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Cómo cambiar de número en WhatsApp sin perder tus chats: guía paso a paso

Descubre cómo conservar tus conversaciones, grupos y archivos al cambiar de número, siguiendo el procedimiento oficial de la app

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Un hombre joven sonriente con chaqueta de mezclilla y sudadera gris sostiene un smartphone cerca de su oído para escuchar una nota de voz, con el logo de WhatsApp.
Cambia de número en WhatsApp sin perder tus chats: guía paso a paso para migrar con seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar de número en WhatsApp es una situación común, ya sea por mudanza, cambio de operador o razones personales. Sin embargo, uno de los principales temores de los usuarios es perder sus conversaciones, contactos y configuraciones.

WhatsApp, consciente de esta preocupación, ofrece una función específica que permite realizar la migración de manera segura y mantener todos los datos intactos. Seguir el procedimiento correcto es fundamental para evitar contratiempos y garantizar una transición fluida.

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La importancia de esta función radica en la continuidad de la experiencia digital: conservar tus chats y grupos, así como las listas de difusión y archivos multimedia, resulta clave para no perder información personal ni profesional al cambiar de número telefónico.

Así puedes cambiar tu número en WhatsApp y mantener todos tus mensajes y contactos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Así puedes cambiar tu número en WhatsApp y mantener todos tus mensajes y contactos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Pasos previos antes de cambiar de número

Antes de iniciar el proceso de cambio de número, asegúrate de que tu cuenta de WhatsApp esté activa y funcionando con el número antiguo. Verifica que el nuevo número pueda recibir mensajes SMS o llamadas, ya que el sistema enviará un código de verificación para confirmar la autenticidad. Es esencial que la tarjeta SIM del nuevo número esté instalada en el dispositivo antes de proceder.

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También se recomienda hacer una copia de seguridad de los chats en Google Drive (Android) o iCloud (iOS), lo que permitirá restaurar la información en caso de imprevistos durante la migración.

Cómo cambiar el número en WhatsApp paso a paso

  1. Inserta la tarjeta SIM con el nuevo número en tu teléfono y asegúrate de tener conexión a internet.
  2. Abre WhatsApp y accede a Ajustes.
  3. Dirígete a Cuenta y selecciona Cambiar número.
  4. Ingresa ambos números (el anterior y el nuevo) en formato internacional completo.
  5. Pulsa Siguiente y confirma los datos.
  6. WhatsApp dará la opción de notificar a tus contactos sobre el cambio; elige entre todos, solo quienes tienes en chats activos o una lista personalizada.
  7. Confirma la acción y espera a que la app complete la migración de chats, grupos, contactos y configuraciones.

Una vez finalizado el proceso, tus conversaciones aparecerán en la nueva cuenta como si no hubieras cambiado de número.

Notificar a tus contactos y grupos

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones. (Meta)

WhatsApp facilita la comunicación del cambio de número a tus contactos. Puedes elegir entre notificar a todos, solo a quienes tienes chats abiertos o a una lista específica de personas. Los chats grupales recibirán automáticamente una notificación sobre tu cambio de número, lo que ayuda a evitar confusiones y mantiene la comunicación fluida en grupos familiares, laborales o de amigos.

Precauciones al transferir tus datos

Aunque existen aplicaciones de terceros que prometen facilitar la migración de datos entre números, es fundamental evitar su uso. Estas apps pueden poner en riesgo tu privacidad, ya que acceden a información sensible como contactos y mensajes. Además, las aplicaciones externas pueden no contar con las medidas de seguridad necesarias, exponiendo tus datos a accesos no autorizados.

La mejor opción es utilizar exclusivamente los mecanismos oficiales de WhatsApp, que garantizan la protección de tu información y minimizan cualquier riesgo.

Recomendaciones adicionales para una migración segura

  • Haz una copia de seguridad manual antes de iniciar el cambio.
  • Asegúrate de tener espacio suficiente en la nube y en el dispositivo.
  • Verifica que la app esté actualizada a la última versión disponible.
  • No borres la cuenta antigua hasta completar el proceso y confirmar que todo está en orden.
  • Informa a tus contactos clave de manera directa si consideras necesario reforzar la comunicación.

La función de cambio de número en WhatsApp es una herramienta esencial para quienes buscan mantener la continuidad de su vida digital sin perder información importante. Seguir los pasos oficiales y evitar atajos mediante apps externas es la mejor manera de proteger tus datos y aprovechar las ventajas de la conectividad móvil. Así, puedes cambiar de número sin preocupaciones, manteniendo intactos tus recuerdos, contactos y conversaciones.

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