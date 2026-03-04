Cómo saber qué dispositivos extraños están conectados a la red WiFi del hogar

La saturación de la red puede generar múltiples fallas en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la red WiFi doméstica libre de dispositivos extraños se ha convertido en una prioridad para muchos usuarios, tanto por motivos de seguridad como por el impacto directo en la calidad de la conexión.

La presencia de aparatos no autorizados conectados a la red de internet puede provocar caídas en el servicio, ralentizar la navegación y exponer datos personales a extraños.

Por esta razón, detectar dispositivos ajenos en la red WiFi es una de las formas más efectivas de proteger la privacidad digital y evitar que terceros aprovechen la conexión sin permiso. El proceso no requiere conocimientos avanzados y puede hacerse desde cualquier hogar a través de apps y prácticas accesibles.

Qué métodos existen para detectar dispositivos extraños en la red WiFi

Aplicaciones y paneles de administración del router son las dos vías principales para descubrir cuántos y cuáles equipos emplean la conexión inalámbrica del hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen dos formas principales para revisar los dispositivos conectados. El primero emplea aplicaciones especializadas, mientras que el segundo accede directamente a la configuración del router desde un navegador web. Ambos métodos facilitan la detección de accesos no autorizados y ofrecen información técnica relevante.

Las aplicaciones como Fing, disponible para Android y iOS, y Wireless Network Watcher, diseñada para Windows, destacan por su facilidad de uso y eficacia.

Al descargar la aplicación desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, el usuario solo debe abrirla y ejecutar el escaneo de la red WiFi para obtener un listado completo de los dispositivos conectados.

Cómo funcionan las aplicaciones de escaneo de red WiFi

Al finalizar el análisis, la aplicación muestra una lista detallada que incluye computadoras, teléfonos, impresoras, routers y dispositivos streaming como Chromecast. Cada entrada suele ofrecer datos como la dirección IP, la dirección MAC y, en ocasiones, el nombre identificador del aparato.

Estos programas muestran un listado completo de los dispositivos conectados, junto a datos técnicos que ayudan a identificar equipos desconocidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El usuario puede comparar la información presentada con los dispositivos que reconoce como propios. Si aparece algún aparato desconocido, conviene investigar su procedencia y, si es necesario, tomar acciones para eliminarlo de la red.

De qué forma acceder a la configuración del router para revisar dispositivos conectados

La segunda alternativa consiste en ingresar a la configuración del router desde un navegador web. Para ello, solo hay que escribir en la barra de direcciones la IP del router, que suele ser “192.168.1.1”, “192.168.0.1” o “192.168.1.254”.

Si se desconoce este dato, puede hallarse en la etiqueta del dispositivo, en el manual de usuario o utilizando los comandos “ipconfig” en Windows o “ifconfig” en Mac y Linux.

El panel de control del router ofrece en tiempo real la información de todos los aparatos conectados, lo que facilita detectar accesos no reconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro del panel de configuración, el sistema solicitará el nombre de usuario y la contraseña. Si no han sido cambiados, suelen ser valores predeterminados como “admin” o “password”.

En el menú de administración, existe una sección dedicada a los dispositivos conectados, la cual puede llamarse “Lista de dispositivos”, “Clientes DHCP” o “Red local”. Allí se expone la información técnica de cada aparato vinculado a la red.

Qué pasos tomar si se detectan dispositivos no autorizados en la red WiFi

En caso de identificar aparatos extraños, la medida principal es cambiar la contraseña del WiFi desde la configuración del router. Realizar este ajuste desconecta automáticamente a todos los dispositivos, incluidos los ajenos, y obliga a ingresar nuevamente la clave para acceder a la red.

Cambiar la contraseña y elegir una clave robusta son medidas efectivas para recuperar el control de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al establecer una nueva contraseña, se sugiere utilizar una combinación robusta de letras, números y símbolos. Esta medida refuerza la protección y dificulta futuros accesos no autorizados.

Además, es clave actualizar periódicamente la contraseña y revisar de forma regular los dispositivos conectados para mantener la seguridad digital del hogar.

Por qué es importante verificar los dispositivos conectados al WiFi

El acceso desautorizado a la red doméstica puede afectar la velocidad y el rendimiento del WiFi. Una red saturada reduce la calidad de la navegación e incrementa la vulnerabilidad ante posibles ataques o fugas de información privada.

Detectar cada dispositivo conectado permite al usuario mantener el control sobre quién utiliza la red y tomar medidas inmediatas ante cualquier anomalía. La identificación rápida de equipos no reconocidos ayuda a preservar la eficiencia y seguridad del entorno digital en el hogar.