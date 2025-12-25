Fin del aire acondicionado: una tecnología es capaz de enfriar el hogar y consume hasta 80% menos energía

El uso continuo de aires acondicionados tradicionales aumenta el consumo energético y el impacto ambiental del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias al avance de la tecnología, se han creado nuevos dispositivos que consumen menos energía que los aires acondicionados tradicionales, sin sacrificar el confort que estos producen.

Un ejemplo de ello es el dispositivo Caeli One, que es capaz de reducir el gasto eléctrico hasta en un 80% respecto a los aparatos tradicionales, valiéndose de un método natural libre de gases refrigerantes.

Este enfoque no solo disminuye el impacto ambiental, representa una alternativa sostenible para el enfriamiento doméstico de espacios, sobre todo en un contexto en el que el uso del aire acondicionado incrementa la demanda eléctrica durante el verano.

Cómo funciona el dispositivo que reemplaza a los aires acondicionados tradicionales

El sistema Caeli One utiliza un mecanismo adiabático basado en la evaporación del agua, sin emplear gases refrigerantes. (Foto: Caeli Energie)

El nuevo sistema, según la compañía gala, utiliza un mecanismo adiabático: emplea la evaporación del agua como base de su funcionamiento.

Este proceso permite que por cada vatio de electricidad consumido, el dispositivo genere hasta 16 vatios de potencia de refrigeración, lo que implica una eficiencia operativa cinco veces superior a la de los aires acondicionados convencionales.

Adicionalmente, durante una temporada completa de cuatro meses de uso continuo, el consumo total de agua es de apenas un metro cúbico.

En perspectiva, este volumen equivale al agua utilizada en unas quince duchas, muy por debajo del promedio anual de consumo por persona en Francia, que llega a 54 metros cúbicos y exige tratamiento posterior, de acuerdo con la información difundida por la desarrolladora del sistema.

De qué forma contribuye este dispositivo a mitigar el efecto invernadero

Los modelos tradicionales producen gases de efecto invernadero que afectan negativamente al planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aparato prescinde de compresores y de gases de efecto invernadero. Su principio es elemental: el aire ambiental circula a través de agua, que, al evaporarse, absorbe el calor y lo expulsa al exterior.

El principal atractivo del Caeli One radica en su sostenibilidad y coste operacional. Se erige como una solución ecológica gracias a la ausencia de gases refrigerantes y a la drástica reducción del consumo eléctrico, lo que representa un alivio ante la escalada de las tarifas energéticas.

Para instalarlo no se precisa una infraestructura compleja: se necesita una toma de corriente de 230 V, una conexión de agua a través de un tubo de 6 a 8 mm y la colocación de dos cartuchos de 160 mm en una pared exterior, tareas que, según la empresa, puede llevar a cabo fácilmente un fontanero.

Qué limitaciones presenta este invento de climatización doméstico

Una ventaja de los modelos tradicionales es eficiente en cualquier época mientras los modelos ecológicos vienen con ciertas restricciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus avances, el sistema presenta ciertas limitaciones. La eficacia depende de la humedad ambiental: en regiones de alta humedad, la capacidad de enfriamiento puede reducirse considerablemente y el rendimiento se iguala o incluso queda por debajo de los sistemas tradicionales.

Además, requiere una fuente permanente de agua y tareas de mantenimiento regulares, para evitar la acumulación de minerales o bacterias.

Asimismo, carece de la precisión de control de temperatura de los aires acondicionados convencionales y podría resultar insuficiente para espacios amplios o para quienes demandan ambientes interiores completamente secos.

Cómo ahorrar dinero y energía al usar un aire acondicionado tradicional

Entre las pautas para reducir el impacto ambiental y económico del aire acondicionado tradicional se incluyen ajustes de temperatura y mantenimiento frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de optar por un sistema tradicional, existen pautas para minimizar el impacto energético sin sacrificar el confort, y que se deben ajustar de acuerdo a la época del año, el clima exterior y el lugar de ubicación del electrodoméstico:

Ajustar la temperatura entre 23°C y 25°C.

Utilizar el temporizador para el encendido y apagado según necesidad.

Realizar mantenimiento frecuente como la limpieza de filtros.

Sellar ventanas y puertas para evitar fugas de aire frio y entradas de calor exterior.

No seguir estas pautas puede incrementar la tarifa de energía del hogar, y en ciertos casos, un mal mantenimiento puede ocasionar mal olor y problemas de salud en los habitantes de la vivienda.