el router y evitar problemas en la red WiFi

Ubicar el router WiFi en el centro del hogar, lejos de electrodomésticos y superficies metálicas, mejora la cobertura y estabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar problemas con la red WiFi, los expertos sugieren colocar el router en un sitio despejado, lejos de superficies metálicas y de grandes electrodomésticos. Esta práctica permite que la cobertura de internet sea uniforme y que todos los ambientes domésticos dispongan de una señal robusta.

Asimismo, conviene situar el router en una posición central dentro del hogar, preferentemente en una repisa elevada. Es clave evitar esquinas o lugares cerrados, como armarios. Mantener el dispositivo alejado de microondas, teléfonos inalámbricos y espejos minimiza posibles interferencias.

Si la vivienda es grande o tiene varias plantas, puede resultar útil instalar repetidores o sistemas mesh para ampliar la cobertura y asegurar una conexión estable en todos los ambientes.