Meta acelera su apuesta por la inteligencia artificial: presenta cuatro chips propios para sus data centers

Meta, la empresa responsable de WhatsApp, Facebook e Instagram, presentó cuatro nuevos chips especializados en inteligencia artificial para instalar en sus centros de datos: MTIA 300, 400, 450 y 500.

Según la compañía, estos dispositivos ya están en uso o se implementarán entre 2026 y 2027. Fueron desarrollados junto a Broadcom.

Los nuevos chips amplían las capacidades de procesamiento, ya que abarcan desde la inferencia y el entrenamiento de sistemas de recomendación y clasificación, hasta cargas de trabajo generales de inteligencia artificial generativa, incluyendo optimizaciones específicas para inferencia en este tipo de tareas.

Según Meta, estos chips aportan beneficios directos a los usuarios, ya que permiten ofrecer recomendaciones personalizadas y asistentes de inteligencia artificial a miles de millones de personas que utilizan sus plataformas cada día.

Cómo son los nuevos chips de Meta

Los nuevos chips de Meta, llamados MTIA 300, 400, 450 y 500, están diseñados para mejorar el trabajo con inteligencia artificial en sus plataformas.

El MTIA 300 fue el primero y está pensado para modelos de recomendación y clasificación, que eran los más usados antes del auge de la inteligencia artificial generativa. Este chip ya se utiliza para entrenar esos sistemas.

Con el crecimiento de la inteligencia artificial generativa, Meta desarrolló el MTIA 400, que es más potente y permite trabajar tanto con modelos tradicionales de recomendación como con los nuevos modelos generativos. Este chip ya pasó las pruebas y pronto estará funcionando en los centros de datos de Meta.

El MTIA 450 fue creado para manejar la gran demanda de modelos de inteligencia artificial generativa, sobre todo en tareas de inferencia (cuando el sistema responde o genera contenido).

Este chip duplicó la velocidad de la memoria respecto al MTIA 400, lo que lo hace mucho más rápido. Su uso masivo está planeado para principios de 2027.

Por último, el MTIA 500 continúa esta línea, aumentando la velocidad de la memoria un 50% más en comparación con el modelo anterior e incorporando nuevas mejoras. Meta planea que el MTIA 500 esté en funcionamiento a gran escala también en 2027.

Meta y AMD se unen

Meta y AMD firmaron un acuerdo que permitirá a la empresa de Mark Zuckerberg acceder a chips y tecnología avanzada de inteligencia artificial desarrollada por AMD, liderada por Lisa Su.

El contrato prevé que AMD suministre GPU Instinct equivalentes a 6 gigavatios de potencia para la infraestructura de IA de Meta.

Como parte del acuerdo, Meta podrá suscribirse a hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, según el avance en la compra de GPU. El primer tramo se entrega con los primeros envíos, y el resto se asignará conforme Meta complete la adquisición de los 6 gigavatios previstos.

Meta enmarcó esta alianza dentro del proyecto Meta Compute, su iniciativa para ampliar masivamente la infraestructura tecnológica de la compañía en la era de la superinteligencia personal.

Ambas empresas destacaron que la colaboración permitirá a Meta contar con los chips más avanzados para sus actuales y futuros desarrollos en inteligencia artificial.

Cómo será el acuerdo entre Meta y AMD

Meta y AMD sellaron una alianza técnica y comercial para desarrollar e integrar hardware y software de inteligencia artificial.

En la primera fase, Meta comenzará a usar una GPU AMD Instinct personalizada, basada en la arquitectura MI450, junto con procesadores EPYC de sexta generación (“Venice”), en racks diseñados en conjunto mediante el Open Compute Project.

Los primeros envíos, con capacidad de un gigavatio, iniciarán en la segunda mitad de 2026. El acuerdo también amplía el uso de procesadores EPYC en los centros de datos de Meta, asegurando el acceso a chips avanzados para proyectos actuales y futuros de inteligencia artificial.