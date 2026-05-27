Sociedad

Se conoció un nuevo video con el origen de la pelea entre una empleada y una clienta en Neuquén

La grabación es previa a las imágenes que se viralizaron y muestra a la vendedora con las hermanas involucradas. El dueño del comercio aseguró que había llegado a un acuerdo con la familia antes de la difusión masiva del momento en el que terminaron a los golpes

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La grabación que antecede a la pelea viral muestra una atención seria pero sin señales de maltrato, mientras el dueño del comercio aseguró que ya había llegado a un acuerdo con la familia de la clienta antes de que el video se difundiera masivamente

Un almacén del barrio Islas Malvinas en la ciudad de Neuquén quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video de pelea entre una empleada y una clienta que recorrió las redes sociales en cuestión de horas. Ahora, una nueva grabación de las cámaras de seguridad del local muestra qué ocurrió antes del enfrentamiento físico: la compra que, según la versión de la familia de la clienta, habría dado inicio a todo.

Las nuevas imágenes corresponden al momento inicial de la transacción, antes de que la situación escalara. En ese registro, la joven empleada recibe a las clientas con un gesto serio, escucha el pedido —“3 mil pesos en papitas”, según se desprende de la grabación— y avanza con la venta. Para alcanzar las bolsas de papas fritas, ubicadas en la parte alta de una góndola, la cajera coloca un balde boca abajo en el piso, se sube con cuidado y estira el brazo para tomar el producto. Una vez que lo baja, separa la cantidad solicitada en una bolsita, cobra y entrega el cambio. Toda la secuencia transcurre sin que se observe una discusión abierta entre las partes.

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El punto que concentró la atención tras la aparición de esta grabación es que, si bien la joven se muestra seria durante toda la atención, las imágenes no registran insultos, gestos de maltrato ni una respuesta agresiva hacia las clientas. La escena parece una compra normal, sin señales claras de maltrato.

Una discusión verbal que parecía resolverse terminó en golpes, tirones de pelo y empujones, cuando la cajera pronunció una frase que hizo regresar a la clienta de forma abrupta al local y reavivó el enfrentamiento frente a otros clientes

Ese contexto resulta central para entender lo que vino después. Horas más tarde, otra mujer —hermana de quien había realizado la compra inicial— regresó al comercio para reclamarle a la cajera por el trato que, según la familia, había recibido su hermana. Ese segundo momento fue el que se viralizó primero: la clienta discutió con la empleada, el intercambio subió de tono y, cuando parecía que la mujer se retiraba, volvió sobre sus pasos hacia el mostrador. Una frase pronunciada por la cajera en ese instante reavivó el enfrentamiento.

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Lo que siguió quedó registrado en el video de la pelea en la despensa que circuló por redes sociales: la clienta arrojó el paquete de papas contra la cabeza de la cajera, ambas se agarraron del pelo y el forcejeo con golpes y empujones se prolongó por varios minutos frente a otros clientes que se encontraban en el local. La caja registradora terminó en el piso durante el altercado. Un joven que realizaba compras intentó separarlas sin éxito en un primer momento; luego ingresaron al comercio una mujer y un hombre que lograron apartar a las involucradas y llevarlas hacia sectores distintos del local.

La clienta arrojó la bolsa de papas fritas contra la dueña del almacén, lo que desencadenó el enfrentamiento físico dentro del comercio
La clienta arrojó la bolsa de papas fritas contra la dueña del almacén, lo que desencadenó el enfrentamiento físico dentro del comercio

El comercio pertenece a José y Gladys, una pareja que llegó desde Bolivia y abrió el almacén hace poco más de un año en la calle Abraham al 1500. Fue José quien le facilitó el video de las cámaras a su empleada —quien trabaja en el local desde hace seis meses— después de que esta le dijera que lo necesitaba para realizar la denuncia policial. “Estoy muy molesto porque salió la publicación del video. Yo ya había arreglado con los padres de la clienta, habíamos hablado bien y salió esa publicación que le afectó a ellos y a nosotros igual. Más que nada porque las cámaras que salieron son nuestras, de mi negocio”, declaró el comerciante en diálogo exclusivo con LM Neuquén.

José también informó que realizará una denuncia policial por la difusión de las imágenes, preocupado además porque en los videos aparecen menores. Respecto a su empleada, aclaró que continúa trabajando en el local: la contrató precisamente para que atienda el comercio, ya que él tiene otro empleo.

Con la aparición del primer video, el caso tomó otra dimensión en redes sociales. Hasta entonces, la repercusión estaba centrada en la violencia del enfrentamiento; la nueva grabación incorpora el momento previo que, según el relato de la familia, motivó el reclamo.

Hasta el momento, ninguna de las partes radicó una denuncia formal y no se reportaron heridas de gravedad en ninguna de las involucradas. Los vecinos del barrio, que reconocieron de inmediato el local en el video viral, comenzaron a acercarse al almacén para interiorizarse sobre lo ocurrido.

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