Así puedes saber qué dispositivos extraños están conectados a la red WiFi del hogar y expulsarlos de inmediato

Al momento de identificar cualquier presencia desconocida en la red de internet es clave cambiar la contraseña para evitar robos de información sensible

Es clave ser cuidadoso al permitir que un aparato acceda a la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar la presencia de dispositivos desconocidos en la red WiFi doméstica evita caídas en la velocidad de conexión a internet desde el primer momento al mismo tiempo que protege la seguridad de los datos personales y mitiga el riesgo de accesos sin autorización.

Al supervisar los dispositivos conectados, el usuario mantiene el control sobre su espacio digital y puede actuar rápidamente ante cualquier anomalía. Por esta razón, se explica todo lo que hay que saber sobre cómo verificar cuáles aparatos están conectados a la red del hogar.

Qué herramientas hay para identificar y eliminar dispositivos extraños

Dos métodos principales permiten monitorear los dispositivos vinculados a la red WiFi. El primero utiliza aplicaciones especializadas como Fing para Android y iOS, o Wireless Network Watcher para Windows, las cuales pueden descargarse desde Google Play o la App Store.

Aplicaciones disponibles en Google Play Store facilitan la identificación de dispositivos conectados a la red WiFi doméstica. (Foto: Europa Press)

Solo hay que ejecutar estas aplicaciones, que de inmediato escanean la red y presentan un informe de los dispositivos conectados. El listado ofrece datos detallados, como la dirección IP, la dirección MAC y, en ocasiones, un nombre identificador.

Estas aplicaciones identifican computadoras, impresoras, routers y dispositivos streaming como Chromecast. El usuario debe contrastar esta información con los aparatos propios. Si detecta un elemento desconocido, puede proceder a eliminarlo de la red tras confirmar que no corresponde a un dispositivo autorizado.

Cómo saber qué dispositivos están conectados desde el navegador Web

La segunda alternativa consiste en ingresar al panel de configuración del router desde un navegador web, digitando la IP del aparato —comúnmente “192.168.1.1”, “192.168.0.1” o “192.168.1.254”— en la barra de direcciones.

Acceder al panel de configuración del router permite visualizar un listado completo de los equipos conectados y tomar acciones rápidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la dirección no es conocida, puede localizarse examinando la etiqueta del router, el manual de usuario o mediante los comandos “ipconfig” en Windows y “ifconfig” en Mac y Linux.

Una vez dentro, el sistema solicitará el nombre de usuario y la contraseña de administración, datos que suelen ser predeterminados (“admin” y “password”) si nunca fueron modificados.

Luego, dentro de secciones como “Lista de dispositivos”, “Clientes DHCP” o “Red local”, se muestra un resumen técnico de cada aparato conectado al WiFi.

Qué hacer en caso de encontrar dispositivos desconocidos conectados a la red WiFi

En caso de encontrar un dispositivo ajeno, la acción más efectiva es cambiar la contraseña del WiFi a través del propio router. Esta modificación —sustituyendo por una clave robusta que combine letras, cifras y símbolos— desconecta de inmediato a todos los terminales, obligando a los usuarios a volver a autenticar su acceso.

Cambiar la contraseña del WiFi tras detectar un acceso no autorizado expulsa inmediatamente los dispositivos ajenos y refuerza la protección digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovar el código de forma periódica e inspeccionar la lista de dispositivos conectados refuerza la protección digital. Actualizar la clave de acceso y revisar habitualmente la red constituyen barreras fundamentales ante futuras intrusiones.

Asimismo, se debe tomar nota de cada variación en los dispositivos conectados para reaccionar sin demora ante cualquier nuevo acceso sin permiso.

Cuáles son los riesgos de permitir que dispositivos extraños accedan a la red WiFi

El acceso de dispositivos extraños vulnera la privacidad de los datos, permitiendo que un desconocido intercepte información sensible como contraseñas o transacciones financieras.

Un atacante puede interceptar datos privados guardados en los dispositivos enlazados a la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al estar dentro de la red local, un atacante puede realizar un escaneo de vulnerabilidades en otros dispositivos conectados, facilitando el robo de identidad o la instalación de programas maliciosos. Este espacio de confianza compartida convierte a cualquier dispositivo doméstico en un blanco fácil para el espionaje.

Más allá de la pérdida de velocidad, existe un grave riesgo legal y administrativo. Cualquier actividad ilícita realizada desde la conexión será rastreada hasta la dirección IP del titular, quien deberá responder ante las autoridades.

Otro dato a considerar es que un intruso podría alterar la configuración del router para desviar el tráfico hacia sitios fraudulentos, comprometiendo totalmente la integridad de la navegación y el control sobre la infraestructura tecnológica de la vivienda.

