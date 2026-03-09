Tecno

El método Steve Jobs: cómo sobrevivir a 5 despidos en Apple y terminar siendo una líder imparable

La exigencia extrema del ejecutivo tecnológico impulsó a excolaboradores como Andy Cunningham a alcanzar el éxito en el mundo del marketing

El liderazgo de Steve Jobs
El liderazgo de Steve Jobs impulsó resultados a nivel profesional como el desgaste emocional de sus colaboradores. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach /File Photo)

El liderazgo estricto de Steve Jobs durante su etapa al frente de Apple definió el destino de muchos de sus colaboradores, impulsando a algunos a superar límites personales y profesionales mientras que otros sucumbieron ante la presión extrema.

Este fenómeno se ve reflejado en el testimonio de Andrea “Andy” Cunningham, especialista en marketing que, tras sufrir 5 despidos de parte de Jobs, consolidó su propio estilo de éxito y actualmente dirige la consultora Cunningham Collective.

Cómo fue el trabajo de Andy Cunningham con Steve Jobs en Apple

A lo largo de la década en la que Cunningham colaboró con Apple, fue responsable de tareas fundamentales como el posicionamiento y el lanzamiento del Macintosh en 1984. La relación entre ambos estuvo marcada por una dinámica laboral impredecible y exigente.

El tiempo de trabajo con
El tiempo de trabajo con Steve Jobs hizo a Cunningham una líder en marketing digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como relató la ejecutiva en uan entrevista con Business Insider, “creo que Steve Jobs me despidió unas 5 veces. Soy Andy Cunningham y dirijo una empresa de consultoría de marketing llamada Cunningham Collective y acabo de escribir un libro sobre posicionamiento, que es una gran práctica en el campo del marketing”.

El clima de trabajo bajo la órbita de Jobs distaba de cualquier estándar convencional. La propia Cunningham relató que, en una ocasión, la directora financiera de Apple se negó a pagarle una suma pendiente de 35.000 dólares argumentando que su desempeño no justificaba la transferencia.

Ante ese escenario, consultó a su colega Regis McKenna, quien le recordó el peso estratégico de su vinculación con la prensa. Esta relación, forjada durante los dos años previos al conflicto, sería clave para revertir la decisión.

Qué le dijo Cunningham a Steve Jobs ante la negativa de pagarle una deuda

La ejecutiva enfrentó la negativa
La ejecutiva enfrentó la negativa de Apple a pagarle USD 35.000, desatando una tensa negociación directa con Steve Jobs. (Foto: REUTERS/Mike Segar//File Photo)

“Steve me debes 35.000 dólares. Necesito ese dinero. Tengo una empresa nueva. Necesito pagar las nóminas y quiero que me des un cheque por lo que me debes”, fue la solicitud frontal que Cunningham dirigió a Jobs luego de negociar una nueva cita a través de contactos internos en la dirección financiera.

Aunque el primer impulso del cofundador de Apple fue rechazar el pedido, Cunningham insistió: “Bueno, para que lo sepas, Steve, recibo unas 30 o 40 llamadas a la semana de la prensa de negocios con los que hemos hecho lazos en los últimos dos años preguntándome qué clase de tipo eres para trabajar y de momento les digo cosas muy agradables”.

Steve Jobs cedió a las
Steve Jobs cedió a las peticiones de Cunningham al ver que la necesitaba en Apple. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante esta declaración, el empresario cedió ante la presión y le extendió el cheque correspondiente, reincorporándola además al grupo de trabajo en Apple.

Cómo era la experiencia de trabajar con Steve Jobs en Apple

Las anécdotas de Cunningham ponen en primer plano los métodos poco ortodoxos que caracterizaban la gestión de Steve Jobs: lanzar fajos de papel, insultar a empleados o criticar su ropa eran episodios frecuentes.

“Lo que hizo a ciertas personas fue obligarnos a que nos esforzásemos aún más y tratásemos de ser aún mejores, pero a algunas las destruyó”, recordó Cunningham al valorar el impacto desigual de esta cultura.

Las prácticas de gestión de
Las prácticas de gestión de Steve Jobs, como lanzar papeles o insultar a empleados, generaban ambientes de alta exigencia y resultados dispares dentro de Apple. (Foto: REUTERS/Sivaram V/File Photo)

A pesar de los despidos y los episodios de tensión, la propia especialista expresó su gratitud hacia Jobs: “afortunadamente para mí, fui de las primeras y le estoy eternamente agradecida por la experiencia, porque ahora soy mucho mejor en lo que hago de lo que habría sido sin él”.

Según la visión de Cunningham, el mayor legado de Steve Jobs reside en su capacidad para estimular el máximo desempeño de quienes podían adaptarse a su ambiente competitivo, aunque ese mismo ambiente resultó ser un obstáculo insuperable para otros integrantes del grupo de trabajo.

Asimismo, acciones como llamar a sus empleados más de 5 veces al día mientras el empresario disfrutaba sus vacaciones o hacerles varias preguntas en el ascensor sobre su trabajo en la organización son algunas anécdotas de sus antiguos subordinados.

