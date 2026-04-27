Oriana Sabatini en su faceta de escritora: sueños transformados, un personaje vulnerable y la conexión con la muerte como motor creativo

Oriana Sabatini debutó como escritora con la novela “Podría quedarme acá”, agotando la preventa con más de 500 ejemplares vendidos en pocas horas - (Gentileza de la editorial Penguin Random House)

“Muchos de los sueños que tenía de chiquitita me condicionaron de grande, pero este sueño lo pude lograr porque dependía casi cien por ciento de mí”, comentó Oriana Sabatini del otro lado de la pantalla en diálogo con Infobae, tras haber publicado su primera novela Podría quedarme acá.

Sabatini presentó su libro en simultáneo con su reciente maternidad y en medio del entusiasmo por una preventa agotada que superó los 500 ejemplares a las horas de ser lanzada. “Me parece un delirio”, expresó la autora que anteriormente, durante en la charla, había confesado su tendencia a “esperar siempre lo peor de todo”. Para los curiosos por esta historia, el lanzameinto oficial está programado para el 1 de mayo.

Además, se presentará el domingo 3 de mayo a las 14:30 hs en la edición n° 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El evento será en la sala Julio Cortázar, con la participación de Carla Quevedo y Luciano Lamberti. Se firmarán ejemplares de Podría quedarme acá al terminar la charla.

La primera novela de Sabatini explora los miedos, la presión estética y los desafíos emocionales de una joven artista en el mundo del espectáculo que decide dar un giro 360° - (Gentileza de la editorial Penguin Random House)

“Cuando arrancamos con el proceso de publicación de este proyecto se hablaba de la posibilidad de estar. Y para mí fue como una meta muy puntual. De hecho, como que casi que corrí en el final del proceso de escritura para estar en ese lugar al que iba cuando era más chica. Siempre fue un sueño”, comentó Oriana con una sonrisa cuando se le preguntó sobre las expectativas que tenía sobre su participación en el evento más esperado por el público lector.

El amor de Oriana por los libros no es algo nuevo. De hecho, en los últimos años compartió varias veces sus lecturas. Y es de público conocimiento su fanatismo por Harry Potter. “Para mí los libros, fueron mi mejor antidepresivo en esta vida. O sea, mejor que cualquier pastilla que exista allá afuera, te lo juro, a mí me salvaron la vida”.

También la autora comentó sobre la importancia de la comunidad lectora en redes que promueven con “su voto de fe” los libros. “Me encanta saber que existe una comunidad allá afuera. Que se sigue interesando por la lectura más allá de que sea mía o no”.

El libro de Oriana Sabatini será presentado el 3 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires junto a Carla Quevedo y Luciano Lamberti - (Gentileza de la editorial Penguin Random House)

Para Oriana encontrarse con la comunidad lectora en la feria le representa ir más allá de las distancias y de lo impersonal que puede generar el mundo digital. “Estar con la comunidad me parece lo más lindo del mundo. Contarles de la historia, que me cuenten ellos qué están leyendo. Tener conversaciones alrededor de la literatura me parece hermoso. Y ni hablar de tener la oportunidad de presentar mi libro ahí. Estoy soñando. Literalmente”, insistió emocionada Sabatini.

El desafío de escribir su primera novela

El recorrido para escribir el libro fue inesperado y demandante. El encuentro con la escritora Carla Quevedo, actriz y escritora de Cómo me enamoré de Nicolás Cage y Me peleé a los gritos con el mánager del spa, resultó clave. “La invité a mi pódcast porque era muy fan de ella y le conté que quería escribir un libro, que era mi sueño”, recordó.

El inicio de la clínica de obra con Quevedo marcó el rumbo del manuscrito. “Ya tenía la base de la historia armada y empezamos a escribir escenas aisladas para entender quiénes eran los personajes y en qué lugar tenía que estar situada esta historia”. En palabras de Sabatini: “Estuve dos años sin parar”.

La autora confesó que el proceso de escribir su obra fue exigente, con dos años de trabajo y el apoyo clave de la escritora Carla Quevedo

La historia sigue a Ariana, una joven estrella que enfrenta sus propios límites dando un giro 360°. La trama navega temas como la presión estética, la muerte y el peso de las emociones. También, tiene un coqueteo constante con la fantasía.

Según explicó la autora, el parecido entre ella y la protagonista, es un guiño intencional. “Me hago cargo porque me divierte”, afirmó. “Arrancamos desde un lugar muy parecido, pero el 99% de lo que escribí en esa historia es ficción”.

Escribir desde su propia experiencia fue natural en su debut literario. “Uno puede decir que somos la misma persona y que es una autobiografía disfrazada. Pero en un momento me separé de ese personaje”, aseguró Sabatini.

La ambigüedad es parte del juego para la autora. “Me encanta leer historias donde te hacen sentir cosas tan reales que empezás a dudar si le pasaron al autor. Eso es parte del juego”, señaló.

La protagonista del libro, Ariana, enfrenta la presión estética, la vulnerabilidad personal y el duelo, reflejando experiencias autobiográficas y de ficción - (Gentileza de la editorial Penguin Random House)

La presión estética, la vulnerabilidad y la muerte como horizonte narrativo

La presión estética es uno de los núcleos centrales del libro. “Me fue natural, pero también muy incómodo”, aceptó Sabatini. Abordó temas como la imagen y la autoexigencia, presentes en la cotidianidad de quienes trabajan en el mundo del entretenimiento.

“Yo quería que este personaje pase por esa vulnerabilidad. Que sea honesta con ella misma y se exponga”. Este proceso la llevó a dotar a Ariana de una humanidad compleja, propiciando que el público primero la rechace y después llegue a empatizar con ella.

Por otro lado, la novela explora, desde un ángulo existencial, la relación de Ariana con la muerte y el trabajo en una funeraria. “Siempre vi la muerte de dos maneras”, explicó Sabatini. “Uno, como una escapatoria y, dos, como un lugar apasionante, porque es lo más misterioso y desconocido que hay”.

La experiencia de Sabatini en tanatopraxia inspiró la ambientación de la novela, presentando un contraste entre el escenario artístico y el trabajo funerario

Oriana estudió tanatopraxia y decidió llevar esa experiencia a su ficción. “El contraste y las dualidades con lo que yo hice y con mi otra carrera son fantásticas. En una estás en un escenario, te aplauden, buscas la perfección. En la otra, preparás cuerpos para el velatorio, embellecés lo imposible”.

La complejidad del personaje de Teo, el amor imposible de Ariana, responde a una búsqueda de lo inalcanzable. “Es una condensación de un montón de imposibles”, relató la autora, destacando el valor narrativo de enfrentar a la protagonista con sus propias sombras.

Un pequeño detalle que puede llamar la atención de varios es que la dedicatoria del libro es para ella misma. “Muchos de los sueños que tenía de chiquitita me condicionaron de grande, pero este sueño lo pude lograr porque dependía casi cien por ciento de mí”, reflexionó Sabatini, revelando una profunda resignificación de sus sueños personales.

La autora eligió dedicar el libro a sí misma, como símbolo de resignificación de sueños y conquistas personales alcanzadas con esfuerzo propio

La autora describió el proceso de dejar atrás ilusiones antiguas como un duelo necesario para abrir espacio a nuevas conquistas personales. Comentó que en la actualidad está viviendo un presente protagonizado por “muchas emociones diferentes y desafíos”. “Soy mamá hace menos de dos meses y estoy navegando todo eso y, a la vez, el lanzamiento del libro, que son dos cosas completamente nuevas que no había hecho nunca en mi vida”.

“¿A quién se lo iba a dedicar si no era a mí misma?”, cuestionó.

A pocos días de presentar su primera novela y en plena etapa de cambios personales, Oriana Sabatini sumó un nuevo capítulo a su recorrido artístico.