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Si escuchas un zumbido en un enchufe de tu casa deja de usarlo y soluciona pronto de esta manera

La presencia de cables sueltos en enchufes antiguos es una causa principal del sonido eléctrico

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Una mujer con cabello oscuro y suéter gris se agacha con expresión de susto, su mano izquierda en la oreja y la derecha hacia un enchufe de pared blanco con efectos de luz.
El zumbido en un enchufe suele señalar un fallo eléctrico que puede derivar en incendio o descarga si no se atiende. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, los sonidos cotidianos como el ventilador, el televisor o el cargador del móvil suelen pasar desapercibidos. Pero un zumbido en un enchufe debe interpretarse como una señal de advertencia que no conviene ignorar.

A diferencia de otros ruidos domésticos, este sonido puede revelar la presencia de un problema eléctrico capaz de poner en riesgo la seguridad de toda la vivienda.

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Este fenómeno, conocido en algunos casos como arco eléctrico, ocurre cuando la corriente salta entre dos puntos conductores en lugar de circular por el cableado.

Causas habituales de los zumbidos en enchufes

La causa más común detrás de un enchufe que zumba es la presencia de cables sueltos en el interior. Los cables que no están bien sujetos generan resistencia eléctrica y pequeñas vibraciones, lo que se traduce en ese sonido característico. Este problema es frecuente en viviendas antiguas, donde el cableado puede tener varias décadas y no se ha renovado ante el incremento de consumo eléctrico en la actualidad.

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Hombre con expresión de susto se agacha cerca de un enchufe en la pared, con chispas, humo y un gráfico de 'zzzzz' visibles saliendo de la conexión.
Sobreutilizar regletas y enchufes disparados por múltiples dispositivos puede provocar sobrecarga de circuitos y aumentar riesgos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa frecuente es la sobrecarga de los circuitos. El uso simultáneo de múltiples dispositivos —ordenadores, cargadores, electrodomésticos— en una sola regleta o enchufe multiplica las posibilidades de que la capacidad del circuito se vea superada. El calor generado por la sobrecarga no solo provoca zumbidos, sino que también puede derretir materiales y, en el peor de los casos, iniciar un incendio.

La instalación incorrecta es otro motivo relevante. Un error común es la inversión de polaridad, que se produce cuando los cables de fase y neutro están conectados al revés. Este tipo de fallo suele aumentar los problemas a medida que se conectan más aparatos, incrementando el riesgo eléctrico.

Qué significa un enchufe eléctrico que zumba

El zumbido o crujido en un enchufe es una advertencia de que algo no funciona correctamente en la instalación eléctrica. La electricidad de una vivienda se basa en una corriente alterna que cambia de polaridad decenas de veces por segundo, pero este cambio, en condiciones normales, no debería generar ningún sonido. Cuando el flujo se interrumpe por conexiones flojas, cableado dañado o sobrecargas, aparece el zumbido.

El arco eléctrico es el fenómeno más preocupante: ocurre cuando la electricidad salta a través del aire entre dos puntos conductores, generando calor, desgaste en los materiales y un sonido persistente. Si este proceso continúa, el calor acumulado puede derretir el plástico de los enchufes y cables, o incluso prender fuego a materiales cercanos.

Cargador portátil, energía doméstica, conexión eléctrica, cable enchufado, dispositivo de carga, batería activa, adaptador universal, uso cotidiano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El arco eléctrico genera calor y puede derretir enchufes si el zumbido persiste, con posibilidad de incendio en materiales cercanos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pequeña chispa o chasquido al enchufar un aparato puede ser normal, pero un zumbido constante nunca debe ser ignorado. El sistema eléctrico está dando una señal clara de que hay un fallo estructural o de conexión.

Si escuchas un zumbido en un enchufe, significa que la electricidad no está circulando correctamente y puede deberse a cables sueltos, sobrecarga de circuitos, instalación defectuosa o componentes dañados. Ignorar este sonido expone a la vivienda a riesgos de incendio, cortocircuitos o descargas eléctricas.

Consecuencias y riesgos de ignorar el zumbido

Dejar pasar este tipo de sonidos puede derivar en consecuencias serias. Los enchufes que zumban no solo representan un mal funcionamiento, sino que pueden sobrecalentarse y provocar incendios domésticos. Pruebas y estadísticas en países como Malasia indican que hasta el 60% de los incendios en viviendas tienen origen en fallos eléctricos. En 2024, según The Star, se reportaron más de 2.000 incendios causados por cortocircuitos eléctricos.

Otros síntomas que pueden acompañar al zumbido son enchufes o interruptores calientes al tacto, olor persistente a quemado, luces que parpadean o se atenúan al conectar grandes electrodomésticos, y disyuntores que se disparan con frecuencia. Todos estos signos indican que el sistema eléctrico está en condiciones peligrosas.

Regleta blanca en el suelo con numerosos cargadores y enchufes conectados
Ignorar zumbidos en enchufes multiplica la posibilidad de incendios domésticos, según estadísticas de recientes casos mundiales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso habitual de regletas encadenadas aumenta dramáticamente el riesgo de sobrecarga y, por tanto, de incendio. Además, el deterioro de cables por aplastamiento, pisadas o tirones puede dejar los filamentos metálicos al descubierto, lo que favorece la aparición de chispas y descargas.

Qué hacer ante un enchufe que zumba

La primera medida debe ser dejar de utilizar el enchufe inmediatamente y desconectar todos los aparatos conectados, siempre sujetando el enchufe y nunca tirando del cable. Si el ruido persiste, lo adecuado es cortar la electricidad desde el cuadro eléctrico para aislar la zona afectada.

Es fundamental inspeccionar si el enchufe está caliente, tiene manchas oscuras, deformaciones en el plástico o marcas de quemadura. Cualquiera de estos signos implica un riesgo mayor y requiere la intervención de un electricista profesional.

Intentar reparar el enchufe sin los conocimientos adecuados puede resultar peligroso. El manejo de sistemas eléctricos domésticos implica voltajes capaces de causar lesiones graves o incluso la muerte. Por ello, la recomendación es contactar siempre con un electricista certificado, quien dispone del equipo y el conocimiento para identificar fallos y realizar reparaciones seguras.

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