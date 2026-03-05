Tecno

Qué es mejor para ver una película en streaming en un televisor: WiFi o cable Ethernet

Cada una ofrece ventajas en materia de flexibilidad y estabilidad del internet, pero una resalta por reducir las interferencias al reproducir plataformas como Netflix

Las diferencias entre ambas conexiones
Las diferencias entre ambas conexiones pueden modificar la experiencia de reproducción de contenido multimedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre WiFi y cable Ethernet para reproducir películas en streaming en un televisor suele generar dudas en quienes buscan la mejor experiencia posible frente a plataformas como Netflix o HBO Max.

La calidad del visionado depende en gran medida de la estabilidad y velocidad de la conexión a internet, dos factores que pueden variar de forma notable según el tipo de red utilizada.

Según explicó el portal High Speed Internet, la decisión no tiene una respuesta universal. Ambas opciones presentan ventajas y limitaciones concretas que pueden influir en la satisfacción del usuario.

La clave está en conocer cómo afectan estas diferencias a la reproducción de contenido audiovisual y cuáles son los escenarios en los que cada alternativa resulta más conveniente.

Qué ventajas y limitaciones tiene la conexión WiFi

El uso de redes inalámbricas
El uso de redes inalámbricas ofrece comodidad, pero puede presentar inestabilidad en la transmisión de video. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de WiFi en televisores inteligentes se ha popularizado por la comodidad que ofrece. Permite instalar el Smart TV en cualquier lugar de la vivienda dentro del alcance del router, sin preocuparse por cables adicionales ni configuraciones complejas.

Esta libertad facilita la disposición del televisor y de otros dispositivos, lo que resulta atractivo en ámbitos domésticos y espacios reducidos.

No obstante, la señal WiFi puede experimentar inestabilidad por obstáculos físicos, interferencias electromagnéticas y saturación de la red en zonas urbanas.

Estas interrupciones pueden traducirse en pausas inesperadas, menor resolución de imagen y pérdidas de sincronización, situaciones que afectan la fluidez del streaming y la experiencia del espectador.

Cuáles son los beneficios y restricciones del cable Ethernet

La conexión por cable reduce
La conexión por cable reduce las interferencias y proporciona mayor consistencia en la velocidad de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conexión por Ethernet destaca por su fiabilidad. Se trata de una red cableada que enlaza el televisor directamente con el router, lo cual minimiza la interferencia externa y reduce la posibilidad de fluctuaciones en la velocidad de transmisión.

High Speed Internet subraya que Ethernet es la opción preferida para quienes buscan máxima estabilidad, latencia baja y velocidades constantes, aspectos cruciales en la reproducción de contenido en alta definición y ultra alta definición.

Sin embargo, esta solución presenta un inconveniente físico: el cableado. Llevar un cable desde el router hasta el televisor puede resultar poco estético y generar incomodidad en la distribución del mobiliario, sobre todo en viviendas donde la distancia entre ambos dispositivos es considerable.

Cuándo es mejor elegir WiFi en lugar de Ethernet

El mayor atractivo de la
El mayor atractivo de la conexión WiFi es que permite conectar dispositivos al mismo tiempo de forma inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El WiFi es mejor en casos donde la flexibilidad y la ausencia de cables son prioritarias. Los televisores instalados en habitaciones alejadas del router pueden conectarse a la red inalámbrica sin necesidad de realizar adaptaciones físicas en la vivienda.

El WiFi resulta muy útil cuando se utilizan celulares, tabletas, consolas o computadoras portátiles, permitiendo el acceso a Internet desde diferentes puntos del hogar.

Además, los avances en los estándares de WiFi han permitido alcanzar velocidades que, en condiciones óptimas, pueden satisfacer las demandas del streaming en alta definición.

No obstante, para garantizar una experiencia fluida, es clave que el punto de acceso WiFi se ubique lo más cerca posible del televisor y que la red no se encuentre saturada por otros dispositivos.

En qué casos es imprescindible optar por conexión por cable Ethernet

Para películas en formato 4K
Para películas en formato 4K es mejor la conexión por cable por brindar mayor estabilidad. (Imagen ilustrativa Infobae).

La conexión Ethernet se vuelve imprescindible cuando la calidad de la transmisión es prioritaria y se busca evitar cualquier tipo de interrupción. Es la mejor opción para quienes desean máxima seguridad, estabilidad y rendimiento constante en la reproducción de contenido multimedia.

Este tipo de red resulta ideal para televisores ubicados cerca del router o en espacios donde se prioriza la imagen y el sonido de alta fidelidad. La estabilidad de la señal por cable permite aprovechar al máximo los servicios de streaming que ofrecen contenido en 4K o requieren anchos de banda elevados.

Asimismo, es una alternativa sugerida para usuarios que emplean el televisor como centro multimedia o que desean evitar problemas asociados a la congestión del WiFi.

