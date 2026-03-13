Disney+ se convierte en red social: el nuevo ‘feed’ de videos cortos al estilo Shorts de YouTube

Disney lanzó una nueva plataforma para ver videos cortos de forma vertical, al mismo estilo de Shorts de YouTube. (Disney)

Disney comenzó a desplegar una nueva función dentro de su plataforma de streaming Disney+ que busca transformar la manera en que los usuarios descubren contenido.

Se trata de “Verts”, un feed de videos cortos en formato vertical inspirado en el modelo Shorts de YouTube, que permite explorar clips breves de películas y series directamente desde la aplicación móvil.

La herramienta empezó a aparecer en las cuentas de usuarios en Estados Unidos y representa un cambio estratégico para la compañía en un mercado donde el consumo de contenido corto domina gran parte del tiempo frente a la pantalla.

A través de Verts podrás ver videos cortos del contenido que ofrece Disney+. (Disney)

Con esta función, Disney+ pretende facilitar el descubrimiento de su catálogo a través de fragmentos dinámicos que se reproducen en secuencia, similares a los utilizados por plataformas como Instagram Reels o YouTube Shorts.

El nuevo feed aparece como un icono independiente dentro de la barra de navegación de la aplicación. Al ingresar, los usuarios pueden desplazarse verticalmente para ver una selección personalizada de clips provenientes del catálogo de Disney+, que incluye producciones de diferentes épocas y franquicias.

Además de visualizar los fragmentos, la herramienta permite realizar acciones directas desde cada video. Los usuarios pueden añadir la serie o película a su lista personal de seguimiento o iniciar inmediatamente la reproducción del contenido completo si les interesa lo que acaban de ver.

Disney+ ahora permitirá ver a usuarios videos cortos del contenido que ofrece. (Disney)

Según explicó la compañía en una publicación oficial, la función busca simplificar la exploración del catálogo y adaptarse a las nuevas formas de consumo digital.

“Con los últimos éxitos en streaming y un catálogo increíble que abarca más de 100 años de narrativa, facilitamos a los fans descubrir qué ver a continuación”, indicó Disney en su blog corporativo.

La empresa también señaló que Verts ofrece una experiencia diseñada específicamente para el uso en dispositivos móviles, donde el formato vertical domina la forma en que las personas consumen contenido audiovisual en redes sociales.

Verts de Disney+ se encuentra diseñada para usuarios de celular. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La decisión de incorporar este tipo de feed refleja un cambio más amplio dentro de la industria del streaming. En los últimos años, las plataformas han comenzado a adoptar elementos propios de las redes sociales con el objetivo de aumentar la participación de los usuarios y mantenerlos más tiempo dentro de las aplicaciones.

El formato de videos cortos se ha convertido en uno de los más populares en internet, especialmente entre audiencias jóvenes. La facilidad para desplazarse rápidamente entre contenidos y la capacidad de descubrir material nuevo en pocos segundos han transformado la forma en que muchas personas consumen entretenimiento.

De acuerdo con Disney, las pruebas iniciales del sistema mostraron resultados positivos. Durante los ensayos realizados en agosto en servicios vinculados a la compañía, como ESPN, se registraron incrementos en la participación diaria de los usuarios.

Disney+ decidió implementar los videos cortos al ver que este tuvo resultados en su plataforma ESPN. REUTERS/Kylie Cooper

El sistema utiliza datos de visualización para personalizar las recomendaciones y seleccionar fragmentos que podrían despertar el interés del espectador. De esta manera, el feed no solo funciona como un espacio de entretenimiento breve, sino también como una puerta de entrada hacia contenidos más largos disponibles en la plataforma.

Disney adelantó además que Verts podría evolucionar en el futuro. Entre los planes que se analizan se encuentra la incorporación de contenido creado por fans o creadores vinculados a las comunidades que siguen las distintas franquicias de la compañía.

Este tipo de material podría convivir con clips oficiales extraídos de películas, series o producciones originales, ampliando las posibilidades narrativas dentro de la plataforma.

Disney+ busca que sus usuarios consuman más su contenido original. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Aunque la idea de integrar videos cortos en servicios de streaming no es completamente nueva, la implementación de Disney+ confirma una tendencia creciente en el sector. Por ejemplo, Netflix lanzó anteriormente un feed vertical que permitía explorar fragmentos de sus producciones originales dentro de su aplicación.

La adopción de estos formatos muestra cómo las plataformas buscan adaptarse a los cambios en el comportamiento del público. En un entorno donde las redes sociales compiten directamente por la atención de los usuarios, los servicios de streaming están experimentando con nuevas herramientas para mantener su relevancia.