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Assassin’s Creed Black Flag Resynced llega a PlayStation 5: fecha de lanzamiento, precio y requisitos

Este nuevo título es compatible con el control inalámbrico DualSense y cuenta con mejoras específicas para PS5 Pro

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Edward Kenway, un hombre rubio con atuendo de pirata, se agacha en un tejado de tejas rojas mirando una ciudad colonial con casas, iglesias y palmeras
El juego pone al jugador en la piel de Edward Kenway, capitán del Jackdaw, en una aventura de piratas ambientada en el Caribe. (Ubisoft)

Sony confirmó que Assassin’s Creed Black Flag Resynced llegará a PlayStation 5 el 9 de julio de 2026. El título ya está disponible para reserva en la tienda de PlayStation a un precio de USD 59,99.

El juego es compatible con la vibración y el efecto de gatillo del control inalámbrico DualSense, y cuenta con mejoras específicas para PS5 Pro. Las funciones en línea requieren una cuenta de PlayStation y están sujetas a los términos de servicio y la política de privacidad de la plataforma.

De qué trata Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es una versión rediseñada del clásico de Ubisoft que llega a PlayStation 5 el 9 de julio de 2026.

Captura de pantalla de la PlayStation Store mostrando el videojuego Assassin's Creed Black Flag Resynced con Edward Kenway, un pirata con pistola, y un barco de vela al fondo
Assassin's Creed Black Flag Resynced llegará a PlayStation 5 el 9 de julio de 2026 a un precio de USD 59,99. (PlayStation)

El título pone al jugador en la piel de Edward Kenway, capitán del Jackdaw, en una aventura de piratas ambientada en el Caribe que enfrenta a Asesinos y Templarios junto a figuras históricas como Barbanegra y Stede Bonnet.

El título conserva la esencia del original, pero incorpora mejoras en el combate, el sigilo y el parkour para ofrecer enfrentamientos más dinámicos.

Las mecánicas navales también fueron optimizadas, con nuevos modos de disparo que permiten mejorar el Jackdaw para enfrentarse a embarcaciones enemigas cada vez más poderosas.

El mundo abierto, construido con el motor Anvil, incluye mares tormentosos, barcos naufragados y densas selvas tropicales, ahora con compatibilidad con Dolby Atmos y trazado de rayos.

Edward Kenway de espaldas en la cubierta de un barco, mirando una bahía tropical con montañas frondosas, palmeras y un pueblo costero bajo un cielo azul
Black Flag Resynced incorpora un sistema de parkour mejorado con tres saltos consecutivos. (Ubisoft)

Qué contenido nuevo trae el juego

Además de la historia original, Black Flag Resynced introduce tramas inéditas protagonizadas por personajes queridos por los fanáticos, tres nuevos oficiales que se unen a la aventura, nuevas salomas, mascotas y un modo Foto.

El juego utiliza la última versión del motor Anvil, lo que se traduce en rostros de personajes más detallados, animaciones más ricas y multitudes más densas en entornos terrestres, marítimos y submarinos.

La banda sonora también se amplía con nuevas pistas creadas en colaboración con el músico francés Woodkid, además de canciones marineras adicionales.

En cuanto al movimiento, Kenway estrena un sistema de parkour mejorado que incorpora tres saltos consecutivos y eyecciones hacia atrás y hacia los lados, lo que resulta en un desplazamiento más fluido y preciso.

Un hombre encapuchado con espadas cruzadas y una chispa en la hoja, bajo la lluvia. Al fondo, otro hombre con sombrero de tricornio
El título utiliza la última versión del motor Anvil con compatibilidad con Dolby Atmos y trazado de rayos. (Ubisoft)

El sistema de combate fue reelaborado para ofrecer enfrentamientos más rápidos, con mayor énfasis en combos, la parada perfecta y hasta cuatro derribos encadenados, además de elementos destructibles en los escenarios.

Las opciones de sigilo también evolucionaron: ahora es posible agacharse de forma libre y rápida para acercarse a los objetivos.

Además, fallar en un objetivo de seguimiento o escucha ya no provoca una desincronización instantánea; en su lugar, el objetivo reacciona al sigilo deficiente y el jugador debe resolver la situación sin reiniciar la misión.

Cómo es el rendimiento en PS5 y PS5 Pro

Las mejoras gráficas del título cuentan con el respaldo del equipo de desarrollo.

“Quedamos muy impresionados con el PSSR mejorado. Realmente redefine la experiencia de gráficos en los juegos de consola. Nos permitió recrear nuestro dinámico mundo tropical, repleto de palmeras que se mecen, violentas tormentas y olas gigantes, sin defectos de conversión visibles, para ofrecer una calidad nítida de píxeles y una gran estabilidad de imagen”, señaló Jussi Markkanen, director técnico de Ubisoft Singapur.

Siluetas de un barco pirata anclado, personas en un muelle y una fortaleza en una isla tropical, todo bañado por la luz naranja de un atardecer
Quienes reserven el juego antes de su lanzamiento recibirán el Paquete escarlata de Barbanegra. (Ubisoft)

Por su parte, Nicolas Lopez, arquitecto técnico de Ubisoft Montreal, detalló:

“Assassin’s Creed: Black Flag Resynced lleva el trazado de rayos aún más lejos en todos los modos de PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro. PlayStation 5 ofrece una iluminación más uniforme, mientras que PlayStation 5 Pro ofrece una experiencia de máxima calidad con un rendimiento avanzado de trazado de rayos y PSSR mejorado”.

Quienes reserven el juego recibirán el Paquete escarlata de Barbanegra, que incluye un atuendo para Edward, una espada y una pistola exclusivos.

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