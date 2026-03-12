Harvard sugiere aprender estas 10 funciones de Excel para tener éxito en conseguir trabajo

Microsoft Excel sigue siendo útil pese a los avances de otras tecnologías o la automatización. (Foto: Europa Press)

El dominio de Microsoft Excel se ha convertido en un criterio decisivo para que jóvenes y profesionales de diferentes áreas puedan acceder a mejores oportunidades laborales.

Según datos de Harvard Business Review, la proporción de tiempo que los empleados dedican a Excel varía entre el 10% y el 30% de su jornada, lo que evidencia su relevancia innegociable en sectores orientados al análisis de datos y la investigación.

En este contexto, la Universidad de Harvard subraya que aprender diez funciones esenciales de este programa transforma la capacidad de respuesta de cualquier profesional, no solo por el ahorro de tiempo que ofrece, sino por su impacto en la toma de decisiones basada en información confiable y estructurada.

El informe de Harvard revela que los empleados dedican entre 10% y 30% de su jornada laboral al uso de Excel en sectores de análisis de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Harvard señala que cualquiera puede dominar estas diez funciones de Excel en apenas dos horas. Este plazo de aprendizaje tiene el potencial de incrementar drásticamente la productividad individual y de la empresa, sobre todo en mercados laborales más competitivos y exigentes.

Qué funciones básicas de Excel son necesarias para el mundo laboral

El informe parte de la función Pegado Especial, que segmenta la información y permite copiar únicamente los valores requeridos sin transferir formatos, fórmulas o comentarios no deseados.

Al emplear el atajo Ctrl + Alt + V, resulta posible, por ejemplo, transferir solamente los resultados de ventas en grandes bases de datos, acelerando el proceso de forma precisa.

Las funciones de Excel reducen el tiempo de hacer los ajustes de forma manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Inserción de filas múltiples es la segunda función destacada. A través de la combinación de Ctrl, Mayús y “+”, los usuarios pueden agregar varias filas simultáneamente. Esta acción es indispensable para quienes operan con inventarios o deben actualizar volúmenes altos de información en tiempo real.

El Relleno Relámpago —conocido como Flash Fill— es un mecanismo de automatización que reconoce patrones dentro de las columnas y completa los datos predictivamente. Su uso permite separar nombres y apellidos en listas extensas o restructurar matrices de información sin desplegar fórmulas complejas.

Cuáles funciones avanzadas sirven para grandes volúmenes de datos

Para búsquedas avanzadas sobre grandes volúmenes de datos, Harvard sugiere combinar las operaciones ÍNDICE y COINCIDIR. Esta integración facilita localizar elementos específicos dentro de miles de registros, una característica fundamental para quienes trabajan en reportes o bases de datos de clientes.

Herramientas como Suma Rápida, Congelar Paneles y Navegación Rápida agilizan el análisis y el manejo eficiente de hojas de cálculo extensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la suma rápida, activada mediante Alt + =, simplifica la obtención de totales inmediatos en columnas o filas, abaratando errores y tiempos en la consolidación de balances o informes de gasto.

Herramientas como Deshacer y Rehacer (Ctrl + Z y Ctrl + Y) permiten retroceder o avanzar entre estados de edición. Este recurso minimiza errores costosos y protege la integridad del trabajo, adaptándose a flujos de trabajo en los que la corrección rápida es indispensable.

Asimismo, eliminar duplicados, utilizando Remove Duplicates (Alt + HL), es esencial para depurar bases de datos, como ocurre en cadenas de correos donde la repetición de registros puede generar resultados erróneos y pérdidas económicas.

Qué otras herramientas tiene Excel que es necesario conocer

Manejar esta plataforma fortalece el perfil profesional ante nuevas vacantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe otorga importancia a la función Congelar paneles, que mediante la combinación Alt + WF y la pestaña ‘Ver’, mantiene visibles encabezados clave durante la navegación de grandes hojas de cálculo. Este recurso es válido, por ejemplo, en la gestión de presupuestos extensos.

La tecla F4, dotada de doble utilidad, fija referencias absolutas en fórmulas, garantizando la precisión de cálculos replicados, y repite la última acción registrada, lo que acelera procesos repetitivos tanto en áreas financieras como científicas.

El decálogo cierra con la Navegación Rápida. Utilizando Ctrl y las teclas de dirección, los usuarios pueden desplazarse eficientemente a través de vastos conjuntos de datos; añadiendo Shift, la selección se expande a bloques completos, optimizando el análisis y la edición durante auditorías y revisiones exhaustivas.