Cómo editar videos en Google Fotos y lograr efectos únicos desde el móvil

Google Fotos ha renovado su editor de video, integrando una barra de acciones más intuitiva. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Google)

Editar videos desde el teléfono móvil se ha vuelto una tarea sencilla y creativa gracias a las herramientas que ofrece Google Fotos. Esta aplicación, disponible para dispositivos Android, permite transformar grabaciones caseras en clips personalizados con filtros, efectos especiales, ajustes de imagen, texto y mucho más, sin necesidad de recurrir a programas complejos.

A continuación se explican las principales funciones de edición que Google pone a disposición de los usuarios, con requisitos básicos y pasos claros para cada herramienta.

Funciones básicas para editar videos en Google Fotos

Google Fotos ha renovado su editor de video, integrando una barra de acciones más intuitiva y múltiples opciones para personalizar los videos. Antes de comenzar, es importante asegurarse de contar con la última versión de la app instalada y verificar los requisitos mínimos del dispositivo (al menos 1 GB de RAM y Android 6.0 o superior para funciones básicas, y 3 GB de RAM y Android 8.0 para opciones avanzadas).

Google Fotos es un servicio de almacenamiento en la nube y aplicación inteligente de gestión de fotos y videos desarrollada por Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de edición comienza abriendo el video en la aplicación. Desde allí, se puede acceder a herramientas como recorte, rotación, cambio de velocidad y exportación de imágenes fijas.

Al recortar el video, basta con ajustar los controladores para definir la duración deseada y guardar los cambios. Para rotar o cambiar la relación de aspecto, solo hay que seleccionar la opción correspondiente y aplicar las modificaciones según la preferencia.

En caso de querer mejorar la calidad visual, la función “Mejorar” ajusta color e iluminación automáticamente. Si el video está inestable, la herramienta de estabilización ayuda a corregirlo. Todos estos cambios pueden guardarse como una copia independiente del video original.

Google Fotos permite transformar grabaciones caseras en clips personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personalización avanzada: filtros, efectos y ajustes de imagen

Para quienes buscan darle un toque creativo a sus videos, Google Fotos permite aplicar filtros y efectos especiales. Tras abrir el video en la app, el usuario puede elegir entre una variedad de filtros —como B&W film, Light leak, Lomo, Dust mix, Chromatic o Fish eye— y ajustar la intensidad de cada uno según lo desee.

Además, la sección de ajustes ofrece la posibilidad de modificar parámetros como brillo, contraste, saturación, calidez, tono, viñeta y HDR, entre otros. Antes de hacer estos cambios, es recomendable revisar la capacidad del dispositivo, ya que algunas funciones requieren mayor memoria RAM y versiones recientes de Android.

La aplicación también facilita agregar texto personalizado. Se puede escribir directamente sobre el video, modificar la fuente y el color, y ubicar el texto donde más convenga. Para editar o eliminar el texto, solo hay que seleccionar el cuadro correspondiente y hacer los cambios necesarios.

Una opción para obtener más espacio en Google Fotos es suscribirse a Google One, que ofrece planes de almacenamiento. (Imagen ilustrativa)

Opciones de audio y velocidad para videos en Google Fotos

Google Fotos incluye herramientas para trabajar el audio de los videos editados. Los usuarios de dispositivos Pixel 8 o posteriores pueden silenciar el video o eliminar la pista de audio original utilizando la función de borrado para audio. En otros dispositivos, existe una opción específica para silenciar el video, accesible desde el menú de edición.

Otra función destacada es el control de velocidad. El usuario puede seleccionar fragmentos del video para acelerarlos (2x o 4x) o ralentizarlos (¼x o ½x), ajustando el ritmo narrativo según sus necesidades. Tras aplicar cualquier cambio, siempre es posible previsualizar el resultado y guardar una copia editada.

Lista de herramientas principales en Google Fotos para edición de video

Para facilitar la navegación por las opciones de edición, a continuación se resumen las funciones clave disponibles en Google Fotos, según la fuente oficial de Google:

Recortar y cambiar duración

Rotar y modificar relación de aspecto

Mejorar color e iluminación

Estabilizar video

Aplicar filtros y efectos especiales

Ajustar brillo, contraste, saturación y otros parámetros

Agregar y editar texto

Silenciar o eliminar audio

Ajustar la velocidad de reproducción

Exportar fotogramas como imágenes fijas.

El usuario puede seleccionar fragmentos del video para acelerarlos (2x o 4x) o ralentizarlos (¼x o ½x). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas convierten a Google Fotos en una solución integral para editar videos en dispositivos Android, permitiendo a los usuarios potenciar su creatividad y compartir resultados profesionales sin salir del entorno móvil.