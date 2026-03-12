Apple tras la muerte de Steve Jobs: el consejo que permitió a Tim Cook liderar con éxito

Steve Jobs llevó a Tim Cook a Apple en 1997 y en 2011 este último lo sucedería como director ejecutivo. (Foto: REUTERS)

La transición en la dirección de Apple tras la muerte de Steve Jobs estuvo marcada por una decisión crítica: evitar que la sombra de su fundador inmovilizara a la empresa. El consejo que Jobs le dio a su sucesor, Tim Cook, fue directo: “Nunca te preguntes qué haría yo”.

Esta indicación buscaba impedir que la compañía quedara atada al pasado y permitir que sus líderes actuaran con autonomía, condición que ha llevado a Apple a mantenerse, incluso hoy, como una de las empresas más valiosas del mundo, ocupando actualmente el segundo lugar tras Nvidia.

Por qué Steve Jobs le dio este consejo a Tim Cook para que liderara Apple

La advertencia de Jobs a Cook encuentra su raíz en una vivencia personal. Durante su tiempo fuera de Apple, y tras vender casi todas sus acciones de la compañía salvo una, Jobs centró su carrera en Pixar, donde ocupó roles de inversor, líder y presidente.

Tim Cook relató que el consejo de Jobs surgió tras observar la parálisis en Disney por la veneración a Walt Disney. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

El aprendizaje clave de esa etapa surgió de observar de cerca la crisis que enfrentó Disney en la década de 1980. Según relató Tim Cook a CBS, Jobs “había visto cómo en Disney se quedaban paralizados cuando se sentaban y se ponían a hablar de qué haría Walt. Y él no quería eso para Apple”.

Este fenómeno de “parálisis” por la veneración del fundador se había convertido en un riesgo real en la empresa de animación, alerta que Jobs trasladó a Apple cuando regresó como director ejecutivo en 1997.

Qué impacto tuvo el consejo de Steve Jobs en la dirección de Tim Cook en Apple

La cultura interna de Apple, propensa a exaltar la figura de Jobs, fue reencauzada para mirar hacia el futuro y no vivir del pasado. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

La cultura corporativa interna de Apple continuó, incluso 15 años después del fallecimiento de Jobs, exaltando su figura a niveles casi mesiánicos. Para evitar esa dependencia, el propio Jobs instruyó a Cook a rechazar cualquier tentación de consultar el “qué haría Steve” al tomar decisiones clave.

Como relató Cook en la entrevista, la solución planteada por Jobs fue concreta: “Nunca te preguntes qué haría yo en tu lugar, tan sólo haz lo correcto”. Para Tim Cook, esa directriz no significaba borrar el legado, sino desafiar a la organización a mirar hacia delante y construir su propio camino.

Cómo ha sido la evolución de Apple durante toda su larga historia

A lo largo de medio siglo, la empresa ha atravesado múltiples etapas, desde el éxito del Apple II, con seis millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 1977, una cifra sin precedentes para la época, al estreno del Mac en 1984.

Tras la muerte de Jobs, Tim Cook asumió el liderazgo enfrentando críticas sobre innovación pero superando récords de capitalización bursátil. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

El despido de Steve Jobs en 1985 marcó un punto de inflexión, al que siguió su regreso en 1997 junto a aliados clave como Tim Cook y el diseñador Jony Ive. Bajo su dirección se produjeron reinvenciones como el iMac en 1998, el lanzamiento del iPod en 2001 y la irrupción del iPhone en 2007.

Tras la muerte de Jobs en 2011, Cook asumió la dirección de la empresa. Aunque ha sido criticado por supuesta falta de innovación comparado con su predecesor, la gestión de Cook ha permitido que Apple alcance y mantenga de forma reiterada el liderazgo en los mercados de capitalización bursátil, situándose durante largos periodos como la empresa más valiosa a escala global.

Qué dispositivos ha lanzado Apple luego del fallecimiento de Steve Jobs

Apple Vision Pro es uno de los dispositivos nuevos que ha lanzado Apple bajo la dirección de Tim Cook. (Foto: Europa Press)

Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple ha diversificado su ecosistema más allá del iPhone. Los hitos más disruptivos incluyen el lanzamiento del Apple Watch en 2015, que redefinió los wearables, y los populares AirPods, que transformaron el mercado del audio inalámbrico.

Recientemente, la compañía dio un salto hacia la computación espacial con las Vision Pro. Asimismo, la transición a sus propios chips Apple Silicon ha marcado una nueva era técnica.

Con este enfoque, Apple ha logrado navegar por un mercado en permanente cambio, sustentando su éxito en una capacidad constante de reinvención, sin quedar anclada a los métodos o decisiones de su cofundador.