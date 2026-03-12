Qué es Meta AI en WhatsApp y cómo desactivarlo para que no aparezca en nuestros chats

Meta AI en WhatsApp es un chatbot inteligente que utiliza inteligencia artificial generativa desarrollada por Meta para facilitar tareas cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta AI es un asistente inteligente integrado en WhatsApp y otras aplicaciones como Facebook e Instagram. La llegada de este chatbot, distinguido por su círculo azul en la lista de chats, es una manera de acercar la IA a los usuarios, aunque para algunos puede ser una experiencia algo invasiva.

Sin embargo, esta también puede ser una herramienta útil para realizar consultas dentro de la plataforma, obtener ayuda para la creación de imágenes, generación de mensajes y, en general, como un apoyo para cualquier necesidad en la

Qué es Meta AI y cómo funciona en WhatsApp

Meta AI es un asistente virtual gratuito basado en inteligencia artificial generativa, desarrollado por Meta y diseñado para integrarse de manera nativa en aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger.

Su funcionamiento se apoya en Llama, el modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) de código abierto creado por la propia Meta, que permite procesar información y proporcionar respuestas en lenguaje natural.

Meta AI actúa como un contacto adicional en WhatsApp, identificado por un círculo azul, y puede participar en chats grupales mediante el comando “@MetaAI”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, Meta AI actúa como un chatbot conversacional o asistente inteligente, similar a ChatGPT, Gemini o Perplexity, pero con la particularidad de estar profundamente integrado en los servicios de Meta.

El chatbot aparece como un contacto más en la lista de chats de WhatsApp, identificado por el círculo azul y fucsia. Al pulsar sobre ese icono, se abre un chat individual con la IA. También puede ser mencionada en grupos usando el comando “@MetaAI”, lo que le permite participar en conversaciones colectivas y responder a las consultas de varios usuarios simultáneamente.

Qué puede hacer Meta AI: funciones y posibilidades

Generación de imágenes : el sistema Emu posibilita la creación de imágenes originales a partir de descripciones de texto en tiempo real. El usuario puede pedirle a Meta AI que imagine un escenario específico o que aplique estilos distintos a una foto enviada.

Creación de videos : la IA transforma ideas en videos cortos, útiles para proyectos de contenido, redes sociales o tareas profesionales.

Edición y estilos personalizados: permite pedirle a la IA que imagine al usuario en distintos contextos, como astronauta o deportista, y modificar imágenes con estilos específicos.

El bot Meta AI ofrece información actualizada sobre noticias, clima y deportes al contar con conexión a servicios como Google y Bing. (Imagen ilustrativa)

Redacción y resúmenes : puede redactar correos, ensayos, poemas o resumir textos largos, facilitando la gestión del tiempo y la organización de tareas.

Lluvia de ideas y resolución de problemas : ayuda a generar conceptos creativos para novelas, proyectos o actividades lúdicas, y es capaz de resolver ejercicios matemáticos o responder dudas académicas.

Información en tiempo real : gracias a su conexión con servicios como Google y Bing, ofrece resultados actualizados sobre noticias, deportes, clima y otros temas relevantes, sin necesidad de abandonar la aplicación.

Recomendaciones y traducción : sugiere películas, libros, series o incluso qué ropa usar según el clima local, y traduce textos entre múltiples idiomas de forma fluida.

Interacción en chats grupales : al mencionarla en un grupo, puede ayudar a planificar eventos, resolver discusiones con datos o actuar como apoyo para buscar información rápida.

Asistente personal: funciona como un contacto disponible en cualquier momento para responder consultas, realizar tareas o aportar información precisa.

Cómo minimizar la presencia de Meta AI en WhatsApp

Aunque no existe una opción para desactivar o eliminar completamente Meta AI, sí hay estrategias para reducir su visibilidad y limitar su intervención en las conversaciones personales:

Para mayor privacidad, WhatsApp permite activar funciones que bloquean el uso de inteligencia artificial y restringen la participación de Meta AI en grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Borrar o archivar el chat con Meta AI : al eliminar la conversación desde las opciones del chat, se retira de la lista principal de chats. Archivar el chat lo traslada a la sección de chats archivados, aunque el bot sigue accesible si se busca manualmente.

Silenciar Meta AI : desde la conversación, al pulsar sobre el nombre de la IA y acceder a las opciones de notificación, es posible seleccionar “Silenciar siempre”, evitando así que el bot envíe notificaciones o interrumpa al usuario.

Borrar el historial de interacciones : escribiendo el comando “/reset-ai” en el chat con Meta AI se eliminan los datos almacenados en los servidores de Meta relativos a esa conversación. El bot se reinicia y se borra la copia de la conversación, aunque sigue disponible para futuras interacciones.

Evitar que Meta AI intervenga en grupos : en los chats grupales, la IA solo participa si un usuario la menciona con “@MetaAI”. Para impedir su intervención, basta con no mencionarla. Si ya está presente y resulta incómoda, los integrantes del grupo pueden acordar expulsarla.

Activar la privacidad mejorada del chat : WhatsApp ofrece una función de “Privacidad mejorada del chat” en las opciones del grupo, que bloquea el uso de funciones de inteligencia artificial e impide mencionar a Meta AI.

No compartir información sensible: aunque Meta AI puede leer los mensajes que se le dirigen en el chat individual o cuando se le menciona en grupos, los mensajes personales permanecen cifrados de extremo a extremo. Solo las personas dentro del chat pueden leerlos o compartirlos.