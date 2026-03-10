YouTube supera a Disney y se convierte en la empresa de entretenimiento más grande del mundo

YouTube se ha consolidado como la plataforma de videos líder a nivel mundial, reuniendo a miles de millones de usuarios y creadores de contenido cada mes. (Europa Press)

YouTube se consolidó en 2025 como la empresa de medios con mayores ingresos a nivel global, superando por primera vez en la historia a Disney. Según un informe de MoffettNathanson Research, la plataforma de videos propiedad de Alphabet alcanzó unos ingresos aproximados de 62.300 millones de dólares, cifra que supera levemente los 60.900 millones obtenidos por las divisiones mediáticas de Disney en el mismo periodo.

El éxito financiero de YouTube se explica en gran parte por su modelo de ingresos mixto. La plataforma combina la oferta gratuita financiada por publicidad con varios servicios de pago orientados a usuarios que buscan una experiencia más completa.

Entre sus productos de suscripción destacan YouTube Premium, YouTube TV y paquetes deportivos como NFL Sunday Ticket. Según las estimaciones de MoffettNathanson, cerca de un tercio de los ingresos totales de YouTube en 2025 provino de estos servicios de suscripción.

El modelo de negocio de YouTube combina publicidad con servicios de suscripción como YouTube Premium y YouTube TV. (Europa Press)

A pesar de la importancia creciente de las suscripciones, la publicidad sigue siendo el motor principal de la compañía. Solo en 2025, los anuncios insertados en los videos generaron más de 40.000 millones de dólares en ingresos, posicionando a YouTube como uno de los mayores actores del mercado publicitario digital a nivel mundial.

Una escala global difícil de igualar

El informe de MoffettNathanson Research subraya que la escala global de YouTube constituye una ventaja competitiva determinante en el sector. Con miles de millones de usuarios mensuales y millones de creadores activos, la plataforma ha construido un ecosistema que resulta casi imposible de replicar por nuevos competidores.

Michael Nathanson, analista responsable del informe, destaca que la combinación de alcance global y ofertas innovadoras crea una barrera de entrada muy alta para cualquier intento de competencia directa.

Según las proyecciones de Nathanson, si YouTube operara de manera independiente y no como parte de Alphabet, su valoración de mercado podría situarse entre los 500.000 y 560.000 millones de dólares.

Alphabet, la empresa matriz de YouTube, agrupa algunas de las plataformas y servicios tecnológicos más influyentes del mundo. (Reuters)

Dominio en la audiencia audiovisual

El liderazgo de YouTube no solo se refleja en sus ingresos, sino también en la audiencia televisiva. Datos de Nielsen muestran que la plataforma encabezó durante once meses consecutivos el ranking de audiencia entre los principales distribuidores de contenido audiovisual.

En enero de 2025, alcanzó aproximadamente el 12,5% de toda la audiencia televisiva agregada en Estados Unidos, superando a Disney y consolidando su posición como principal distribuidor de contenido a nivel global.

El consumo de YouTube en televisores ha crecido de forma significativa. Aunque la plataforma se asoció durante años a dispositivos móviles, el visionado en pantallas grandes se ha disparado, transformando los hábitos de consumo.

El consejero delegado de Netflix, Ted Sarandos, señaló durante una audiencia en el Congreso estadounidense que “YouTube ya no es solo vídeos de gatos. YouTube es televisión”, en referencia al papel dominante que ha adquirido dentro del ecosistema audiovisual actual.

El crecimiento del consumo en televisores ha consolidado a YouTube como el mayor distribuidor de contenido audiovisual. (Europa Press)

Crecimiento y competencia en el sector

A pesar de su liderazgo, el informe de MoffettNathanson indica que otras compañías del sector, como Netflix o Roku, continúan creciendo a ritmo acelerado. Netflix experimentó en 2025 un crecimiento de ingresos cercano al 16%, mientras que Roku alcanzó un 18%.

Por su parte, YouTube mantuvo un crecimiento del 14% anual, cifra que sigue situándolo por delante de la mayoría de los grupos mediáticos tradicionales. El informe señala que el crecimiento de YouTube se moderó respecto al año anterior, cuando había sido del 19%, pero su capacidad de expansión permanece por encima de la media del sector.

El futuro impulsado por inteligencia artificial

El papel de la inteligencia artificial (IA) promete ser clave en la evolución de YouTube. Las nuevas herramientas de IA generativa integradas en la plataforma facilitarán la creación de contenidos más sofisticados y personalizados, según el analista Michael Nathanson. Esta tendencia podría incrementar tanto la audiencia como las oportunidades de monetización para los creadores en los próximos años.

El avance de YouTube en 2025 marca un cambio fundamental en la industria del entretenimiento, consolidando el liderazgo de una plataforma basada en contenido generado por usuarios frente a los gigantes tradicionales de Hollywood.