Tecno

La IA dispara la velocidad de los ciberataques: cuatro veces más rápido

El uso de la inteligencia artificial permite que los adversarios reduzcan el tiempo desde el acceso inicial hasta la exfiltración de datos

Guardar
Los actores de amenazas utilizan
Los actores de amenazas utilizan agentes autónomos de IA para operar de manera independiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha multiplicado por cuatro la velocidad de los ciberataques, según revela el Informe Global de Respuesta a Incidentes 2026 de Unit 42, elaborado por Palo Alto Networks.

El uso de IA permite que los adversarios reduzcan el tiempo desde el acceso inicial hasta la exfiltración de datos a tan solo 72 minutos en los incidentes más veloces, una aceleración inédita que redefine el panorama de amenazas y exige nuevas estrategias de defensa.

Ciberataques acelerados: el papel central de la inteligencia artificial

El análisis de más de 750 incidentes críticos realizado por Unit 42 evidencia que la inteligencia artificial se ha integrado en todas las fases del ciclo de vida del ataque.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los actores de amenazas utilizan agentes autónomos de IA para operar de manera independiente, conectando identidades humanas y de máquina para acceder a sistemas y ejecutar acciones maliciosas con mínima intervención humana.

Sam Rubin, vicepresidente sénior de Unidad 42 de Consultoría e Inteligencia de Amenazas, subraya: “La complejidad empresarial se ha convertido en la mayor ventaja del adversario. Este riesgo se agrava a medida que los atacantes apuntan cada vez más a las credenciales, utilizando agentes autónomos de IA para conectar identidades humanas y de máquina y actuar de forma independiente”.

La capacidad de la IA para automatizar tareas y analizar grandes volúmenes de datos ha reducido de manera drástica el tiempo necesario para comprometer sistemas y extraer información valiosa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas de acceso y superficies de ataque: identidad y multicanalidad en el centro

El informe destaca que el 65 % de los accesos iniciales a los sistemas se produce mediante técnicas basadas en identidad, como la ingeniería social y el uso indebido de credenciales, mientras que solo el 22 % se debe a la explotación de vulnerabilidades técnicas.

Los ataques actuales no solo son más rápidos, sino también más complejos y multicanal: el 87 % de los incidentes analizados abarcan dos o más superficies de ataque, combinando acciones en endpoints, nube, plataformas SaaS y sistemas de identidad.

Unit 42 ha detectado actividad simultánea en hasta diez frentes distintos, demostrando que los cibercriminales aprovechan la diversidad tecnológica de las organizaciones para aumentar sus posibilidades de éxito.

El navegador y las aplicaciones SaaS: nuevos escenarios críticos para las brechas de seguridad

El navegador web se ha consolidado como el principal campo de batalla, con el 48 % de los ataques involucrando actividades en sesiones web. Esto permite a los atacantes robar credenciales y sortear los controles locales, transformando tareas rutinarias en puntos de vulnerabilidad.

Las aplicaciones SaaS de terceros también se han convertido en un objetivo prioritario, con un aumento de 3,8 veces en los ataques desde 2022. Actualmente, el 23 % de los incidentes implica el abuso de tokens OAuth y claves API para ejecutar movimientos laterales dentro de los sistemas afectados.

Configuraciones incorrectas y brechas de seguridad

Los datos de Unit 42 vinculan el 90 % de las brechas de datos a errores de configuración o fallos de seguridad, agravados por la complejidad tecnológica, la falta de visibilidad integral y un exceso de confianza en los sistemas.

Estos factores sistémicos facilitan el trabajo de los atacantes, permitiéndoles encontrar y explotar debilidades antes de que sean detectadas por los equipos de ciberseguridad.

En este contexto, la combinación de inteligencia artificial, automatización y una superficie de ataque extensa plantea desafíos sin precedentes para la protección de datos y la continuidad operativa de las empresas.

Temas Relacionados

IACiberataquesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Pasos para ejecutar juegos de PC en celulares Android en 2026

La llegada de GameHub a Google Play facilita la ejecución de juegos de PC en celulares que funcionan con este sistema operativo

Pasos para ejecutar juegos de

Cómo resolver fallos de conexión Bluetooth en dispositivos Apple

Antes de buscar ayuda avanzada, la compañía recomienda una serie de acciones básicas para resolver las dificultades más comunes de conexión

Cómo resolver fallos de conexión

Tener una PC gamer con 128 GB de RAM ahora es posible: conoce todo lo que incluye

ROG y KOJIMA PRODUCTIONS presentan un equipo que redefine el estándar de potencia y diseño en computadoras personales

Tener una PC gamer con

Facebook Messenger se despide: esta es la fecha en la que ya no podrás chatear

Los usuarios serán redirigidos automáticamente a facebook.com/messages para continuar sus conversaciones

Facebook Messenger se despide: esta

Pronto podrías programar mensajes en WhatsApp sin descargar apps externas

La función se encuentra en fase beta para iOS y aún no tiene fecha oficial de lanzamiento

Pronto podrías programar mensajes en
DEPORTES
Con doblete de Bareiro, Boca

Con doblete de Bareiro, Boca Juniors vence a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina

Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

La ácida crítica de Chilavert a Courtois en medio de la polémica entre Pestiani y Vinícius: “Le sacó la novia a su compañero”

Excelente jugada de Janson y anticipo perfecto de Bareiro: el golazo de Boca con el que abrió el marcador ante Gimnasia de Chivilcoy

Simeone reemplazó a Julián Álvarez a los 58 minutos del triunfo del Atlético de Madrid: su tajante argumento y el show de gestos

TELESHOW
El encuentro entre Juana Repetto

El encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a Timoteo: “Acá charlando”

El divertido ida y vuelta de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña tras su escapada a Punta del Este: “¿No me soportás?”

Christian Petersen vuelve a la televisión para contar su verdad de la milanesa

Pampita mostró su furia tras los rumores de infidelidad y habló de su relación con Martín Pepa

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio: “Carita con carita”

INFOBAE AMÉRICA

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia