No más aire acondicionado: este sistema de ventilación no usa energía para funcionar

El aire acondicionado convencional incrementa el consumo eléctrico y representa un gasto elevado para muchas familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más innovaciones buscan una alternativa más eficiente energéticamente que el aire acondicionado. En esa línea, un grupo de estudiantes en Tamaulipas, en México, desarrolló una innovación que permite enfriar espacios sin electricidad: el Eco Freezer Slim, capaz de bajar hasta cuatro grados Celsius la temperatura interior usando materiales reciclados y ventilación pasiva.

Este dispositivo busca aliviar el calor extremo en comunidades con recursos limitados y sin acceso a sistemas convencionales de climatización.

El aumento de las temperaturas y los altos precios de la electricidad han impulsado la búsqueda de soluciones accesibles para enfrentar las olas de calor en distintas regiones de América Latina. El Eco Freezer Slim nació en la Preparatoria Municipal de Altamira, donde estudiantes diseñaron un sistema que permite refrescar ambientes pequeños sin depender de energía eléctrica.

El Eco Freezer Slim baja la temperatura ambiente sin necesidad de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta innovación se presentó como parte de la Exhibición de Prototipos Ecológicos Expomuni 2025, en la que se retó a los jóvenes a crear alternativas sostenibles para problemas ambientales y sociales.

Cómo funciona el Eco Freezer Slim

La clave de este invento radica en la ventilación pasiva. El sistema utiliza botellas plásticas PET cortadas, dispuestas con el pico orientado hacia el interior del dispositivo. El aire exterior se canaliza a través de estas botellas, lo que acelera y refresca el flujo antes de ingresar al espacio a climatizar.

El diseño, inspirado en la forma de un mini split, elimina cualquier componente eléctrico y aprovecha la circulación natural del aire para lograr el enfriamiento.

Aunque uno de los creadores mencionó como referencia conceptual el efecto Joule-Thomson —un fenómeno físico que requiere compresión y expansión de gases en condiciones industriales—, el Eco Freezer Slim no reproduce ese proceso, pero sí consigue una reducción perceptible de la temperatura en pruebas de campo.

El dispositivo utiliza botellas plásticas PET para canalizar el aire y refrescar espacios. (Eco Freezer Slim/Miguel Díaz)

Materiales reciclados y acceso para todos

El Eco Freezer Slim se fabrica combinando cartón, madera y al menos doce botellas plásticas de litro y medio. El uso de materiales reciclados responde a la necesidad de ofrecer una alternativa económica y sostenible, facilitando la réplica del sistema en comunidades vulnerables.

La estructura puede ser ensamblada por cualquier persona con acceso a los materiales y un poco de orientación, sin necesidad de mantenimiento especializado.

Al priorizar la reutilización de desechos, el proyecto contribuye a la reducción de residuos plásticos y promueve una visión circular de los recursos, integrando la sostenibilidad en el diseño tecnológico.

El diseño fomenta la reutilización de materiales y combate la acumulación de desechos plásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados y pruebas de funcionamiento

Durante las demostraciones realizadas por los estudiantes, el aparato logró disminuir hasta cuatro grados Celsius (7,2 grados Fahrenheit) la temperatura ambiente en espacios cerrados, como aulas o habitaciones. Este descenso puede marcar una diferencia significativa en la sensación térmica durante los picos de calor que afectan cada vez con mayor frecuencia a regiones del norte de México.

El dispositivo resulta especialmente relevante en contextos donde el acceso a la electricidad es irregular o costoso, y donde muchas familias no pueden adquirir ventiladores eléctricos o aires acondicionados. A pesar de que no iguala el rendimiento de los sistemas convencionales, el Eco Freezer Slim proporciona un alivio tangible y representa una alternativa real para quienes no cuentan con infraestructura de climatización.

La máxima eficacia del Eco Freezer Slim se consigue cuando el dispositivo se instala cerca de una ventana, donde puede captar y canalizar el flujo de aire exterior hacia el interior del espacio. El diseño modular y la facilidad de armado permiten transferir la tecnología a otras comunidades, ampliando el impacto de la iniciativa.

El proyecto de los estudiantes de Tamaulipas aporta una alternativa sostenible y accesible ante la crisis climática y las olas de calor. La propuesta, basada en materiales reutilizados y en la creatividad de jóvenes mexicanos, ofrece una vía concreta para enfrentar desafíos ambientales y sociales sin consumir energía eléctrica.