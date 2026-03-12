El uso de la IA está cambiando la forma de expresarnos: esto descubrieron los expertos

Investigaciones recientes muestran que los asistentes de IA pueden homogeneizar el estilo de escritura humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial ha impulsado la creación de modelos entrenados con vastos volúmenes de textos, imágenes y videos generados por personas reales. Estos sistemas, conocidos como grandes modelos de lenguaje (LLM), no solo aprenden de sus usuarios: recientes estudios sugieren que ahora también influyen en la manera en que los seres humanos escriben, razonan y hasta forman sus opiniones.

Diversos trabajos científicos señalan que quienes utilizan asistentes de IA tienden a adoptar patrones de escritura, métodos de razonamiento y perspectivas similares a los producidos por estas herramientas. Esta influencia podría estar generando una homogeneización en el discurso y el estilo de la comunicación escrita, un fenómeno que preocupa a parte de la comunidad investigadora.

¿La IA nos está entrenando a nosotros?

El núcleo de la inquietud radica en si, al interactuar de manera cotidiana con modelos como ChatGPT, las personas comienzan a incorporar en su propio lenguaje las estructuras, enfoques y formas de argumentar sugeridas por la IA. Según Zhivar Sourati, científico informático de la Universidad del Sur de California, este efecto podría llegar a consolidarse como una “nueva norma social” en la manera de comunicar información.

El investigador sostiene que, si el entorno adopta masivamente los estilos y perspectivas de la IA, la presión social podría llevar a quienes no usan estos sistemas a imitarlos, reforzando así la tendencia a la uniformidad.

El fenómeno afecta tanto a usuarios directos de IA como a quienes solo leen textos generados por estos sistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes han mostrado que la influencia de los modelos de IA no se restringe solo a quienes los utilizan directamente. El impacto se extiende incluso a personas expuestas a textos producidos por otros usuarios de IA, lo que amplifica el alcance de este fenómeno.

Un análisis efectuado por Sourati y su equipo sobre publicaciones de Reddit, noticias y preprints científicos antes y después del lanzamiento de ChatGPT en 2022 reveló que los textos publicados tras la llegada del asistente presentan menor diversidad estilística que los anteriores. Este hallazgo sugiere que el uso extendido de IA estaría reduciendo la riqueza y variedad del lenguaje en distintos ámbitos.

Cambios en opiniones y razonamiento

Un aspecto relevante que destaca la literatura científica es el impacto de la IA en las opiniones y razonamientos de los usuarios. En un experimento reciente, los participantes interactuaron con modelos de lenguaje que expresaban opiniones favorables o desfavorables sobre el uso de redes sociales. Después del ejercicio, los propios participantes tendieron a alinear sus opiniones con las manifestadas por la IA, aunque no fueran conscientes de este cambio.

De acuerdo con un estudio liderado por Sterling Williams-Ceci, científico de la información en la Universidad de Cornell, este fenómeno es especialmente visible en temas sociopolíticos. Al pedir a personas que escribieran sobre temas polémicos, como la pena de muerte, tras recibir la ayuda de un sistema de IA, se observó que sus actitudes se aproximaban a las sugeridas por la herramienta, en comparación con un grupo de control que no usó IA.

Científicos advierten que la influencia de la IA puede modificar opiniones y razonamientos sin que los usuarios lo perciban. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lo más preocupante, señala Williams-Ceci, es que los participantes no notaron que su postura había sido influida, y ni siquiera advertencias previas sobre el riesgo de sesgo lograron alterar el resultado. Hasta ahora, “no sabemos cómo prevenir este efecto”, advierte el experto.

¿Se pierde la diversidad en la escritura humana?

La homogeneización del discurso no solo afecta la expresión individual, sino que podría impactar la innovación y la creatividad en la ciencia. El economista y especialista en IA Oliver Hauser, de la Universidad de Exeter, advierte que el uso masivo de asistentes podría limitar la emergencia de ideas disruptivas, al reducirse el rango de enfoques considerados válidos.

Un artículo publicado en Nature en enero de este año detectó que los científicos que recurren a herramientas de IA tienden a enfocarse en un conjunto más restringido de campos de investigación frente a quienes no las utilizan.

Algunos estudios sugieren que la creatividad y el estilo propio pueden mantenerse a pesar del uso de modelos de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no todos los análisis coinciden en que la influencia de la IA sea monolítica. Un preprint de noviembre pasado indica que, mientras algunos escritores sí adoptan estilos más cercanos a los de la IA, otros mantienen —o incluso acentúan— rasgos propios y distintivos en su forma de escribir.

La importancia del estilo propio y la diversidad de la IA

El investigador Yun Wan, de la Universidad de Houston-Downtown, cuestionó la idea de que la IA necesariamente reduce la diversidad creativa. Junto a su equipo, desarrolló diez “personas” de IA con orígenes culturales y estilos de pensamiento variados, que sirvieron de base para que participantes humanos escribieran historias creativas.

El análisis reveló que la diversidad de los relatos generados con asistencia de IA fue similar a la de los producidos exclusivamente por humanos.

El debate científico se centra en cómo equilibrar las ventajas de la IA con la autenticidad del lenguaje humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wan sostiene que la clave para contrarrestar la homogeneización reside en fomentar la pluralidad de enfoques dentro de los propios modelos de IA y en incentivar a los usuarios a priorizar la autenticidad sobre la eficiencia.

La investigación coincide en que la inteligencia artificial ya está influyendo en la forma en que las personas escriben, piensan y se relacionan con la información. Si bien existe un riesgo de uniformidad, también hay margen para preservar la creatividad y el estilo individual, especialmente si se promueve el uso de modelos diversos y se refuerza el valor de la autenticidad humana en la comunicación.

El desafío para expertos y usuarios será encontrar un equilibrio entre las ventajas de la IA y la riqueza expresiva propia del lenguaje humano, de modo que la tecnología amplíe —y no limite— las posibilidades de expresión colectiva.