La gestión de Bernardo Arévalo recibe más rechazo que apoyo en Guatemala, según encuesta

La encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo muestra que la gestión de Bernardo Arévalo enfrenta más rechazo que apoyo en Guatemala. REUTERS/Mariano Macz

La encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo muestra que la gestión de Bernardo Arévalo enfrenta más rechazo que apoyo en Guatemala: el 5% la califica como “muy buena”, el 25% como “buena” y el 52% la evalúa de manera negativa. El sondeo también registra desconfianza electoral de cara a 2027 y una crisis de representación partidaria.

La diferencia entre opiniones positivas y negativas deja un saldo de -22, según los datos del estudio, que ubica el clima social en un escenario de pesimismo sobre el rumbo del país y la economía familiar.

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En la medición, la aprobación formal de la administración llega al 41% y la desaprobación al 54%. El relevamiento también señala que solo uno de cada cuatro consultados cree que el Ejecutivo podrá resolver la principal preocupación de su familia.

La encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo muestra que la gestión de Bernardo Arévalo enfrenta más rechazo que apoyo en Guatemala

Aprobación presidencial y evaluación por áreas de gestión

La Fundación Libertad y Desarrollo informó que el 36% considera que el presidente actúa “casi siempre” o “siempre” en beneficio del pueblo. En el mismo sondeo, la opinión pública exhibe un desgaste en la credibilidad del Ejecutivo.

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En la evaluación sectorial, educación concentra el mayor nivel de aprobación con 49%. Le siguen empleo (40%), salud (34%), lucha contra la corrupción (29%) y seguridad (28%), de acuerdo con los resultados del estudio.

Interés por la política y crisis de representación partidaria

El 68% de los encuestados dijo mantener algún grado de interés por la política. En paralelo, el 90% afirmó no identificarse con ningún partido político, un dato que la Fundación Libertad y Desarrollo asocia con el desencanto hacia la representación tradicional.

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El 68% de los encuestados dijo mantener algún grado de interés por la política. En paralelo, el 90% afirmó no identificarse con ningún partido político.

En el ranking de imagen pública, Arévalo registra una valoración positiva del 40%, seguido por Ernesto “Neto” Bran, Sandra Torres y Carlos Pineda, según el sondeo. El Congreso aparece como una de las instituciones peor evaluadas: solo el 12% aprueba la labor de los diputados, una cifra que el estudio señala como estable desde 2022.

La preferencia por la democracia alcanza al 41% de los consultados. El relevamiento también encontró que el 18% aceptaría un gobierno autoritario en ciertas circunstancias, un indicador que el informe vincula a la frustración institucional.

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Desconfianza electoral hacia 2027 y demandas al próximo presidente

De cara a las elecciones de 2027, el 68% dijo dudar de la limpieza y transparencia del próximo proceso, según la Fundación Libertad y Desarrollo. Apenas el 8% expresó plena confianza en que habrá comicios justos, un dato que el estudio presenta como un desafío para la legitimidad de las futuras autoridades.

Sobre el panorama de candidaturas, el 23% considera que existen “algunos buenos candidatos”. Entre las cualidades más valoradas para el próximo presidente figuran firmeza contra la delincuencia (39%), honestidad y lucha contra la corrupción (37%) y capacidad para gobernar (31), de acuerdo con el relevamiento.

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La Fundación Libertad y Desarrollo describió un clima de pesimismo sobre el rumbo nacional y la situación económica de las familias. (Cortesía: Asociación de Generadores con Energía Renovable)

Entre las prioridades sociales, el sondeo ubicó en primer plano aumentar el salario mínimo (49%), controlar precios de productos básicos (45%), mejorar la infraestructura vial (35%) y construir escuelas y hospitales (32%). También se mencionan, según el informe, la necesidad de perseguir la corrupción, reducir el tamaño del Congreso y atraer nuevas empresas.

Malestar social, economía familiar y migración

La Fundación Libertad y Desarrollo describió un clima de pesimismo sobre el rumbo nacional y la situación económica de las familias, con la inseguridad y el rechazo a las élites políticas como factores transversales a distintos sectores sociales.

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La Fundación Libertad y Desarrollo describió un clima de pesimismo sobre el rumbo nacional y la situación económica de las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también sitúa la migración como una respuesta sostenida a problemas vinculados con el empleo y la violencia. En ese marco, el informe señala que la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, divide opiniones en la sociedad guatemalteca.