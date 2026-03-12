Meta refuerza la seguridad: Facebook, WhatsApp y Messenger alertarán sobre posibles estafas detectadas

Meta ha introducido sistemas de alerta anticipada en sus aplicaciones. META

La lucha contra el fraude digital se intensifica en el ecosistema de Meta. La compañía anunció la implementación de nuevas funciones de alerta en Facebook, WhatsApp y Messenger para proteger a los usuarios frente a tácticas cada vez más sofisticadas de los estafadores.

Estas medidas incluyen inversiones en inteligencia artificial avanzada, el desarrollo de herramientas de detección y la ampliación de colaboraciones con autoridades y otras empresas tecnológicas.

IA y mecanismos de detección de estafas en las plataformas de Meta

La estrategia de Meta frente al fraude digital está centrada en el uso de inteligencia artificial capaz de analizar señales contextuales, texto e imágenes para identificar patrones de estafa difíciles de captar con sistemas tradicionales.

Se están implementando avisos en Facebook que facilitan la identificación de cuentas potencialmente vinculadas a estafas. REUTERS/Dado Ruvic

Según la empresa, “nuestros expertos han desarrollado sistemas avanzados de inteligencia artificial capaces de analizar múltiples señales […] para identificar un abanico más amplio de patrones de estafa cada vez más sofisticados, de forma más rápida y a gran escala”.

Dentro de estas mejoras se destacan dos aplicaciones principales: la detección de suplantación de identidad y la identificación de enlaces engañosos. La IA puede ahora reconocer intentos de hacerse pasar por figuras públicas o marcas y localizar dominios que pretenden imitar sitios oficiales.

Esto permite a Meta “identificar un abanico más amplio de comportamientos engañosos con mayor precisión y proteger a miles de marcas frente a la suplantación”.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Nuevas alertas y herramientas en Facebook, WhatsApp y Messenger

Meta ha introducido sistemas de alerta anticipada en sus aplicaciones para advertir a los usuarios sobre posibles estafas antes de que interactúen con ellas.

En Facebook, por ejemplo, se están probando avisos que advierten sobre solicitudes de amistad sospechosas, basándose en señales como la falta de amigos en común o la discrepancia entre el país del perfil y la ubicación del usuario.

En WhatsApp, la compañía identificó estrategias de fraude donde los estafadores intentan vincular la cuenta de la víctima a dispositivos ajenos mediante engaños como concursos o solicitudes de escaneo de códigos QR.

Meta implementó nuevas alertas que informan al usuario sobre el origen de la solicitud de vinculación y advierten de un posible intento de estafa, permitiendo reconsiderar la acción antes de completarla.

Una persona utiliza su laptop con el logo de Messenger de Facebook Meta visible en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Messenger también ha ampliado su sistema de detección avanzada a más países. Cuando se detecta un chat sospechoso, por ejemplo por ofertas de empleo inusuales, se muestra una advertencia y se ofrece la posibilidad de analizar los mensajes recientes con IA.

Si se confirma la sospecha, el usuario recibe información sobre el fraude y sugerencias para bloquear o denunciar la cuenta.

Verificación y eliminación de cuentas fraudulentas en las plataformas de Meta

Meta continúa fortaleciendo sus procesos de verificación para cuentas publicitarias y actúa de manera proactiva contra redes de fraude organizadas. La empresa explica que los anunciantes pueden ser sometidos a verificación si su historial o el tipo de publicidad lo ameritan, especialmente en casos de mayor riesgo de uso indebido.

La lucha contra el fraude digital se intensifica en el ecosistema de Meta. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La empresa destaca su trabajo conjunto con otras compañías y autoridades internacionales para eliminar operaciones sofisticadas de estafa. En el último año, Meta eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos, el 92 % de ellos antes de que fueran denunciados. Además, se desactivaron 10,9 millones de cuentas en Facebook e Instagram relacionadas con centros organizados de fraude.

En palabras de Meta, “combatimos con firmeza las actividades fraudulentas para proteger a las personas y a las empresas”. La compañía observa una creciente sofisticación y profesionalización en los métodos empleados por los estafadores, lo que refuerza la necesidad de invertir en tecnologías de detección y respuesta cada vez más avanzadas.