Tecno

Así puedes aprovechar el puerto USB de tu Smart TV para tareas que no imaginabas

Conectar memorias externas, cargar dispositivos o mejorar la navegación con periféricos son solo algunas de las ventajas que ofrece este recurso

El puerto USB en Smart
El puerto USB en Smart TV: el aliado oculto para potenciar la experiencia digital en casa - crédito Santiago Neira Infobae

Con la llegada de los televisores inteligentes, la experiencia frente a la pantalla ha cambiado radicalmente. Hoy, los Smart TV no solo sirven para ver películas o series, sino que funcionan como verdaderos centros multimedia capaces de ejecutar tareas que antes parecían exclusivas de una computadora.

Dentro de las múltiples funciones que ofrecen, uno de los recursos más versátiles y menos explorados es el puerto USB. El pequeño conector, habitualmente ubicado en la parte lateral o trasera del televisor, puede convertirse en una herramienta esencial para optimizar el uso diario del dispositivo.

Más allá de la reproducción básica de fotos o videos, el puerto USB abre la puerta a soluciones prácticas y a funcionalidades que muchos usuarios aún desconocen.

El pequeño conector permite grabar
El pequeño conector permite grabar programas, reproducir archivos sin internet y actualizar el software del televisor, facilitando el día a día y aumentando la autonomía tecnológica en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reproducir contenido multimedia sin conexión

La función más popular del puerto USB es la posibilidad de reproducir archivos multimedia. Al conectar una memoria USB, el televisor accede a fotos, música y videos almacenados, siempre que estén en un formato compatible. Esta opción resulta ideal para quienes descargan contenido en internet y prefieren visualizarlo en una pantalla grande, sin depender de servicios en línea o de la estabilidad de la conexión a internet.

En muchos hogares, especialmente en zonas con acceso limitado a internet, la reproducción a través del puerto USB se ha consolidado como la vía principal para disfrutar de películas y series. Es una alternativa eficiente para mantener el entretenimiento a mano en cualquier momento.

Grabar programas en una memoria externa

Algunos modelos de Smart TV permiten grabar emisiones de televisión, aunque su memoria interna suele ser limitada. El puerto USB soluciona este inconveniente al ofrecer la opción de guardar grabaciones directamente en una memoria USB o un disco duro externo. Así, se libera espacio en el televisor y se facilita el transporte de los archivos para reproducirlos en otros dispositivos.

Esta característica es especialmente útil para quienes desean archivar programas específicos o no pueden ver una transmisión en vivo. La función de grabación representa una solución accesible y poco aprovechada en el uso cotidiano.

De centro multimedia a cargador:
De centro multimedia a cargador: los usos prácticos del puerto USB en Smart TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar dispositivos móviles en situaciones puntuales

Otra función práctica del puerto USB es la posibilidad de cargar dispositivos móviles. Aunque la potencia suministrada no iguala la de un cargador convencional, puede ser suficiente para mantener el teléfono encendido en caso de emergencia o cuando no hay enchufes disponibles. Esta utilidad resulta útil durante viajes o en hogares donde los tomacorrientes son limitados.

Navegar y escribir con mayor comodidad

El puerto USB también permite conectar periféricos como mouse y teclados. Al insertar un mouse, aparece un cursor en pantalla que facilita la navegación por los menús del televisor, una ventaja significativa cuando el control remoto está fuera de alcance o averiado.

Conectar un teclado agiliza la escritura de contraseñas, correos electrónicos o términos de búsqueda en aplicaciones como YouTube o Netflix. Esta función mejora la experiencia de navegación web en los modelos que incluyen navegador integrado, brindando mayor comodidad y precisión al usuario.

Actualizar el software del televisor sin internet

En contextos donde la conectividad es limitada, el puerto USB puede emplearse para actualizar el sistema operativo del televisor. Basta con descargar la versión correspondiente desde la web del fabricante, transferirla a una memoria USB e instalarla en el Smart TV. El sistema detecta automáticamente la nueva versión y permite completar la actualización, garantizando el funcionamiento óptimo del dispositivo.

El puerto USB, presente en casi todos los televisores inteligentes modernos, amplía las posibilidades de uso del aparato y soluciona problemas cotidianos que van más allá del entretenimiento. Desde reproducir contenido offline hasta facilitar la navegación y la actualización del sistema, este pequeño conector demuestra ser un aliado discreto pero fundamental en la vida digital del hogar.

Conocer y aprovechar todas las funciones del puerto USB puede transformar la experiencia frente al televisor, adaptándola a las necesidades de cada usuario y sacando el máximo provecho de la tecnología disponible. En un entorno donde la autonomía de los dispositivos es cada vez más valorada, los recursos menos visibles pueden marcar la diferencia en el día a día.

