Este programa de Microsoft es el único que ha logrado vencer a la IA y sigue siendo uno de los más usados

Excel mantiene su dominio en el entorno laboral pese al avance de la inteligencia artificial, que lejos de reemplazarlo, amplifica su utilidad

Microsoft cuenta con un programa
Microsoft cuenta con un programa que no ha podido ser reemplazado por la IA. REUTERS/Fabian Bimmer

Excel ha logrado lo que pocas herramientas tecnológicas pueden presumir: mantenerse como pieza central del trabajo administrativo y corporativo incluso en plena expansión de la inteligencia artificial generativa.

Mientras nuevas plataformas automatizan tareas y prometen reemplazar flujos enteros, la hoja de cálculo de Microsoft no solo conserva su relevancia, sino que se fortalece gracias a la integración de modelos de IA que amplían su alcance y lo convierten en un aliado más potente para análisis, planificación y toma de decisiones.

La permanencia de Excel en el centro del trabajo moderno resulta llamativa en un entorno donde casi todo está siendo rediseñado por algoritmos inteligentes. Sin embargo, su vigencia no es producto de la nostalgia ni de la inercia corporativa, sino del rol estructural que alcanzó en más de cuatro décadas como lenguaje común para finanzas, logística, educación, análisis de datos y miles de procesos cotidianos.

Microsoft Excel sigue siendo uno
Microsoft Excel sigue siendo uno de los programas más usados por empresas e instituciones públicas. (foto: CardBiss)

Un programa que nació para resolver un problema básico

Aunque hoy se asocie directamente con Microsoft, la historia de Excel se remonta a mucho antes de su lanzamiento. La idea de organizar información en tablas para calcular relaciones entre valores tiene raíces antiquísimas. Una de las pruebas más citadas es la tablilla Plimpton 322, fechada alrededor del año 1800 a. C., cuyo diseño recuerda sorprendentemente la disposición de filas y columnas modernas.

El salto hacia el software ocurrió en los años setenta cuando Dan Bricklin, estudiante de Harvard, imaginó una hoja digital capaz de recalcular sus valores de manera automática. Esta idea cristalizó en VisiCalc, el primer programa de hoja de cálculo para computadoras personales. Su impacto fue inmediato: convirtió a máquinas como el Apple II en herramientas útiles para empresas, universidades y profesionales.

VisiCalc y luego Lotus 1-2-3 definieron la categoría, pero Microsoft vio una oportunidad para mejorar la experiencia de uso y expandir el alcance del producto. En 1985 lanzó Excel, inicialmente para computadoras Macintosh. Su adopción fue rápida gracias a dos características clave: mayor velocidad y una interfaz gráfica que resultaba más intuitiva que la de sus competidores basados en comandos.

Microsoft Excel es útil para
Microsoft Excel es útil para distintos momentos del día, así como en el entorno laboral. (Foto: Microsoft)

Innovaciones técnicas que definieron un estándar global

Excel introdujo mejoras que marcaron la diferencia. Una de ellas fue “intelligent recalc”, un algoritmo capaz de recalcular únicamente las celdas afectadas por un cambio en lugar de rehacer toda la hoja. Esto redujo drásticamente los tiempos y permitió trabajar con tablas más grandes y complejas. Otra innovación determinante fue la vista previa de impresión, hoy estándar en cualquier procesador de documentos.

La estrategia comercial también jugó un papel determinante. Microsoft integró Excel con Word y PowerPoint dentro del paquete Office, creando un ecosistema difícil de igualar. Esta decisión generó acusaciones de prácticas anticompetitivas y derivó en un proceso antimonopolio en Estados Unidos, pero consolidó a Excel como la herramienta de referencia global en oficinas, organismos públicos y centros educativos.

Un lenguaje transversal que resiste los cambios tecnológicos

Parte del éxito de Excel radica en que no es visto simplemente como un programa, sino como un lenguaje compartido por millones de trabajadores. Su estructura permite desde operaciones básicas hasta modelos financieros avanzados, simulaciones, automatizaciones con macros, dashboards de análisis y organización de datos en prácticamente cualquier contexto. Para muchos, aprender Excel equivale a aprender a trabajar.

Microsoft Excel sigue siendo un
Microsoft Excel sigue siendo un lenguaje que es usado por millones de personas. (foto: hiTechMV)

De ahí que incluso quienes lo encuentran poco atractivo —como la creadora de contenido Leila Gharani, que hoy enseña la herramienta a millones de personas— reconocen su poder transformador. Excel no solo estructura información, sino que moldea procesos, rutinas y formas de pensar.

La inteligencia artificial no lo reemplaza: lo amplifica

La irrupción de la inteligencia artificial generativa no ha desplazado a Excel; al contrario, ha potenciado su uso. Funciones con IA permiten generar fórmulas con lenguaje natural, analizar conjuntos de datos complejos, detectar patrones, automatizar tareas repetitivas y elaborar reportes completos con una sola instrucción. En lugar de competir, la IA se integra al programa y lo convierte en una herramienta aún más versátil.

En un momento en el que se debate si la automatización reemplazará trabajos administrativos, Excel se mantiene como un puente entre el conocimiento humano y las nuevas tecnologías. Su estructura flexible y su enorme base de usuarios lo posicionan como un complemento natural para la IA, no como una víctima de ella.

