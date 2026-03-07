Esta app te avisa cuando una persona cerca de ti está usando gafas inteligentes

App permite identificar si una persona tiene gafas inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva aplicación para teléfonos Android promete alertar a los usuarios cuando cerca de ellos podría haber alguien utilizando gafas inteligentes con cámara o micrófono. Se trata de Nearby Glasses, una herramienta diseñada para detectar la presencia de estos dispositivos mediante señales Bluetooth y enviar notificaciones cuando se encuentren dentro de un rango cercano.

La aplicación funciona analizando las señales inalámbricas que emiten algunos dispositivos portátiles o wearables. Cuando detecta la comunicación de unas gafas inteligentes compatibles, envía una alerta al usuario para advertirle de que podría haber un dispositivo capaz de grabar video, tomar fotografías o capturar audio en los alrededores.

La propuesta busca responder a una creciente preocupación por la privacidad en espacios públicos, donde las gafas inteligentes empiezan a ser cada vez más comunes. Muchos de estos dispositivos se parecen a unas gafas convencionales, lo que dificulta saber si realmente cuentan con cámaras o sensores activos.

Nueva app permite saber si hay una gafa inteligente cerca a ti.

Nearby Glasses fue desarrollada por Yves Jeanrenaud, quien describe la aplicación como una pequeña herramienta de defensa frente a la creciente vigilancia tecnológica. Actualmente puede descargarse de forma gratuita en dispositivos Android a través de Google Play o mediante repositorios abiertos como GitHub.

Cómo funciona la aplicación

El sistema se basa en la detección de señales Bluetooth Low Energy (BLE), un tipo de conexión inalámbrica que utilizan muchos dispositivos inteligentes para comunicarse con un teléfono móvil. Cuando unas gafas inteligentes están conectadas o intercambian datos con un smartphone, emiten un identificador Bluetooth que puede ser detectado por otros dispositivos cercanos.

Nearby Glasses escanea continuamente el entorno en busca de estas señales. Si encuentra un identificador asociado a un dispositivo compatible, la aplicación muestra una notificación con información básica sobre el fabricante del wearable detectado.

La app detecta el sistema Bluetooth de la gafa inteligente para avisarte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los dispositivos que pueden ser reconocidos por la aplicación se encuentran modelos populares como las Ray-Ban Meta Smart Glasses, desarrolladas por Meta Platforms en colaboración con la marca óptica Ray-Ban. También puede detectar otros modelos de gafas inteligentes más económicos, incluidos algunos fabricados por Xiaomi.

El funcionamiento es similar al de las aplicaciones que detectan rastreadores GPS ocultos, como los sistemas diseñados para localizar dispositivos tipo Apple AirTag. En ambos casos, el objetivo es advertir a los usuarios cuando hay dispositivos electrónicos potencialmente invasivos en su entorno.

Lo que la aplicación no puede hacer

A pesar de su utilidad, Nearby Glasses todavía presenta varias limitaciones. En su versión actual, el programa tiene una interfaz bastante sencilla y puede generar falsos positivos en determinadas situaciones.

Por ejemplo, algunos visores de realidad virtual o dispositivos electrónicos también utilizan señales Bluetooth similares, lo que podría provocar alertas erróneas.

La app aún presenta limitaciones, ya que puede dar falsos positivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la aplicación no puede identificar a la persona que lleva las gafas ni confirmar si realmente está grabando. Tampoco tiene acceso a la cámara o al micrófono del dispositivo detectado. Su única función es advertir de la posible presencia de un wearable con capacidades de grabación.

Esto significa que la herramienta debe entenderse más como un sistema de alerta informativa que como un mecanismo completo de protección de la privacidad.

El debate sobre las gafas inteligentes

El lanzamiento de aplicaciones como Nearby Glasses refleja el creciente debate sobre los riesgos asociados a las gafas inteligentes. Muchos de estos dispositivos incorporan cámaras discretas que permiten grabar video o tomar fotografías sin que otras personas lo noten fácilmente.

Una de las preocupaciones más citadas por expertos en privacidad es la posibilidad de utilizar estas gafas junto con sistemas de reconocimiento facial. Con esta combinación, una persona podría identificar automáticamente a individuos en la calle o recopilar información personal sin su consentimiento.

La app no te dice qué persona está usando las gafas inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos recientes han demostrado que integrar estas tecnologías no requiere un gran esfuerzo técnico, lo que ha alimentado las inquietudes sobre el impacto de los wearables en la privacidad pública.

Además, el interés de grandes empresas tecnológicas en este sector sugiere que el uso de gafas inteligentes podría crecer rápidamente en los próximos años. Compañías como Apple y OpenAI han sido mencionadas entre las empresas que exploran el desarrollo de nuevos dispositivos de este tipo.