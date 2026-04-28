Zaira Nara y Paula Chaves, cerca de su reconciliación, hablaron de la charla que tuvieron: “Fue lindo para las dos”

Zaira Nara y Paula Chaves se reencontraron tras años de distanciamiento en un momento de profundo dolor familiar (Video: Intrusos, América TV)

Después de años de distancia, indirectas y versiones cruzadas, Zaira Nara y Paula Chaves volvieron a quedar en el centro de la escena por un motivo inesperado: un acercamiento que podría marcar el inicio de una reconciliación. La amistad entre ambas, que durante mucho tiempo fue una de las más visibles del mundo del espectáculo, parecía rota sin retorno. Sin embargo, en las últimas horas, las dos confirmaron que hubo un encuentro íntimo, casual y cargado de emoción, que abrió una puerta que hasta hace poco parecía cerrada.

El primer gesto llegó en un momento de profundo dolor para Paula Chaves. La conductora atravesó días muy sensibles por la muerte de Moro, su perro, y decidió bajarse de un evento al que tenía previsto asistir. Ante esa situación, Zaira aceptó reemplazarla. Lejos de pasar desapercibido, el gesto fue leído como una señal de empatía y de respeto hacia una persona con la que compartió años de amistad, familia y proyectos.

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“Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”, expresó Zaira al referirse al difícil momento de Paula. Sus palabras no solo mostraron cercanía, sino también memoria afectiva: el vínculo entre ellas tuvo una historia larga, con momentos compartidos que aún parecen pesar más que los desencuentros.

El gesto de Zaira de reemplazar a Paula en un evento se interpretó como señal de empatía y posible reconciliación

Poco después, la posibilidad de una tregua dejó de ser una especulación. En diálogo con Intrusos (América TV), Zaira reconoció que hubo un acercamiento. “A veces la vida te cruza en momentos puntuales. Fue lindo para las dos, hay mucho cariño”, dijo, sin profundizar demasiado, pero dejando en claro que el reencuentro existió y que tuvo un tono distinto al de los últimos años.

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Paula también habló del tema con el mismo programa y confirmó que el cruce se dio de manera casual, en un local de una diseñadora a la que ambas quieren mucho. “Fue por arte de magia, las dos en un primer piso a solas”, contó. La frase sintetizó el carácter íntimo del momento: sin cámaras, sin producción y sin exposición previa. Un encuentro inesperado, en un espacio conocido para las dos, que permitió una conversación lejos del ruido mediático.

“Está todo bien”, aseguró Paula, aunque se mantuvo firme en su decisión de no dar demasiados detalles. “No quiero dar más detalles porque es un tema nuestro y queremos preservarlo”, explicó. Su postura fue coherente con lo que sostuvo durante los últimos meses, cuando pidió dejar de hablar públicamente de los motivos del distanciamiento y evitar que la pelea siguiera alimentándose en los medios.

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La fuerte ruptura anterior llevó a Paula a dejar de considerar a Zaira como madrina de su hija, reflejando la profundidad del distanciamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Zaira y Paula se había deteriorado hace casi cinco años, aunque nunca quedó del todo claro cuál fue el punto exacto de quiebre. Durante mucho tiempo, la versión más repetida vinculó el conflicto con Facundo Pieres, ex de Paula y luego relacionado sentimentalmente con Zaira. Sin embargo, Chaves negó en varias oportunidades que ese hubiera sido el verdadero motivo y se mostró cansada de que la explicación se redujera a un hombre.

Semanas atrás, Paula había sido contundente al respecto. Pidió públicamente que dejaran de nombrarla en relación con esa historia y aseguró que el distanciamiento tenía que ver con “valores” e “intereses” distintos. En ese contexto, también se conocieron nuevas versiones que sumaron a la China Suárez y al Wandagate como parte de una trama más compleja, en la que Paula habría quedado involucrada en una situación incómoda por pedido de Wanda Nara a través de Zaira.

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Más allá de las distintas versiones, lo cierto es que el vínculo se fue enfriando hasta llegar a un punto de evidente incomodidad pública. En eventos compartidos, ambas evitaron posar juntas y el tema volvió una y otra vez a los programas de espectáculos. Incluso se habló de una decisión simbólica fuerte: Paula habría dejado de considerar a Zaira como madrina de una de sus hijas, un gesto que reflejaba la profundidad de la ruptura.