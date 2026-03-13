Navegar en YouTube como si fuera televisión por cable es posible gracias a esta nueva aplicación web

Channel Surfer transforma la experiencia de YouTube en una guía de TV por cable con canales temáticos y zapping digital. (Channel Surfer)

La experiencia de ver YouTube ha cambiado gracias a una innovadora aplicación web que transforma la plataforma de videos en una especie de guía de TV por cable retro. La herramienta, llamada Channel Surfer y creada por el desarrollador londinense Steven Irby, permite recorrer canales temáticos y “sintonizar” videos en directo, replicando la sensación de hacer zapping clásico.

Channel Surfer ofrece a los usuarios la posibilidad de navegar por 40 canales temáticos desde su lanzamiento, abarcando noticias, deportes, política, estilo de vida, música y tecnología, entre otros.

Canales como “AI & ML”, “Code & Dev”, “Space”, “Retro Tech”, “Tech & Gadgets” y “Gaming” están entre las opciones para quienes buscan contenidos específicos. Al elegir un canal, el espectador se integra a la transmisión en curso, tal como ocurría al cambiar de canal en la televisión tradicional.

La aplicación también incluye una guía que muestra la programación próxima de cada canal y permite consultar el contenido planificado para las siguientes 24 horas. Este enfoque emula el funcionamiento de los servicios de streaming gratuitos como Plex, Pluto TV o Tubi, donde la oferta se organiza en canales con programación continua, pero en este caso, el contenido está compuesto por videos de YouTube.

La aplicación, creada por Steven Irby, permite unirse a transmisiones en curso y consultar la programación de las próximas 24 horas. (Imagen ilustrativa Infobae)

De la indecisión al zapping digital

El creador de Channel Surfer, Steven Irby, explicó que la motivación detrás de la app fue el cansancio ante los algoritmos de recomendación y la “fatiga de la indecisión” que experimentan muchos usuarios al buscar algo para ver.

“Echo de menos surfear canales y no tener que decidir qué ver. Quiero simplemente sentarme y ver lo que está puesto, sin pensar en lo que vendrá después”, dijo Irby en una entrevista con TechCrunch. También destacó la sensación de compañía que genera saber que otras personas están viendo YouTube al mismo tiempo, gracias a un contador en la pantalla que muestra cuántos usuarios están conectados en ese instante.

La aplicación ha tenido una gran acogida desde su lanzamiento, superando las 10.000 visitas en su primer día. Bajo el capó, Channel Surfer funciona como un sitio estático construido en Next.js, utiliza PartyKit para sincronización y se aloja en Cloudflare. La programación de los canales —una selección manual hecha por Irby— se actualiza automáticamente a diario mediante scripts ejecutados en GitHub Actions.

Integración personalizada y expansión futura

Actualmente, Channel Surfer es un servicio gratuito que da acceso a 175 canales de YouTube y 25 playlists de música. Una función adicional permite a los usuarios importar sus propias suscripciones de YouTube en la app: solo es necesario añadir un bookmarklet a la barra de favoritos, abrir las suscripciones de YouTube y seguir unos sencillos pasos para transferir la información.

Los usuarios pueden elegir entre 40 canales enfocados en noticias, deportes, tecnología, música y más. (Channel Surfer)

Así, la oferta de canales puede ampliarse significativamente, adaptándose a los intereses de cada usuario.

El sistema utiliza los propios embeds de YouTube, incluyendo los anuncios originales, lo que garantiza el cumplimiento de las políticas de la plataforma. Si bien la web ya es compatible con dispositivos móviles y tabletas, su creador planea optimizarla aún más y llevar la experiencia a plataformas de TV como Fire TV y Google TV.

Para Steven Irby, Channel Surfer es más que una simple herramienta: es un homenaje a la creatividad y la exploración que definieron los primeros años de internet. “Estoy obsesionado con demostrar que la vieja web sigue viva y bien, solo que está enterrada bajo una montaña de cosas poco interesantes”, declaró Irby.

Su propuesta recupera el placer del zapping, adaptado a la era del video bajo demanda, y ofrece una alternativa nostálgica y práctica para quienes buscan descubrir contenido sin depender de algoritmos ni listas interminables de sugerencias.

Channel Surfer cuenta con un contador que muestra cuántas personas están viendo YouTube al mismo tiempo. (Europa Press)

Channel Surfer representa la vuelta a una forma más espontánea y social de consumir videos en línea, fusionando lo mejor de la televisión tradicional y las posibilidades del entorno digital actual.