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Cómo obtener Starlink gratis durante un mes: pasos para acceder a la prueba sin costo

La nueva promoción de SpaceX permite a nuevos usuarios evaluar la velocidad y estabilidad de Starlink durante 30 días sin pagar mensualidad

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Starlink regala un mes de internet satelital gratis para probar la conexión en zonas rurales
Starlink regala un mes de internet satelital gratis para probar la conexión en zonas rurales

El acceso a internet rápido y estable es un desafío en muchas zonas rurales y regiones apartadas donde las redes tradicionales no llegan. En 2026, las soluciones satelitales han cobrado un protagonismo inédito, y Starlink, el servicio de internet de SpaceX, tiene una promoción que permite a nuevos usuarios probar su red durante 30 días sin pagar la mensualidad.

Esta iniciativa representa una oportunidad clave para quienes buscan conectividad robusta en lugares con opciones limitadas o costosas.

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La posibilidad de probar Starlink gratis es especialmente relevante para hogares, empresas y viajeros que dependen de una conexión confiable para trabajar, estudiar o comunicarse. Evaluar el rendimiento real antes de invertir en el kit y la suscripción minimiza riesgos y facilita la toma de decisiones informadas.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone en posición vertical, mostrando claramente el logo blanco de Starlink en la pantalla oscura.
Internet satelital sin riesgos: Starlink te deja probar su servicio gratis durante un mes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste la prueba gratuita de Starlink?

La promoción de Starlink permite navegar, hacer videollamadas, transmitir contenido y usar todas las aplicaciones durante 30 días sin costo por el servicio de datos. Durante este mes de prueba, el usuario disfruta del mismo nivel de velocidad, ancho de banda y soporte técnico que un suscriptor habitual.

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La única condición es devolver el equipo si se decide no continuar con el servicio antes de que finalice el periodo gratuito, evitando así cargos adicionales.

Esta propuesta es ideal para quienes nunca han usado Starlink y desean comprobar su funcionamiento sin compromiso. Es una alternativa especialmente útil en áreas rurales, comunidades remotas, empresas con operaciones temporales o familias que viajan y necesitan conectividad confiable.

Pasos para activar el mes gratuito de Starlink

  1. Accede al sitio oficial: Ingresa en www.starlink.com.
  2. Busca la opción de prueba gratuita: Selecciona “Prueba de 30 días” o busca la sección correspondiente en la página principal.
  3. Verifica la cobertura: Introduce la dirección exacta donde se instalará el servicio para comprobar la disponibilidad en tu zona, ya que la oferta depende de la cobertura de la red satelital.
  4. Solicita el kit: Haz clic en “Pedir ahora” y completa el formulario para crear tu cuenta y formalizar la solicitud.
  5. Lee los términos y condiciones: Es fundamental revisar las condiciones específicas de la prueba gratuita y la política de devolución, que pueden variar según la región.
  6. Instala y prueba el servicio: Prepara el lugar de instalación antes de recibir el kit para ahorrar tiempo y asegurarte de poder probar el rendimiento en diferentes horarios y actividades.
Un teléfono celular negro con el logo blanco de Starlink en la pantalla, apoyado sobre una roca. Al fondo, un vasto paisaje montañoso y un lago.
Starlink lanza prueba gratuita: cómo acceder a 30 días de internet rápido y seguro en cualquier lugar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para aprovechar al máximo la prueba gratuita

  • Evalúa la conexión en distintos momentos del día para comprobar la estabilidad y velocidad, tanto en tareas cotidianas como en streaming, videollamadas o descargas pesadas.
  • Consulta las condiciones de devolución antes de instalar el equipo, para evitar cargos si decides no continuar con el servicio tras el periodo de prueba.
  • Prepara el espacio de instalación: el kit requiere una vista despejada del cielo para una óptima recepción de la señal satelital.
  • Aprovecha el soporte técnico de Starlink en caso de dudas o problemas durante el mes gratuito.

Además de la prueba gratuita, SpaceX avanza en el desarrollo de Starlink Direct to Cell, una tecnología que permitirá enviar mensajes, hacer llamadas y usar datos móviles directamente a través de satélites, sin necesidad de antenas terrestres ni equipos adicionales.

Esta innovación, pronto disponible para teléfonos 4G/LTE, promete ampliar aún más la cobertura y el alcance del internet satelital, llevando la conectividad universal a nuevas fronteras.

La opción de probar Starlink gratis durante un mes es una oportunidad real para experimentar la conectividad satelital de última generación en zonas donde otras tecnologías no llegan. Acceder a la promoción desde la web oficial y revisar la cobertura son pasos clave para aprovechar la oferta de manera segura y sin riesgos. La flexibilidad de la campaña y los desarrollos en curso consolidan a Starlink como una de las alternativas más prometedoras para llevar internet rápido y confiable a cualquier rincón del mundo en 2026.

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