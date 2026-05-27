Licitación clave: el Gobierno consiguió otros USD 350 millones para pagar la deuda y no inyectó pesos al mercado

El Gobierno consiguió otros USD 350 millones y no liberó pesos al mercado en la última licitación de deuda. (REUTERS/Matias Baglietto)

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 350 millones en bonos en dólares para reforzar el pago de los vencimientos de deuda de julio por USD 4.300 millones, al tiempo que evitó liberar pesos al mercado gracias a un elevado nivel de refinanciamiento en la licitación de este miércoles.

Según informó la Secretaría de Finanzas de la Nación, en la subasta se adjudicaron $12,57 billones en instrumentos de deuda, con ofertas totales por $16,14 billones y un rollover del 114,36% sobre los compromisos de la fecha.

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Dentro de los instrumentos en dólares, se asignaron USD 200 millones en el bono AO27 (vencimiento 29 de octubre de 2027, TIREA 5,12%, TNA 5,00%) y USD 150 millones en el AO28 (vencimiento 31 de octubre de 2028, TIREA 8,49%, TNA 8,17%), reflejo de la mayor prima que exige el mercado por el plazo adicional de un año. Estos recursos se destinarán a cubrir parte de los vencimientos de julio, que ascienden a 4.300 millones de dólares.

Además, Finanzas comunicó que el jueves 28 de mayo de 2026 habrá una segunda ronda para suscribir los bonos AO27 y A028. En el primer caso, se podrán emitir hasta USD 105 millones adicionales en esta segunda vuelta, completando así el cupo total previsto para este instrumento. Para el BONAR 2028, el monto extra disponible en la segunda ronda no podrá superar los USD 250 millones.

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El Gobierno busca extender plazo y bajar las tasas de interés de la deuda en pesos. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Mediante estas dos opciones, que fueron emitidas en el mercado de capitales local, el Gobierno buscó acumular USD 4.000 millones con el objetivo de honrar los compromisos de deuda con bonistas por USD 4.300 millones de mediados de julio.

En cuanto al resultado en pesos, la mayor adjudicación correspondió a la Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (S15S6), por $5,16 billones y una tasa efectiva mensual de 1,99% (TIREA de 26,68%). Para los bonos ajustados por CER, se adjudicaron $0,54 billones con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7) a una TIREA de 2,00%, y $1,30 billones con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7) a una TIREA de 5,06 por ciento.

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En el segmento ajustado por tasa BADLAR (TAMAR), se colocaron $3,76 billones con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28) y un margen de 7,93 por ciento. Para los bonos dólar linked se adjudicaron $0,75 billones al 31 de julio de 2026 (D31L6) a una TIREA de 6,01%, y $1,06 billones al 31 de marzo de 2027 (D31M7) a una TIREA de 5,50 por ciento.

El resultado de la licitación reflejó un fuerte interés de los inversores en los instrumentos en pesos de corto y mediano plazo. El título más demandado fue la Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026, que concentró el 41,05% del total adjudicado, representando el mayor volumen dentro de la oferta en moneda local. Este instrumento, de tasa fija, suele ser elegido por quienes buscan seguridad y liquidez frente a escenarios de volatilidad.

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Entre las opciones en pesos, el Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 concentró el 41,05% del volumen total. (REUTERS/Francisco Loureiro)

En contraste, el título en pesos con menor demanda fue el bono ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7), que sumó apenas el 4,29% del resultado final. La menor participación de este bono sugiere un interés más acotado por los títulos indexados a inflación a plazos intermedios, posiblemente por expectativas de estabilidad de precios en el corto plazo o por la preferencia de los inversores por tasas fijas y plazos más cortos.

“La vida promedio pondera de la cartera emitida fue de 1,06 años y se patearon vencimientos a 2028 por $3,8 billones”, destacó Felipe Núñez, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

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Por su parte, Martín de la Fuente, analista financiero de Bavsa, expresó que el equipo económico sigue priorizando la extensión de los vencimientos pero “con un menor enfoque en el post elecciones (reabrieron solo el TMG28 como opción a 2028)”.

“El Tesoro, al no ofrecer nuevamente duales y al ofrecer dos Boncer del tramo medio, nos dio a entender lo mismo que la vez pasada: aprovechan que el tramo medio de la curva CER está caro, buscando achatar la curva que había quedado empinada producto de la dinámica de las licitaciones pasadas”, explicó.

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Bajo su perspectiva, el resultado del proceso licitatorio marcó un nuevo mínimo en la tasa de los bonos a tasa fija, que quedó por debajo del 2% promedio registrado en la primera licitación de abril. Además, el plazo promedio de los instrumentos adjudicados se mantuvo alto, con 385 días, igualando a la segunda subasta del mes pasado.