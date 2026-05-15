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OpenAI vs. Apple: por qué la integración de ChatGPT en Siri podría terminar en los tribunales

La empresa de inteligencia artificial no habría recibido la visibilidad y suscripciones que esperaba al unirse con el fabricante de iPhone

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OpenAI, empresa detrás de ChatGPT, analiza posibles demandas contra Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
OpenAI, empresa detrás de ChatGPT, analiza posibles demandas contra Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI podría estar evaluando iniciar acciones legales contra Apple debido a que la colaboración de dos años entre ambas empresas se habría deteriorado ante la falta de beneficios para la startup de inteligencia artificial, según Bloomberg.

OpenAI habría considerado que la integración de ChatGPT en los diversos sistemas operativos de Apple impulsaría un aumento en la cantidad de usuarios suscritos al chatbot y permitiría una presencia más destacada en aplicaciones clave, como el asistente Siri.

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Sin embargo, la utilización de la tecnología de OpenAI por parte de Apple habría sido limitado y las funcionalidades asociadas serían de difícil acceso para los usuarios. Por lo que no habría logrado generar los suscriptores y la visibilidad que esperaba.

OpenAI esperaba que integrar ChatGPT en Apple aumentara los suscriptores del chatbot. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
OpenAI esperaba que integrar ChatGPT en Apple aumentara los suscriptores del chatbot. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Un directivo de OpenAI, que prefirió no ser identificado, señaló al medio mencionado: “Hemos cumplido con todo desde el punto de vista del producto. Ellos no lo han hecho, y peor aún, ni siquiera han hecho un esfuerzo genuino.”

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Los abogados de OpenAI estarían trabajando junto a un bufete externo en distintas alternativas legales que podrían formalizarse en el corto plazo. La formalización de alguna demanda dependería del avance de dichas deliberaciones en las próximas semanas.

Por otro lado, OpenAI no iniciaría ninguna acción judicial hasta que finalice el proceso legal que mantiene con Elon Musk.

OpenAI ni Apple no se han comunicado oficialmente sobre esta situación.

Una mano sostiene un teléfono inteligente mostrando el logo de ChatGPT y su nombre en una pantalla blanca, con un fondo difuminado.
La integración de ChatGPT en Siri habría dado mayor visibilidad en aplicaciones clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué consistía el acuerdo entre OpenAI y Apple

El acuerdo entre Apple y OpenAI permitió que los usuarios accedieran a los resultados de ChatGPT a través de Siri y aprovecharan la inteligencia artificial para generar textos y analizar objetos usando la función de Inteligencia Visual en el iPhone.

Más adelante, la colaboración se amplió: ChatGPT se incorporó como opción para crear imágenes en la aplicación Image Playground y para analizar el contenido que aparece en pantalla.

Como parte de esta alianza, los usuarios de iPhone pueden suscribirse a los planes de ChatGPT directamente desde el menú de configuración de iOS. Apple recibe una comisión de los ingresos por suscripciones gestionadas desde sus plataformas.

Siri tendrá un cambio en su comunicación con los usuarios de iPhone. (Foto: Apple)
El acuerdo permitió a usuarios usar ChatGPT vía Siri y aplicar IA para textos y análisis visual en el iPhone. (Apple)

Según estudios internos de OpenAI, los usuarios de Apple prefieren utilizar la aplicación independiente de ChatGPT antes que acceder a la tecnología de OpenAI a través de Siri u otros servicios integrados.

Esto se debe, en parte, a que para usar ChatGPT en Siri es necesario mencionar explícitamente el nombre del servicio al dictar o escribir un comando, y las respuestas generadas son más limitadas: se muestran en una ventana pequeña y con información reducida, a diferencia de la aplicación original.

En junio de 2024, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, estuvo presente en el campus de Apple durante el anuncio del acuerdo. El director de software de Apple, Craig Federighi, describió a la startup como la “pionera y líder del mercado” en inteligencia artificial.

Captura de pantalla de la página de la aplicación ChatGPT en la App Store de Apple para iPhone, con su icono, título, valoraciones y descripción general
Los usuarios de Apple prefieren usar la app de ChatGPT. (App Store)

“Cuando supimos de esta oportunidad, nos pareció increíble: poder captar una gran cantidad de clientes y tener distribución en un ecosistema móvil tan amplio”, dijo el ejecutivo de OpenAI.

Apple recurrió a Google para optimizar a Siri

Apple confirmó que incorporará los modelos de IA Gemini desarrollados por Google para potenciar Siri y futuras funciones avanzadas.

Apple anunció que sumará los modelos de IA Gemini de Google para mejorar Siri y nuevas funciones. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Apple anunció que sumará los modelos de IA Gemini de Google para mejorar Siri y nuevas funciones. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Esta alianza, presentada como una colaboración estratégica de varios años, permitirá a Apple utilizar la tecnología de Gemini y la infraestructura en la nube de Google para crear una versión de Siri más personalizada y autónoma, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

El acuerdo impactará a cientos de millones de usuarios y redefine la relación entre dos compañías históricamente rivales.

Mientras Apple busca fortalecer su relevancia en un mercado cada vez más dominado por la inteligencia artificial, Google expande su alcance y consolida su posición como referente global en el desarrollo y provisión de soluciones de IA.

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