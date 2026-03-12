Tecno

Google se fortalece en ciberseguridad al adquirir Wiz por 32.000 millones de dólares

La integración de Wiz dentro de Google Cloud no supondrá la desaparición de su marca ni de su independencia operacional

Guardar
Wiz se ha destacado en
Wiz se ha destacado en el sector por ofrecer una plataforma capaz de proteger los principales entornos de nube. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / Difusión)

La compra de la empresa israelí de ciberseguridad Wiz por parte de Google marca un hito en la historia de la tecnológica, al tratarse de la mayor adquisición realizada por la compañía hasta la fecha, según TechCrunch.

El acuerdo, valorado en 32.000 millones de dólares y anunciado oficialmente un año después de los primeros acercamientos, refuerza la apuesta de Google Cloud por consolidar su liderazgo en seguridad digital para entornos empresariales.

Wiz: plataforma de seguridad en la nube y expansión de Google Cloud

Wiz se ha destacado en el sector por ofrecer una plataforma capaz de proteger los principales entornos de nube mediante la prevención y respuesta ante amenazas de ciberseguridad.

Google Cloud es una plataforma
Google Cloud es una plataforma de servicios de computación en la nube desarrollada por Google. REUTERS/Lisi Niesner

La integración de Wiz dentro de Google Cloud no supondrá la desaparición de su marca ni de su independencia operacional, ya que, según la propia empresa, se mantendrá el compromiso de proteger a sus clientes en todos los entornos de nube.

La adquisición se produce en un contexto de fuerte crecimiento para Wiz, que en 2025 superó los mil millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR), como informó una fuente cercana consultada por el medio citado.

La plataforma es especialmente valorada en un entorno donde las grandes organizaciones distribuyen sus operaciones entre múltiples nubes —Google Cloud, AWS, Azure y Oracle Cloud— y requieren soluciones robustas para gestionar la seguridad en todos estos escenarios.

Google y Wiz trabajarán juntas
Google y Wiz trabajarán juntas para ofrecer una “plataforma de seguridad unificada” que facilite a las empresas la gestión rápida de amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia de Google y sinergias para la seguridad multinube

La decisión de Google responde a una estrategia clara: atraer a más clientes empresariales con una plataforma de seguridad integral capaz de adaptarse a cualquier entorno de nube o inteligencia artificial.

En palabras de la compañía, “esta adquisición es una inversión de Google Cloud para mejorar la seguridad en la nube y permitir que las organizaciones construyan de forma rápida y segura en cualquier plataforma de nube o IA”.

Google y Wiz trabajarán juntas para ofrecer una “plataforma de seguridad unificada” que facilite a las empresas la gestión rápida de amenazas, en un contexto donde el auge del código de vibración y los ataques basados en avisos han incrementado la complejidad de la protección en la nube.

Google Cloud impulsa la transformación
Google Cloud impulsa la transformación digital con infraestructura flexible, IA y seguridad avanzada. REUTERS/Albert Gea

Wiz, por su parte, ha invertido en inteligencia artificial para mejorar la detección e investigación de amenazas en todas las capas, desde el código y la infraestructura hasta el tiempo de ejecución.

Negociaciones, contexto regulatorio y cierre de la operación

El proceso de adquisición tuvo varias etapas. En 2024, Google contactó inicialmente a Wiz con una oferta de 23.000 millones de dólares, la cual fue rechazada por el director ejecutivo, Assaf Rappaport, quien consideraba que la empresa tenía potencial de crecimiento mucho mayor.

Las negociaciones se retomaron a comienzos de 2025 y, en marzo de ese año, se anunció el acuerdo definitivo por 32.000 millones de dólares.

La operación requirió la aprobación de reguladores tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, superando investigaciones antimonopolio y recibiendo luz verde en noviembre de 2025 y febrero de 2026 respectivamente.

La integración de Wiz dentro
La integración de Wiz dentro de Google Cloud no supondrá la desaparición de su marca. REUTERS/Annegret Hilse

Así, Google se posiciona en el centro de la innovación en ciberseguridad, reforzando su portafolio y su atractivo para grandes clientes en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

Ciberseguridad en la nube: cómo funciona y quién es responsable de proteger tus datos

La ciberseguridad en la nube se refiere al conjunto de tecnologías, normas y procedimientos que buscan proteger la información, las aplicaciones y la infraestructura que se almacenan y gestionan en internet, en lugar de en dispositivos físicos o servidores locales. Este enfoque resulta esencial en un mundo donde cada vez más empresas confían en servicios de almacenamiento y procesamiento en la nube.

Para entender cómo funciona, puede compararse con la diferencia entre guardar dinero en una caja fuerte en casa (seguridad tradicional) y depositarlo en un banco moderno (la nube). En la nube, la protección no recae solo en una parte, sino que es fruto de un esfuerzo conjunto.

La ciberseguridad en la nube
La ciberseguridad en la nube protege datos, aplicaciones e infraestructura almacenados en internet. GOOGLE

El modelo de responsabilidad compartida es fundamental en este contexto. Cuando una empresa utiliza servicios de proveedores como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, la seguridad se divide entre ambos actores.

El proveedor es responsable de salvaguardar la infraestructura física y los sistemas básicos donde opera la nube, garantizando la seguridad de los centros de datos y la disponibilidad del servicio.

Por su parte, la empresa cliente debe encargarse de proteger los datos que sube, implementar contraseñas robustas, definir permisos de acceso para sus empleados y evitar configuraciones inseguras que puedan dejar vulnerabilidades abiertas. Así, la seguridad en la nube depende tanto del proveedor como del usuario final.

Temas Relacionados

GoogleWizCiberseguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Actualización urgente de Microsoft: Windows 11 soluciona 79 fallos, incluidos dos de día cero

Las actualizaciones incluyen mejoras en el arranque seguro, el sistema gráfico y el administrador de imágenes del sistema

Actualización urgente de Microsoft: Windows

Starlink Mini X en Argentina: cuál es su precio, dónde comprarlo y cómo funciona

El dispositivo ofrece acceso a internet en poblaciones sin infraestructura digital, incluye un router inalámbrico avanzado y requiere solo la descarga de la aplicación oficial para configurarse sin técnicos ni cables excesivos

Starlink Mini X en Argentina:

Meta refuerza la seguridad: Facebook, WhatsApp y Messenger alertarán sobre posibles estafas detectadas

La estrategia de la compañía frente al fraude digital está centrada en el uso de IA capaz de analizar señales contextuales, texto e imágenes

Meta refuerza la seguridad: Facebook,

Lista de los Webtoons más populares para disfrutar el fin de semana

Algunas de las historias han sido llevadas a la pantalla chica o al cine como el caso de las series de True Beauty o Solo Leveling

Lista de los Webtoons más

Apple cumple 50 años: Tim Cook recuerda el garaje donde empezó Steve Jobs

El CEO de la compañía señaló que el progreso surge de quienes imaginan nuevas formas de hacer las cosas, ya sea un inventor o estudiante

Apple cumple 50 años: Tim
DEPORTES
Antes de Talleres-Instituto, Defensa y

Antes de Talleres-Instituto, Defensa y Justicia se mide ante Central Córdoba por la fecha 10 del Torneo Apertura

Del dardo a la F1 por no “ocultar” su maniobra al pedido a Alpine para ahorrar dinero: las perlitas de Colapinto en China

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La atajada clave del Dibu Martínez a una “víctima” del Mundial 2022 en el triunfo del Aston Villa en Francia: el hostil clima que vivió

TELESHOW
Luego de sus días en

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador conmemora 49 años

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100

Provincia argentina de Tucumán se anima a abrir y trabajar el mercado panameño

Reino Unido señaló a Putin como la “mano oculta” detrás de los ataques iraníes contra instalaciones estratégicas

Cómo Ucrania logró fabricar drones sin depender de componentes chinos