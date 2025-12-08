Tecno

Disney+ integrará inteligencia artificial para crear videos cortos con personajes icónicos

La integración de herramientas generativas y la colaboración con Epic Games inauguran una etapa interactiva en la plataforma, permitiendo a los usuarios crear y compartir contenido oficial

Disney+ incorpora inteligencia artificial generativa
Disney+ incorpora inteligencia artificial generativa para que los usuarios creen videos cortos con personajes icónicos de la compañía (Robyn Beck/AFP)

Disney+ anunció la mayor renovación de su plataforma desde 2019, al informar que próximamente permitirá a sus suscriptores crear y compartir vídeos cortos generados por inteligencia artificial con personajes de Disney bajo licencia.

Disney+ integra funciones interactivas y contenido de usuarios

El anuncio fue realizado por Bob Iger, director ejecutivo de Disney, durante la conferencia de resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2025, y representa un paso estratégico para diferenciarse en el competitivo mercado del streaming, según Forbes.

La compañía busca posicionar a Disney+ como referente en innovación tecnológica dentro del entretenimiento digital, integrando funciones interactivas y contenido generado por usuarios.

Iger destacó que Disney+ “está en pleno proceso de implementar los cambios más grandes y más significativos —tanto a nivel de producto como de tecnología— desde el lanzamiento del servicio en 2019”, tal como recogió Hollywood Reporter.

La alianza estratégica entre Disney+
La alianza estratégica entre Disney+ y Epic Games introduce funciones tipo juego y amplía la experiencia interactiva en el servicio (REUTERS/Aly Song/File Photo)

El directivo subrayó que la plataforma ofrecerá una experiencia mucho más interactiva, en la que los usuarios podrán crear y consumir contenido generado por otros, principalmente en formatos cortos. El director ejecutivo, de acuerdo con las declaraciones citadas por Forbes, expresó su entusiasmo por las posibilidades que la inteligencia artificial abre para la plataforma, al afirmar que permitirá a los usuarios “generar contenido y consumir contenido generado por otros usuarios”.

IA y alianzas estratégicas para crear contenido oficial

Las nuevas funciones permitirán a los suscriptores utilizar herramientas de IA generativa para crear vídeos cortos protagonizados por personajes icónicos de la compañía, como Darth Vader, Iron Man, Anna y Elsa, según detalló Hollywood Reporter. Esta iniciativa supone un cambio relevante en la forma en que los usuarios interactúan con la plataforma, ya que podrán producir y compartir sus propias creaciones utilizando la propiedad intelectual oficial de Disney.

Forbes añadió que la medida incluye la posibilidad de que los usuarios suban piezas generadas con herramientas automatizadas, ampliando así el alcance del contenido generado por usuarios dentro del servicio.

La plataforma de streaming Disney+
La plataforma de streaming Disney+ permitirá compartir contenido oficial generado por usuarios gracias a nuevas herramientas de IA (Disney/Europa Press)

La transformación de Disney+ se apoya en una alianza estratégica con Epic Games, empresa reconocida por su motor de videojuegos Unreal Engine y por el popular juego Fortnite. Según Hollywood Reporter, el acuerdo con Epic Games permitirá incorporar “una serie de funciones tipo juego” en la plataforma, aunque el foco principal está en el uso de la propiedad intelectual de Disney.

Forbes recordó que colaboraciones previas entre ambas compañías ya permitieron la integración de personajes de Los Simpson y Star Wars en Fortnite, y mencionó el caso de un personaje de Darth Vader con voz generada por IA, que requirió ajustes tras incidentes en el juego.

El contexto de la industria del entretenimiento digital ha estado marcado por el auge de videos generados por IA sin licencia en diversas plataformas, lo que ha impulsado a Disney a ofrecer una alternativa oficial y controlada.

Disney+ suma 3,8 millones de
Disney+ suma 3,8 millones de nuevos suscriptores y anuncia una inversión de USD 1.000 millones en contenido para 2026 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La innovación de Disney+ genera debate y crecimiento

El anuncio de Disney+ generó reacciones inmediatas en la industria y entre los usuarios. Forbes reportó que artistas, animadores y fanáticos expresaron su descontento en redes sociales, interpretando la medida como una amenaza al trabajo artístico tradicional y a la calidad del contenido. A pesar de la polémica, la compañía ha optado por centrarse en los beneficios de la innovación tecnológica y en la ampliación de la experiencia interactiva para sus suscriptores.

En términos de desempeño y proyecciones, Hollywood Reporter informó que Disney+ sumó 3,8 millones de nuevos suscriptores en el último periodo reportado y anunció una inversión adicional de USD 1.000 millones en contenido para 2026.

Estos datos reflejan la apuesta de la compañía por consolidar su posición en el mercado global del streaming y por liderar la integración de nuevas tecnologías en la industria del entretenimiento.

Con la llegada de funciones de inteligencia artificial generativa y la opción de que los usuarios creen y compartan sus propios videos, Disney+ apuesta por una experiencia digital más dinámica y personalizada, en la que la interacción y la creatividad de la audiencia ocupan un lugar central.

