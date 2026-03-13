Facebook permitirá que la IA responda a los compradores en Marketplace

Facebook Marketplace ahora utiliza Meta AI para responder de forma automática a las consultas de los compradores. (Reuters)

Meta anunció la integración de nuevas funciones de inteligencia artificial en Facebook Marketplace, con el objetivo de agilizar la interacción entre compradores y vendedores y mejorar la experiencia de comercio electrónico dentro de la plataforma.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de que la IA responda de forma automática a las consultas de los interesados, gestionando las conversaciones en tiempo real y filtrando las preguntas repetitivas.

Respuestas automáticas con Meta AI

La incorporación de Meta AI en Marketplace busca solucionar uno de los principales problemas de los vendedores: la cantidad de mensajes iniciales y consultas repetitivas sobre la disponibilidad o el estado de los productos. Ahora, los usuarios pueden activar un asistente inteligente capaz de analizar la descripción del artículo, las imágenes y la información técnica del anuncio para generar automáticamente respuestas precisas y naturales.

Meta AI permite crear publicaciones automáticas a partir de fotos, sugiriendo precios y completando detalles del artículo. (Meta)

Por ejemplo, si un comprador pregunta si un producto sigue disponible, el sistema puede utilizar los datos del anuncio para responder, sin necesidad de la intervención inmediata del vendedor. Además, Meta AI permite configurar parámetros como el rango de negociación de precios y los horarios preferidos para coordinar la entrega, optimizando así el proceso de venta.

Cómo funciona la gestión de mensajes

El funcionamiento del asistente se basa en la capacidad de la IA para analizar en profundidad los datos del producto y mantener una conversación fluida con los compradores. Puede resolver dudas sobre dimensiones, estado del artículo, ubicación de recogida y otros detalles relevantes, filtrando a los usuarios realmente interesados y ahorrando tiempo a quienes gestionan múltiples publicaciones.

La inteligencia artificial notifica al vendedor solo cuando un posible comprador ha aceptado las condiciones o necesita una respuesta personalizada para preguntas muy específicas. Esta automatización no solo reduce la carga de trabajo de los vendedores, sino que también acelera el cierre de las transacciones, un aspecto clave en un entorno donde la rapidez puede ser determinante para concretar una venta.

El sistema incluye protocolos de seguridad que bloquean posibles intentos de estafa o lenguaje inapropiado en las conversaciones. (Reuters)

Herramientas adicionales para vendedores y compradores

Meta extendió el uso de la IA a otras áreas del proceso de compraventa. Ahora, los vendedores pueden crear publicaciones automáticamente a partir de una foto del artículo: Meta AI genera un borrador del anuncio, rellena los detalles y sugiere un precio basado en productos similares de la zona. Los usuarios también tienen la opción de ofrecer envío, generar etiquetas prepagadas y hacer el seguimiento de cada pedido desde un panel centralizado.

Para los compradores, la plataforma muestra un resumen del perfil del vendedor en la parte superior de cada página de Marketplace, incluyendo el tiempo que lleva en Facebook, la cantidad de amigos y un historial de actividad en la plataforma, como tipos de productos vendidos y calificaciones recibidas. Esta transparencia fomenta la confianza y ayuda a tomar decisiones de compra informadas.

La actualización integra protocolos de seguridad en la IA para detectar posibles intentos de estafa, lenguaje inapropiado o comportamientos sospechosos en las conversaciones. El sistema puede bloquear de manera automática interacciones peligrosas, protegiendo tanto a compradores como a vendedores y fortaleciendo la integridad de la comunidad.

La integración de IA en Facebook Marketplace forma parte de la estrategia de Meta para liderar en aplicaciones de inteligencia artificial para consumo masivo. (Reuters)

Una estrategia para liderar en inteligencia artificial

La llegada de Meta AI a Facebook Marketplace forma parte de la estrategia impulsada por Mark Zuckerberg para posicionar a la empresa como referente en el desarrollo de inteligencia artificial para aplicaciones de consumo masivo. Con estas herramientas, Meta busca consolidar su liderazgo en el sector y transformar la experiencia de compra y venta online, facilitando la gestión de las transacciones y optimizando los tiempos de respuesta.

La integración de la IA en Marketplace marca un paso relevante en la evolución del comercio electrónico, donde la automatización y la inteligencia artificial se convierten en aliados clave para mejorar la eficiencia y seguridad de las operaciones entre usuarios.