Fin de las USB en 2026: las formas de reemplazar este formato de almacenamiento retro

Soluciones más veloces, seguras y con mayor capacidad como los servicios en la nube relegan a los pendrive a un papel secundario en el ecosistema digital

Estos objetos eran muy populares a principios de los 2000 por permitir almacenar archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria USB, dispositivo indispensable hasta hace pocos años para transferir archivos y respaldar datos, enfrenta un retiro definitivo del protagonismo que mantuvo por más de dos décadas.

El avance de tecnologías como el almacenamiento en la nube, los SSD externos y la adopción masiva del estándar USB‑C en gadgets actuales ha reducido la relevancia de este formato, proyectando que para este año 2026 su uso quedará limitado a labores muy específicas.

La portabilidad y simplicidad, atributos que otrora impulsaron la masificación del pendrive, ya no ofrecen ventaja frente a soluciones más veloces, seguras y con mayor capacidad.

Por qué las memorias USB perdieron protagonismo

El estándar USB-C y la preferencia por dispositivos más rápidos aceleran la obsolescencia del pendrive clásico en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El declive del pendrive se explica por una conjunción de factores técnicos y de hábitos de consumo digital. Hoy, la mayoría de computadoras portátiles y tabletas priorizan conectores USB‑C, incompatibles físicamente con el tradicional USB‑A usado por la mayor parte de los pendrives antiguos.

Aunque existen modelos que integran ambas conexiones, su rendimiento suele ser inferior por limitaciones de costo, lo que altera la experiencia directa e inmediata que caracterizó a la memoria USB.

El impacto de la compatibilidad queda de manifiesto en cifras. Para trabajar con videos en 4K, fotografías de alta resolución o máquinas virtuales, resultan insuficientes capacidades estándar como 64 o 128 GB.

Los ordenadores y dispositivos más modernos exigen una capacidad de almacenamiento más amplia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta desventaja numérica se agrava porque las tasas de transferencia efectiva —lectura y escritura—, incluso en versiones promocionadas como USB 3.0 o 3.2, raramente alcanzan los valores teóricos ofrecidos. El uso de adaptadores, lejos de aportar flexibilidad, representa una reducción en la ergonomía y conveniencia de estos dispositivos.

Qué alternativas de almacenamiento reemplazan a las memorias USB

El lugar dominante de la memoria USB fue reemplazado primero por los SSD externos. Un SSD conectado por USB‑C o Thunderbolt supera ampliamente al pendrive tanto en velocidad —superando varias veces las tasas de transferencia— como en capacidad, partiendo de 500 GB hasta llegar a varios terabytes.

Esta robustez los posiciona como los preferidos en sectores profesionales que requieren mover archivos pesados, como la edición de video, la administración de bibliotecas fotográficas o la realización de copias de seguridad completas.

Los SSD externos superan a la memoria USB en velocidad y capacidad, convirtiéndose en la solución preferida para archivos pesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usuarios que priorizan capacidad sobre velocidad, los tradicionales discos duros externos (HDD) mantienen vigencia, con opciones de varios terabytes a precios accesibles, ideales para almacenamiento a largo plazo o copias regulares.

Otra alternativa consolidada son las tarjetas SD y microSD, que destacan por dimensiones mínimas, velocidades competitivas en la gama media y alta y precios proporcionalmente ajustados. Su adaptabilidad para fotografía, video y celulares es amplia, aunque su fragilidad sigue siendo un punto débil.

Cuáles ventaja ofrece el almacenamiento en la nube

El salto más radical proviene del almacenamiento en la nube. Servicios como Google Drive o iCloud ofrecen ventajas inéditas: acceso remoto universal, compartición instantánea y sincronización automática entre múltiples dispositivos, condicionadas únicamente a una conexión estable.

Estos servicios requieren pagos por suscripciones para acceder a grandes volúmenes de espacio, lo que los sitúa como una solución ideal para quienes priorizan flexibilidad y colaboración.

En qué situaciones siguen siendo útiles las memorias USB

Este formato sigue siendo útil para determinadas tareas como el almacenamiento de pequeños archivos y para formatear dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función residual del pendrive se concentra en situaciones técnicas: crear unidades de arranque, instalar sistemas operativos, actualizar firmware o transferir archivos donde no hay conexión a internet. Incluso en esos espacios, su papel es cada vez más secundario frente a alternativas que ofrecen mejor desempeño y versatilidad.

Para el usuario promedio, la elección racional se reparte ahora entre varios formatos: los SSD externos para grandes volúmenes y máxima velocidad, los HDD para el archivo económico, las tarjetas SD para portabilidad extrema y el almacenamiento en la nube para colaboración y acceso remoto desde cualquier parte.

En este sentido, el legado que deja la memoria USB es el de haber sido, durante años, el estándar universal de intercambio de datos.

