Este es el top real de gafas inteligentes que llevan la realidad a otro nivel sin celular

El mercado actual ofrece una amplia variedad de smartglasses. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tecnología wearable ha dado un salto cualitativo con la llegada de las gafas inteligentes, dispositivos que integran inteligencia artificial y funciones avanzadas para transformar la experiencia cotidiana. Lo que antes parecía ciencia ficción, como grabar videos en primera persona, traducir conversaciones en tiempo real o responder llamadas sin sacar el móvil, hoy es una realidad accesible.

El auge de las smartglasses con IA responde a la búsqueda de una interacción más natural, contextual y discreta, posicionando a estos accesorios como el siguiente gran hito tras los relojes inteligentes.

Gafas inteligentes con IA: modelos y sus principales funciones

El mercado actual ofrece una amplia variedad de smartglasses, cada una orientada a diferentes estilos de vida y necesidades. Entre los modelos más innovadores destacan:

Oakley Meta Transitions GS: Fusiona el estilo deportivo de Oakley con Meta AI. Integra cámara frontal de 12 MP, grabación en 3K, audio abierto, autonomía de hasta ocho horas y traducción en tiempo real. Su resistencia al agua y adaptación de lentes son ideales para múltiples condiciones.

Las gafas inteligentes facilitan la vida diaria al permitir acceder a información y realizar tareas sin usar las manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ray-Ban Meta Wayfarer L: Incorpora diseño icónico y conectividad total gracias a Meta AI. Permite capturar fotos y vídeos con cámara ultra gran angular, realizar llamadas y escuchar música mediante altavoces discretos. Facilita transmisiones en vivo en redes sociales .

Oakley Vanguard: Pensada para deportistas, cuenta con lentes envolventes Prizm, cámara ultra gran angular y autonomía de hasta nueve horas. Se conecta con plataformas como Garmin y Strava para ofrecer métricas de entrenamiento, y es resistente al polvo y agua.

Ray-Ban Meta 2 Headliner: Destaca por su grabación en 3K Ultra HD, cinco micrófonos para audio envolvente y traducciones en tiempo real. Su diseño moderno prioriza la creación y compartición de contenido en redes sociales.

Oakley Meta Prizm Polar: Orientada al deporte y actividades al aire libre, incluye lentes polarizadas, grabación en 3K y audio abierto. Su batería ofrece ocho horas de uso continuo y hasta 48 horas adicionales con funda de carga.

Integran inteligencia artificial para traducir, capturar imágenes y ofrecer asistencia en tiempo real, mejorando la productividad y la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ray-Ban Meta 2 Wayfarer: Evoluciona la clásica Wayfarer con mejoras en audio, autonomía y grabación en 3K. Permite recibir recomendaciones contextuales y traducciones instantáneas a través de Meta AI.

Ray-Ban Meta Wayfarer: Enfocada en la transmisión en directo y la creación de contenido, integra cámara de 12 MP, audio de alta calidad y control por voz. Compatible con lentes graduadas y pensada para creadores.

Ray-Ban Meta Skyler: Combina estilo glam con tecnología avanzada, grabación manos libres y transmisión en directo. Ofrece hasta cuatro horas de uso y 32 adicionales con su estuche.

Cómo elegir las mejores smartglasses según tus necesidades

La elección de unas gafas inteligentes debe responder al tipo de uso previsto. Para la vida urbana, conviene buscar modelos ligeros y con buena autonomía, mientras que para el deporte son esenciales la resistencia al agua, la estabilidad y la protección UV. La calidad de audio, la claridad del micrófono y la compatibilidad con lentes graduadas son otros factores clave.

Su adopción marca un avance hacia una interacción más natural y eficiente con la tecnología en distintos entornos, desde el trabajo hasta el ocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estuche de carga puede ampliar significativamente la autonomía y algunas smartglasses ofrecen jornadas completas de uso. Los modelos más avanzados integran funciones de traducción, recomendaciones personalizadas y control por voz, haciendo de la interacción con la IA algo cotidiano y productivo.

El boom de las gafas inteligentes refleja una transición hacia interfaces más intuitivas y naturales, reduciendo la dependencia del smartphone. Con asistentes inteligentes integrados, estos dispositivos abren nuevas posibilidades en productividad, deporte, entretenimiento y comunicación, marcando el inicio de una era donde la tecnología se integra de manera invisible y eficiente en la vida diaria.

Finalmente, es pertinente indicar que contar con unas smartglasses en la actualidad representa una ventaja significativa en la vida diaria, ya que permiten acceder a información, comunicarte y crear contenido de manera más rápida y natural, sin depender constantemente del teléfono móvil.