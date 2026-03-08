Tecno

No más aire acondicionado: este sistema de ventilación no usa energía para funcionar

Mediante un diseño sencillo basado en cartón, madera y botellas recicladas, el Eco Freezer Slim puede ser fabricado en el ámbito doméstico

Guardar
El aire acondicionado convencional incrementa
El aire acondicionado convencional incrementa el consumo eléctrico y representa un gasto elevado para muchas familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más innovaciones buscan una alternativa más eficiente energéticamente que el aire acondicionado. En esa línea, un grupo de estudiantes en Tamaulipas, en México, desarrolló una innovación que permite enfriar espacios sin electricidad: el Eco Freezer Slim, capaz de bajar hasta cuatro grados Celsius la temperatura interior usando materiales reciclados y ventilación pasiva.

Este dispositivo busca aliviar el calor extremo en comunidades con recursos limitados y sin acceso a sistemas convencionales de climatización.

El aumento de las temperaturas y los altos precios de la electricidad han impulsado la búsqueda de soluciones accesibles para enfrentar las olas de calor en distintas regiones de América Latina. El Eco Freezer Slim nació en la Preparatoria Municipal de Altamira, donde estudiantes diseñaron un sistema que permite refrescar ambientes pequeños sin depender de energía eléctrica.

El Eco Freezer Slim baja
El Eco Freezer Slim baja la temperatura ambiente sin necesidad de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta innovación se presentó como parte de la Exhibición de Prototipos Ecológicos Expomuni 2025, en la que se retó a los jóvenes a crear alternativas sostenibles para problemas ambientales y sociales.

Cómo funciona el Eco Freezer Slim

La clave de este invento radica en la ventilación pasiva. El sistema utiliza botellas plásticas PET cortadas, dispuestas con el pico orientado hacia el interior del dispositivo. El aire exterior se canaliza a través de estas botellas, lo que acelera y refresca el flujo antes de ingresar al espacio a climatizar.

El diseño, inspirado en la forma de un mini split, elimina cualquier componente eléctrico y aprovecha la circulación natural del aire para lograr el enfriamiento.

Aunque uno de los creadores mencionó como referencia conceptual el efecto Joule-Thomson —un fenómeno físico que requiere compresión y expansión de gases en condiciones industriales—, el Eco Freezer Slim no reproduce ese proceso, pero sí consigue una reducción perceptible de la temperatura en pruebas de campo.

El dispositivo utiliza botellas plásticas
El dispositivo utiliza botellas plásticas PET para canalizar el aire y refrescar espacios. (Eco Freezer Slim/Miguel Díaz)

Materiales reciclados y acceso para todos

El Eco Freezer Slim se fabrica combinando cartón, madera y al menos doce botellas plásticas de litro y medio. El uso de materiales reciclados responde a la necesidad de ofrecer una alternativa económica y sostenible, facilitando la réplica del sistema en comunidades vulnerables.

La estructura puede ser ensamblada por cualquier persona con acceso a los materiales y un poco de orientación, sin necesidad de mantenimiento especializado.

Al priorizar la reutilización de desechos, el proyecto contribuye a la reducción de residuos plásticos y promueve una visión circular de los recursos, integrando la sostenibilidad en el diseño tecnológico.

El diseño fomenta la reutilización
El diseño fomenta la reutilización de materiales y combate la acumulación de desechos plásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados y pruebas de funcionamiento

Durante las demostraciones realizadas por los estudiantes, el aparato logró disminuir hasta cuatro grados Celsius (7,2 grados Fahrenheit) la temperatura ambiente en espacios cerrados, como aulas o habitaciones. Este descenso puede marcar una diferencia significativa en la sensación térmica durante los picos de calor que afectan cada vez con mayor frecuencia a regiones del norte de México.

El dispositivo resulta especialmente relevante en contextos donde el acceso a la electricidad es irregular o costoso, y donde muchas familias no pueden adquirir ventiladores eléctricos o aires acondicionados. A pesar de que no iguala el rendimiento de los sistemas convencionales, el Eco Freezer Slim proporciona un alivio tangible y representa una alternativa real para quienes no cuentan con infraestructura de climatización.

La máxima eficacia del Eco Freezer Slim se consigue cuando el dispositivo se instala cerca de una ventana, donde puede captar y canalizar el flujo de aire exterior hacia el interior del espacio. El diseño modular y la facilidad de armado permiten transferir la tecnología a otras comunidades, ampliando el impacto de la iniciativa.

El proyecto de los estudiantes de Tamaulipas aporta una alternativa sostenible y accesible ante la crisis climática y las olas de calor. La propuesta, basada en materiales reutilizados y en la creatividad de jóvenes mexicanos, ofrece una vía concreta para enfrentar desafíos ambientales y sociales sin consumir energía eléctrica.

Temas Relacionados

Aire acondicionadoVentilaciónAhorro de energíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Siete consejos para detectar aplicaciones móviles falsas

El auge de programas maliciosos fuera de las tiendas oficiales amenaza la seguridad financiera y la privacidad

Siete consejos para detectar aplicaciones

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

¿Cuáles son las nuevas tendencias

Cómo organizar los alimentos en el refrigerador para que se conserven por más tiempo

La tecnología actual permite separar productos sensibles y ajustar el frío en cada zona, lo que ayuda a mejorar la seguridad alimentaria en el hogar

Cómo organizar los alimentos en

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más populares de este día

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartir videos de una fiesta a la que habían asistido

Youtube en Colombia: la lista

YouTube en Chile: los 10 videos que son populares este sábado

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

YouTube en Chile: los 10
DEPORTES
Insólito: Oscar Piastri chocó su

Insólito: Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de salida y no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Locos por el fútbol: con 60, 70 y hasta 80 años, no se pierden los picados ni los campeonatos del Club GEBA

Franco Colapinto largará en el puesto 16 el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Tras liderar gran parte de la carrera, Nicolás Varrone terminó 17° en el GP de Australia de la F2 por una penalización

El argentino Mattia Colnaghi sumó su primer punto en la Fórmula 3 en Australia: el giro inesperado que lo favoreció

TELESHOW
Sofía Pachano relató el impacto

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

Iliana Calabró celebró el regreso a casa de Coca, su mamá: “Sus oraciones le han llegado”

Ulises Bueno anunció que se recuperó del problema de salud que lo obligó a suspender un show hace 24 ahoras: "En condiciones"

Mirtha Legrand sorprendió con su look: el detalle inesperado que marca un cambio en su estilo

Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebran su amor en una boda llena de famosos: la llegada de Mauricio Macri

INFOBAE AMÉRICA

El bien morir, un desafío

El bien morir, un desafío para humanizar el final de la vida

Simone de Beauvoir: diez citas de la pionera del feminismo para entender “qué privilegio permitió al hombre realizar su voluntad”

Santiago Peña afirmó que Paraguay asumió un “rol activo” contra el crimen organizado al sumarse a la coalición liderada por Trump

El Salvador mantiene monitoreo del plan para apoyar a migrantes retornados

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo