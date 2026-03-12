Google se fortalece en ciberseguridad al adquirir Wiz por 32.000 millones de dólares

Wiz se ha destacado en el sector por ofrecer una plataforma capaz de proteger los principales entornos de nube. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / Difusión)

La compra de la empresa israelí de ciberseguridad Wiz por parte de Google marca un hito en la historia de la tecnológica, al tratarse de la mayor adquisición realizada por la compañía hasta la fecha, según TechCrunch.

El acuerdo, valorado en 32.000 millones de dólares y anunciado oficialmente un año después de los primeros acercamientos, refuerza la apuesta de Google Cloud por consolidar su liderazgo en seguridad digital para entornos empresariales.

Wiz: plataforma de seguridad en la nube y expansión de Google Cloud

Wiz se ha destacado en el sector por ofrecer una plataforma capaz de proteger los principales entornos de nube mediante la prevención y respuesta ante amenazas de ciberseguridad.

Google Cloud es una plataforma de servicios de computación en la nube desarrollada por Google. REUTERS/Lisi Niesner

La integración de Wiz dentro de Google Cloud no supondrá la desaparición de su marca ni de su independencia operacional, ya que, según la propia empresa, se mantendrá el compromiso de proteger a sus clientes en todos los entornos de nube.

La adquisición se produce en un contexto de fuerte crecimiento para Wiz, que en 2025 superó los mil millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR), como informó una fuente cercana consultada por el medio citado.

La plataforma es especialmente valorada en un entorno donde las grandes organizaciones distribuyen sus operaciones entre múltiples nubes —Google Cloud, AWS, Azure y Oracle Cloud— y requieren soluciones robustas para gestionar la seguridad en todos estos escenarios.

Google y Wiz trabajarán juntas para ofrecer una “plataforma de seguridad unificada” que facilite a las empresas la gestión rápida de amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia de Google y sinergias para la seguridad multinube

La decisión de Google responde a una estrategia clara: atraer a más clientes empresariales con una plataforma de seguridad integral capaz de adaptarse a cualquier entorno de nube o inteligencia artificial.

En palabras de la compañía, “esta adquisición es una inversión de Google Cloud para mejorar la seguridad en la nube y permitir que las organizaciones construyan de forma rápida y segura en cualquier plataforma de nube o IA”.

Google y Wiz trabajarán juntas para ofrecer una “plataforma de seguridad unificada” que facilite a las empresas la gestión rápida de amenazas, en un contexto donde el auge del código de vibración y los ataques basados en avisos han incrementado la complejidad de la protección en la nube.

Google Cloud impulsa la transformación digital con infraestructura flexible, IA y seguridad avanzada. REUTERS/Albert Gea

Wiz, por su parte, ha invertido en inteligencia artificial para mejorar la detección e investigación de amenazas en todas las capas, desde el código y la infraestructura hasta el tiempo de ejecución.

Negociaciones, contexto regulatorio y cierre de la operación

El proceso de adquisición tuvo varias etapas. En 2024, Google contactó inicialmente a Wiz con una oferta de 23.000 millones de dólares, la cual fue rechazada por el director ejecutivo, Assaf Rappaport, quien consideraba que la empresa tenía potencial de crecimiento mucho mayor.

Las negociaciones se retomaron a comienzos de 2025 y, en marzo de ese año, se anunció el acuerdo definitivo por 32.000 millones de dólares.

La operación requirió la aprobación de reguladores tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, superando investigaciones antimonopolio y recibiendo luz verde en noviembre de 2025 y febrero de 2026 respectivamente.

La integración de Wiz dentro de Google Cloud no supondrá la desaparición de su marca. REUTERS/Annegret Hilse

Así, Google se posiciona en el centro de la innovación en ciberseguridad, reforzando su portafolio y su atractivo para grandes clientes en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

Ciberseguridad en la nube: cómo funciona y quién es responsable de proteger tus datos

La ciberseguridad en la nube se refiere al conjunto de tecnologías, normas y procedimientos que buscan proteger la información, las aplicaciones y la infraestructura que se almacenan y gestionan en internet, en lugar de en dispositivos físicos o servidores locales. Este enfoque resulta esencial en un mundo donde cada vez más empresas confían en servicios de almacenamiento y procesamiento en la nube.

Para entender cómo funciona, puede compararse con la diferencia entre guardar dinero en una caja fuerte en casa (seguridad tradicional) y depositarlo en un banco moderno (la nube). En la nube, la protección no recae solo en una parte, sino que es fruto de un esfuerzo conjunto.

La ciberseguridad en la nube protege datos, aplicaciones e infraestructura almacenados en internet. GOOGLE

El modelo de responsabilidad compartida es fundamental en este contexto. Cuando una empresa utiliza servicios de proveedores como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, la seguridad se divide entre ambos actores.

El proveedor es responsable de salvaguardar la infraestructura física y los sistemas básicos donde opera la nube, garantizando la seguridad de los centros de datos y la disponibilidad del servicio.

Por su parte, la empresa cliente debe encargarse de proteger los datos que sube, implementar contraseñas robustas, definir permisos de acceso para sus empleados y evitar configuraciones inseguras que puedan dejar vulnerabilidades abiertas. Así, la seguridad en la nube depende tanto del proveedor como del usuario final.