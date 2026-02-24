Meta se une a AMD e inicia nueva era para impulsar la infraestructura de una superinteligencia artificial

Meta y AMD acordaron que la compañía de Mark Zuckerberg tendrá acceso a chips y tecnología de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta y AMD han firmado un acuerdo que permitirá a la empresa liderada por Mark Zuckerberg acceder a chips e infraestructura de inteligencia artificial suministrados por el fabricante de hardware.

Según AMD, cuyo liderazgo recae en Lisa Su como presidenta y directora ejecutiva, el contrato contempla la provisión de 6 gigavatios para potenciar la próxima generación de infraestructura de IA de Meta mediante varias generaciones de GPU Instinct.

Como parte del acuerdo y para fortalecer la alineación estratégica, AMD ha otorgado a Meta un derecho de suscripción de hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, alineado al cumplimiento de metas asociadas a la adquisición de GPU Instinct.

El primer tramo se entrega con los envíos iniciales equivalentes a 1 gigavatio, mientras que los tramos restantes se adjudicarán a medida que las compras de Meta lleguen a los 6 gigavatios.

Por su parte, Meta señaló que este acuerdo forma parte del proyecto Meta Compute, una iniciativa destinada a escalar de manera masiva su infraestructura tecnológica para la era de la superinteligencia personal.

“Nos entusiasma formar una alianza a largo plazo con AMD para implementar un cómputo de inferencia eficiente y ofrecer superinteligencia personal”, Zuckerberg.

“Esta colaboración multianual y multigeneracional, que abarca las GPU Instinct, las CPU EPYC y los sistemas de IA a escala de rack, alinea nuestras hojas de ruta para ofrecer una infraestructura de alto rendimiento y eficiencia energética optimizada para las cargas de trabajo de Meta”, dijo Su.

Qué significa el acuerdo entre Meta y AMD

Meta y AMD han alcanzado un acuerdo que busca impulsar el desarrollo de inteligencia artificial a gran escala.

En términos simples, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, comprará chips avanzados y tecnología especializada a AMD, una de las compañías líderes en fabricación de procesadores y tarjetas gráficas.

Estos componentes son esenciales para que Meta pueda construir centros de datos más potentes y desarrollar nuevas funciones de inteligencia artificial.

El acuerdo incluye la entrega de una gran cantidad de estos chips, equivalentes a 6 gigavatios de capacidad, lo que permitirá a Meta ampliar su infraestructura tecnológica durante los próximos años.

Además, como incentivo para que ambas empresas trabajen juntas y alcancen ciertos objetivos, AMD le ofrece a Meta el derecho a adquirir hasta 160 millones de acciones de la propia AMD, pero solo si se cumplen metas específicas relacionadas con la cantidad de chips comprados y el rendimiento financiero de AMD.

Cómo se llevará a cabo el acuerdo entre Meta y AMD

El acuerdo entre Meta y AMD se llevará a cabo mediante una colaboración técnica y comercial que abarca el suministro y desarrollo conjunto de hardware y software especializado en inteligencia artificial.

En la primera etapa, Meta integrará una GPU AMD Instinct personalizada, basada en la arquitectura MI450, diseñada específicamente para satisfacer sus cargas de trabajo de IA a gran escala.

Los envíos de estos chips, que representan una capacidad de un gigavatio, están previstos para iniciar en la segunda mitad de 2026.

Esta implementación incluirá también los procesadores AMD EPYC de sexta generación, denominados “Venice”, que funcionarán con el software ROCm y se instalarán en racks construidos sobre la arquitectura AMD Helios.

Esta última fue desarrollada en conjunto por AMD y Meta a través del Open Compute Project, con el objetivo de crear una infraestructura de IA flexible y escalable.

Además del suministro de GPU, el acuerdo contempla la ampliación del uso de procesadores AMD EPYC en los centros de datos de Meta. La empresa ya ha incorporado millones de estas CPU y una cantidad significativa de GPU Instinct en su infraestructura global.

A través de esta asociación, Meta se asegura el acceso a las generaciones más avanzadas de chips, tanto para las necesidades actuales como para los futuros desarrollos en inteligencia artificial, consolidando una relación estratégica orientada al crecimiento y la innovación tecnológica.