Así es el diseño del Pixel 10a, el próximo lanzamiento de Google en febrero de 2026

El dispositivo incluye dos cámaras ubicadas en un corte plano de la carcasa, reforzando ese aspecto limpio que caracteriza a la serie

El Pixel 10a se distingue
El Pixel 10a se distingue visualmente de los modelos Pixel 10 y 10 Pro. (YouTube Made by Google)

Google prepara el debut del Pixel 10a, una versión más asequible dentro de su reconocida familia de smartphones. Este nuevo modelo, que será presentado oficialmente el 18 de febrero de 2026, destaca por un diseño renovado y ciertas diferencias clave respecto a sus hermanos mayores.

El Pixel 10a se posiciona como la apuesta de la compañía de Mountain View para quienes buscan una experiencia premium a un precio más accesible.

Diseño del Pixel 10a: nuevo módulo de cámara y colores distintivos

El Pixel 10a se distingue visualmente de los modelos Pixel 10 y 10 Pro principalmente por la eliminación del marco metálico que rodea al módulo de cámara principal. En su lugar, Google ha optado por un módulo plano que no sobresale de la superficie trasera, lo que aporta un perfil más discreto y minimalista.

El Pixel 10a será presentado
El Pixel 10a será presentado oficialmente el 18 de febrero de 2026. (YouTube Made by Google)

El color azul claro es la tonalidad de referencia para este lanzamiento, evocando la estética de su antecesor, el Pixel 9a. El dispositivo incluye dos cámaras ubicadas en un corte plano de la carcasa, reforzando ese aspecto limpio que caracteriza a la serie.

Características filtradas: pantalla, cámaras y autonomía del Pixel 10a

Si bien Google aún no ha revelado todas las especificaciones oficiales, filtraciones publicadas por The Verge adelantan importantes detalles. El Pixel 10a incorporaría el procesador Tensor G4 y una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, lo que anticipa una experiencia visual fluida y brillante.

En el apartado fotográfico, el móvil contaría con una cámara principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles, mientras que la cámara frontal también se ubicaría en los 13 megapíxeles.

El color azul claro es
El color azul claro es la tonalidad de referencia para este lanzamiento. (YouTube Made by Google)

En cuanto a capacidad y rendimiento, se esperan versiones de 128 y 256 GB de almacenamiento interno junto a 8 GB de RAM. La batería tendría una capacidad de 5.100 mAh y soportaría carga rápida de 23W, ofreciendo una autonomía destacada para el segmento.

Entre las opciones de conectividad y seguridad, el Pixel 10a incluiría 5G, puerto USB-C, lector de huellas digitales, pagos NFC y altavoces estéreo, completando así una propuesta sólida y moderna.

Pixel 10a: el próximo paso en la estrategia de Google

La llegada del Pixel 10a indicaría la estrategia de Google de ampliar su oferta de smartphones con modelos que combinan innovación, diseño y accesibilidad. El lanzamiento de este dispositivo en febrero de 2026 responde a la demanda de usuarios que buscan tecnología avanzada sin pagar el precio de un flagship.

Con su diseño refinado, posibles mejoras en el hardware y funciones pensadas para el día a día, el Pixel 10a apunta a consolidarse como una de las opciones más atractivas del mercado en su rango de precio.

La línea de Pixel 9
La línea de Pixel 9 está conformada por Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9 Pro XL. (Google)

Características de la serie Pixel 9 de Google

El Pixel 9 apuesta por una estética moderna y sofisticada, manteniendo la esencia visual característica de la marca, pero sumando mejoras notables en distintos apartados. Su pantalla OLED Actua de 6,3 pulgadas es uno de los elementos más destacados, ya que brinda un brillo máximo de 2.700 nits, superando en un 35 % a la generación anterior y permitiendo una visualización óptima incluso bajo luz solar directa.

La robustez del dispositivo está garantizada por el uso de Gorilla Glass Victus 2 tanto en el frontal como en la parte trasera, lo que aumenta la protección frente a caídas y rayaduras. En términos de rendimiento, el Pixel 9 incorpora el procesador Tensor G4 junto a 12 GB de RAM, lo que asegura fluidez en el uso diario y un aprovechamiento superior de las herramientas de inteligencia artificial integradas por Google.

La autonomía también se ha optimizado, ofreciendo más de 24 horas de duración y una carga rápida que alcanza el 55 % en solo media hora.

El Pixel 9 Pro incorpora
El Pixel 9 Pro incorpora una cámara trasera triple con lentes gran angular. (YouTube: Made by Google)

Para quienes buscan prestaciones superiores, Google ha lanzado el Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro XL. Ambos modelos comparten el procesador Tensor G4, pero elevan la RAM a 16 GB y ofrecen opciones de almacenamiento de hasta 1 TB. El Pixel 9 Pro incorpora una cámara trasera triple con lentes gran angular, ultraancho y telefoto, y una cámara frontal de 42 MP, la resolución más alta en la línea Pixel hasta el momento.

Este modelo presenta grabación de video en 8K potenciada por inteligencia artificial para mejorar la calidad en cualquier condición de luz. Su pantalla Super Actua, de 6,3 pulgadas, alcanza un brillo máximo de 3.000 nits y reproduce colores intensos y precisos.

Por último, el Pixel 9 Pro XL se diferencia por su pantalla más amplia, de 6,8 pulgadas, ideal para quienes priorizan el tamaño sin renunciar al rendimiento ni a la calidad visual.

Esta es la nueva country

La tecnología que permite que

Cómo funciona el 'spearphishing', el

Roblox presenta IA capaz de

Verdad o mentira: WhatsApp tiene
Investigan supuestas trampas mediante el

El gran anuncio de Xuxa

Crisis en Cuba: la Casa

