¿Cómo dominar el mundo por 5 décadas? La lección de un gigante en el 50 aniversario de Apple

Apple cumple 50 años consolidada como referente tecnológico mundial gracias a una cultura enfocada en la innovación y la excelencia. (REUTERS/Regis Duvignau/File Photo)

Apple está por cumplir 50 años. Una cantidad de tiempo en la que continuamente ha estado liderando el desarrollo tecnológico en el mundo, producto de decisiones poco convencionales, una cultura distintiva y un legado de liderazgo que ha sabido adaptarse sin perder su esencia. Una fórmula que Tim Cook reveló y heredó de Steve Jobs.

En entrevista con CBS, el CEO de la compañía contó cómo ha sido testigo y protagonista de la transformación de la empresa, respondió a fondo sobre el ADN que distingue a Apple, la huella imborrable de Jobs, y la importancia de los valores que rigen cada decisión.

Cuál es la cultura y el secreto del éxito de Apple

Al reflexionar sobre el camino recorrido, Tim Cook remarcó que Apple nunca ha sido una compañía que mire hacia atrás por costumbre. La cultura interna está orientada hacia el futuro, priorizando siempre “el próximo gran paso” y la mejora continua de lo que ya existe. Sin embargo, para celebrar los 50 años, la organización tuvo que “construir un nuevo músculo”: hacer una pausa y valorar el trayecto y las personas que han sido parte de esa historia.

Cook reconoció que este ejercicio de memoria fue valioso, ya que permitió agradecer los desafíos superados y reafirmar el motivo principal de la existencia de la empresa: “enriquecer la vida de las personas y empoderarlas para que logren lo que de otro modo no podrían”. La gratitud por el viaje y la convicción de propósito han sido motores constantes.

Tim Cook resalta que la cultura Apple prioriza siempre el futuro y la mejora continua, dejando atrás viejos paradigmas.

Cuando Tim Cook llegó a Apple, la situación era muy distinta. La compañía enfrentaba serias dificultades financieras y una pérdida total de rumbo tras la salida inicial de Steve Jobs.

“Era un momento francamente desolador, no sólo por la escasez de efectivo y la dificultad de pagar salarios, sino también por la reducción de los ingresos a poco más de mil millones de dólares estadounidenses por trimestre”, recordó Cook.

Consultado sobre el motivo por el cual ninguna otra empresa ha logrado replicar el fenómeno Apple, Cook fue tajante: “El secreto de Apple reside en el talento y la cultura”. Aunque las patentes y la tecnología son importantes, lo que verdaderamente impulsa la innovación es la cultura interna, forjada por décadas de selección rigurosa de personas que comparten los mismos valores y la misma pasión.

Esta cultura, según Cook, requiere tiempo para consolidarse: “No se construye de la noche a la mañana”. Cada generación de empleados transmite a la siguiente la obsesión por la excelencia, la apertura al debate y el enfoque extremo. Sostener estos principios en un entorno de cambio constante, tanto tecnológico como social, es lo que permite a Apple mantenerse vigente y relevante.

La responsabilidad social, la inclusión y la sostenibilidad forman parte de los nuevos pilares de la gestión de Tim Cook en Apple.(REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Para Cook, Apple es “una fiesta en solitario” en la industria: un modelo imposible de replicar porque su esencia está en la acumulación de experiencias, personas y valores que evolucionan pero no se diluyen.

Cuál fue el consejo de Steve Jobs le dejó Cook

Uno de los momentos más relevantes de la historia interna de Apple surgió antes de la muerte de Steve Jobs, cuando pidió a Tim Cook que asumiera la dirección ejecutiva. Jobs fue claro: “Nunca preguntes qué haría yo, simplemente haz lo correcto”.

Este consejo pretendía evitar que la empresa cayera en el mismo error que Disney tras la muerte de Walt Disney: una parálisis de decisiones por intentar adivinar siempre el deseo del fundador.

La transferencia de poder debía ser profesional y ordenada, sin el pánico que había caracterizado cambios anteriores en la alta dirección de Apple. Jobs quería que su legado no fuera una carga, sino una guía. Gracias a ese consejo, Cook pudo dejar atrás la presión de imitar al fundador y concentrarse en aportar su propia visión.

El consejo de Steve Jobs a Tim Cook marcó una transición de liderazgo sin intentar imitar al fundador y con visión propia. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

El resultado fue una gestión que mantuvo los principios fundamentales de Jobs, pero sumó nuevas dimensiones vinculadas a la responsabilidad social, la inclusión y la sostenibilidad.

Cuál es el ADN completo de Apple

En palabras de Cook, los principios de Steve Jobs forman el ADN de Apple incluso 50 años después de su fundación. Entre los valores esenciales que definieron a la compañía desde sus orígenes y que siguen vigentes, se destacan la colaboración y el debate intenso como motores de ideas superiores, la capacidad de decir “no” a mil propuestas para elegir solo aquellas que realmente importan, y la obsesión por lograr productos “increíblemente fantásticos”.

La integración perfecta entre hardware, software y servicios ha sido otra clave: Apple controla cada aspecto de su ecosistema para crear experiencias que, en palabras de Cook, producen “magia” para el usuario.

La experiencia de usuario, de hecho, es el centro de toda decisión. El equipo directivo tiene la convicción de que cada producto debe ser accesible para todos, independientemente de sus capacidades.