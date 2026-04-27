Puertos panameños reciben mantenimiento para enfrentar exigencias marítimas y al cambio climático

En Panamá la actividad portuaria ocupa un lugar central por su posición geográfica y su vinculación con el Canal.

Por su posición geográfica, bordeada al norte por el mar Caribe y al sur por el océano Pacífico, Panamá cuenta con 24 puertos menores y 16 atracaderos que serán sometidos a un programa de mantenimiento y rehabilitación por un valor de $2 millones.

El mantenimiento busca preservar la estructura de las instalaciones, frente a las crecientes exigencias del entorno marino y el cambio climático.

La idea es optimizar el rendimiento operativo prolongando la vida útil de los muelles que conectan a las comunidades con el comercio global, según las autoridades portuarias.

En el país los puertos están clasificados en privados y estatales. Los primeros han sido dados en concesión, mientras que los estatales brindan servicios de atraque y servicios afines para los usuarios locales y de cabotaje.

La Autoridad Marítima de Panamá informó que durante el primer trimestre de este año las cuadrillas técnicas ya han intervenido puntos neurálgicos en la caribeña provincia de Bocas del Toro, específicamente en Isla Colón, Isla Popa y Cayo de Agua.

La industria marítima se moderniza y los puertos menores deben estar a tono con el desarrollo. (Oasis Marine)

En el Pacífico de las provincias de Veraguas y Panamá las reparaciones alcanzan a los puertos Mutis, Orlas y Taboga, respectivamente.

Se informó que el mantenimiento busca asegurar que estos puntos de entrada marítima mantengan su continuidad operativa sin interrupciones por fallas estructurales.

La Cámara Marítima de Panamá recordó que los puertos son actores clave para el intercambio de mercancías y para el fortalecimiento del país como hub estratégico.

Para la Autoridad Marítima los puertos representan mucho más que puntos de entrada y salida de mercancías, toda vez que son infraestructuras estratégicas que facilitan el comercio.

Además, fortalecen la logística y contribuyen de manera directa a la conectividad de un país con los mercados internacionales.

Las inspecciones técnicas también abarcan las áreas marítimas de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia. (AP Foto/Matías Delacroix)

De forma paralela a las obras, la institución indicó que intensificó las inspecciones técnicas desde la provincia de Chiriquí hasta la provincia de Darién, fronterizas con Costa Rica y Colombia, respectivamente.

Apuntó que este diagnóstico ha permitido identificar 18 recintos portuarios que requieren intervención inmediata.

“La resiliencia portuaria no es opcional; es la garantía de que nuestros sectores pesqueros, turísticos y logísticos sigan funcionando incluso ante las condiciones más adversas”, señalaron fuentes técnicas de la entidad marítima.

Para el segundo trimestre del año el mantenimiento contempla proyectos de alta complejidad, entre ellos mejoras en iluminación y seguridad perimetral en el Puerto Mensabé, en la provincia de Los Santos, y la renovación del sistema eléctrico del Puerto Boca Parita, provincia de Herrera.

A esta labor se suma la rehabilitación estructural del muelle flotante de Puerto Pedregal, provincia de Chiriquí, y la modernización del muelle marginal y áreas administrativas del Puerto Aguadulce, en Coclé.

Imagen de archivo. El Canal de Panamá también recibe un mantenimiento periódico. REUTERS/Aris Martínez

Se asegura que el compromiso institucional no se limita al mantenimiento, pues se proyecta este año el inicio de obras de gran calado, destacando el estudio, diseño y construcción del nuevo muelle fiscal de Puerto Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, y la rehabilitación del atracadero de El Salado en Aguadulce, que contará con mejoras de pontones flotantes para una mayor adaptabilidad a las mareas.

Con esta planificación, la Autoridad Marítima manifestó que avanza en su misión de construir un sistema portuario más robusto y eficiente, alineado con los estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad que el liderazgo marítimo del país exige.

En Panamá la actividad portuaria ocupa un lugar central por su posición geográfica, su vinculación con el Canal y su capacidad para articular cadenas de suministro a nivel regional y global.

Los puertos son un componente esencial para el movimiento eficiente de mercancías y para el fortalecimiento de la competitividad del país.