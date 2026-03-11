Tecno

Descubre cómo personalizar las fotos de tus contactos en llamadas con los nuevos Pixel 10a

Google busca que esta característica no sea exclusiva, sino parte integral de su ecosistema móvil

Guardar
La opción de personalizar imágenes
La opción de personalizar imágenes en las llamadas está disponible en la actual generación de teléfonos Pixel. GOOGLE

Los teléfonos inteligentes han evolucionado hasta convertirse en auténticos centros de gestión digital, y Google ha decidido darle un giro innovador a una de las funciones más clásicas: la personalización de las llamadas.

Con la llegada del Pixel 10a y su integración en otros dispositivos, los usuarios pueden asignar imágenes a pantalla completa para cada contacto, llevando la experiencia visual de las llamadas a un nuevo nivel.

Personalización visual en las llamadas: imágenes a pantalla completa en Pixel 10a

La nueva función permite que, al recibir o realizar una llamada, la foto del contacto seleccionado ocupe la totalidad de la pantalla, facilitando la identificación inmediata de quién llama y aportando un toque distintivo a la interfaz.

La opción de personalizar imágenes
La opción de personalizar imágenes en las llamadas está disponible en la actual generación de teléfonos Pixel, encabezada por el 10a. (Google)

Esta opción transforma el tradicional fondo plano de las llamadas, dándole protagonismo absoluto a la imagen elegida y permitiendo al usuario diseñar un entorno único para cada contacto.

La herramienta también aprovecha el reconocimiento facial del sistema para simplificar el proceso de selección de imágenes. Así, si se desea encontrar la mejor foto de un amigo, basta con dejar que el propio teléfono filtre la galería y muestre automáticamente aquellas fotografías en las que aparece esa persona, agilizando la elección y evitando búsquedas manuales entre miles de archivos.

Cómo configurar fotos personalizadas en las llamadas

Activar esta función resulta sencillo y está al alcance de cualquier usuario, sin importar su experiencia con la tecnología. El proceso comienza accediendo a la agenda de contactos dentro de la aplicación de teléfono oficial de Google.

Google ha optado por un
Google ha optado por un módulo plano que no sobresale de la superficie trasera. (YouTube Made by Google)

Tras seleccionar el contacto que se quiere personalizar, aparece una opción interactiva para probar la nueva función de imagen de llamada.

Al pulsar sobre esta opción, el usuario puede elegir una fotografía de la galería personal, con la ayuda opcional del filtro inteligente de rostros para acelerar la búsqueda. A continuación, se abre un editor avanzado que permite modificar la tipografía y el estilo del nombre del contacto, así como explorar una amplia variedad de fuentes y colores.

El resultado puede armonizarse con los tonos predominantes de la imagen, logrando un diseño totalmente personalizado. La configuración se guarda al finalizar y queda activa para cada vez que se inicie o reciba una llamada de ese contacto.

El Pixel 10a representa la
El Pixel 10a representa la alternativa más económica dentro de la línea de smartphones de Google. (YouTube Made by Google)

Disponibilidad y requisitos para la personalización de llamadas en dispositivos Google

La opción de personalizar imágenes en las llamadas está disponible en la actual generación de teléfonos Pixel, encabezada por el 10a, y se está extendiendo paulatinamente a modelos anteriores.

Google busca que esta característica no sea exclusiva, sino parte integral de su ecosistema móvil. Para disfrutar de todas las posibilidades, es necesario contar con Android 16, ya que la actualización de software se desplegará en los próximos meses para distintos dispositivos.

Esta innovación refuerza la apuesta de Google por combinar estética y funcionalidad, integrando opciones de personalización que transforman la experiencia de uso y dejan atrás las interfaces convencionales de las llamadas móviles.

El Pixel 10a es una
El Pixel 10a es una versión más asequible dentro de su reconocida familia de smartphones. (store.google.com)

Así es el diseño del Pixel 10a

El Pixel 10a representa la alternativa más económica dentro de la línea de smartphones de Google, orientada a quienes desean prestaciones avanzadas sin pagar el precio de los modelos más altos de la gama.

Este dispositivo introduce un diseño actualizado y se diferencia de sus hermanos mayores, como el Pixel 10 y el 10 Pro, especialmente en la construcción del módulo de cámaras: en lugar del habitual marco metálico, presenta un módulo plano integrado al cuerpo trasero, lo que le otorga un aspecto más sencillo y discreto.

El azul claro es el color protagonista de este modelo, recordando el estilo del Pixel 9a anterior. Su carcasa alberga dos cámaras en un corte plano, destacando la apuesta de Google por mantener una estética sobria y minimalista en la serie.

Temas Relacionados

Pixel 10aCelularGoogleLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Trucos efectivos para liberar espacio en tu móvil Android sin pagar

Si por precaución deseas conservar algunas aplicaciones, una alternativa práctica es eliminar los datos o la caché de cada una

Trucos efectivos para liberar espacio

Sony confirma los juegos que llegarán a PlayStation Plus Extra y Deluxe en marzo de 2026

La última actualización del servicio de suscripción ofrece títulos muy esperados, enfocados en experiencias variadas

Sony confirma los juegos que

Investigadores proponen usar ‘imanes invisibles’ para hacer computadoras 1.000 veces más rápidas

El control preciso de estos materiales permitirá desarrollar prototipos revolucionarios con bajo consumo energético

Investigadores proponen usar ‘imanes invisibles’

Meta queda en evidencia: su propio consejo advierte fallos en la detección de deepfakes en conflictos

El Oversight Board recomendó que la compañía debe mejorar la manera en que muestra el contenido generado por IA y ofrecer información detallada sobre el origen de ese material

Meta queda en evidencia: su

WhatsApp permitirá a los padres administrar las cuentas de sus hijos menores de 13 años

Los padres recibirán notificaciones sobre cambios clave en la cuenta del menor y podrán aprobar solicitudes de grupo

WhatsApp permitirá a los padres
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi abre su llave de octavos de final de Concachampions ante Nashville: horario y cómo verlo

PSG goleó 5-2 al Chelsea de Enzo Fernández por la ida de los octavos de final de la Champions League

“De sueño a pesadilla”: el posteo del arquero del Tottenham que fue reemplazado a los 17 minutos por sus errores

La indicación del entrenador argentino Mariano Puerta a Davidovich Fokina en Indian Wells que abrió el debate: “¿Lo escuchaste?"

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La reacción de Emilia Mernes

La reacción de Emilia Mernes al animarse a probar comida típica de Japón: “Estoy un poco asustada”

Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas: “Allá hay una esclava”

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Supremo Electoral enfrenta

El Tribunal Supremo Electoral enfrenta retos tecnológicos para las elecciones de 2027 en El Salvador

Una nueva arma en el Golfo: drones navales atacan petroleros mientras sigue la tensión en el estrecho de Ormuz

Descubren huellas directas de un impacto entre planetas en una estrella a 11 mil años luz

¿La genialidad de Leonardo da Vinci podría estar en su ADN? Un ambicioso proyecto busca la respuesta

En Panamá han desaparecido 375 personas durante los tres primeros meses de este año