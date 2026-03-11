Descubre cómo personalizar las fotos de tus contactos en llamadas con los nuevos Pixel 10a

La opción de personalizar imágenes en las llamadas está disponible en la actual generación de teléfonos Pixel. GOOGLE

Los teléfonos inteligentes han evolucionado hasta convertirse en auténticos centros de gestión digital, y Google ha decidido darle un giro innovador a una de las funciones más clásicas: la personalización de las llamadas.

Con la llegada del Pixel 10a y su integración en otros dispositivos, los usuarios pueden asignar imágenes a pantalla completa para cada contacto, llevando la experiencia visual de las llamadas a un nuevo nivel.

Personalización visual en las llamadas: imágenes a pantalla completa en Pixel 10a

La nueva función permite que, al recibir o realizar una llamada, la foto del contacto seleccionado ocupe la totalidad de la pantalla, facilitando la identificación inmediata de quién llama y aportando un toque distintivo a la interfaz.

Esta opción transforma el tradicional fondo plano de las llamadas, dándole protagonismo absoluto a la imagen elegida y permitiendo al usuario diseñar un entorno único para cada contacto.

La herramienta también aprovecha el reconocimiento facial del sistema para simplificar el proceso de selección de imágenes. Así, si se desea encontrar la mejor foto de un amigo, basta con dejar que el propio teléfono filtre la galería y muestre automáticamente aquellas fotografías en las que aparece esa persona, agilizando la elección y evitando búsquedas manuales entre miles de archivos.

Cómo configurar fotos personalizadas en las llamadas

Activar esta función resulta sencillo y está al alcance de cualquier usuario, sin importar su experiencia con la tecnología. El proceso comienza accediendo a la agenda de contactos dentro de la aplicación de teléfono oficial de Google.

Tras seleccionar el contacto que se quiere personalizar, aparece una opción interactiva para probar la nueva función de imagen de llamada.

Al pulsar sobre esta opción, el usuario puede elegir una fotografía de la galería personal, con la ayuda opcional del filtro inteligente de rostros para acelerar la búsqueda. A continuación, se abre un editor avanzado que permite modificar la tipografía y el estilo del nombre del contacto, así como explorar una amplia variedad de fuentes y colores.

El resultado puede armonizarse con los tonos predominantes de la imagen, logrando un diseño totalmente personalizado. La configuración se guarda al finalizar y queda activa para cada vez que se inicie o reciba una llamada de ese contacto.

Disponibilidad y requisitos para la personalización de llamadas en dispositivos Google

La opción de personalizar imágenes en las llamadas está disponible en la actual generación de teléfonos Pixel, encabezada por el 10a, y se está extendiendo paulatinamente a modelos anteriores.

Google busca que esta característica no sea exclusiva, sino parte integral de su ecosistema móvil. Para disfrutar de todas las posibilidades, es necesario contar con Android 16, ya que la actualización de software se desplegará en los próximos meses para distintos dispositivos.

Esta innovación refuerza la apuesta de Google por combinar estética y funcionalidad, integrando opciones de personalización que transforman la experiencia de uso y dejan atrás las interfaces convencionales de las llamadas móviles.

Así es el diseño del Pixel 10a

El Pixel 10a representa la alternativa más económica dentro de la línea de smartphones de Google, orientada a quienes desean prestaciones avanzadas sin pagar el precio de los modelos más altos de la gama.

Este dispositivo introduce un diseño actualizado y se diferencia de sus hermanos mayores, como el Pixel 10 y el 10 Pro, especialmente en la construcción del módulo de cámaras: en lugar del habitual marco metálico, presenta un módulo plano integrado al cuerpo trasero, lo que le otorga un aspecto más sencillo y discreto.

El azul claro es el color protagonista de este modelo, recordando el estilo del Pixel 9a anterior. Su carcasa alberga dos cámaras en un corte plano, destacando la apuesta de Google por mantener una estética sobria y minimalista en la serie.