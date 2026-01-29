Tecno

Se filtra la nueva interfaz de Android para PC: así sería el rediseño del sistema

Entre los cambios más evidentes, la barra de estado se muestra más alta y adaptada a las dimensiones de los monitores de escritorio

Guardar
En cuanto a la navegación,
En cuanto a la navegación, la interfaz de Google Chrome se ajusta a las pantallas grandes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por primera vez, han salido a la luz imágenes completas de la interfaz de Android diseñada específicamente para ordenadores, marcando una evolución relevante respecto a los detalles que se conocieron a finales del año pasado.

La filtración, surgida del reporte de un bug en el Chromium Issue Tracker, muestra una experiencia optimizada para pantallas grandes y señala el avance de Google en su apuesta por una versión de Android adaptada al escritorio.

Características visuales y técnicas de la nueva interfaz de Android para PC

Las capturas divulgadas provienen de un HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, identificado con el nombre en clave “Brya (Redrix)”, equipado con un procesador Intel Core de 12ª generación y ejecutando la versión Android 16.

En los videos también se
En los videos también se observa la función multitarea, que permite dividir la pantalla y utilizar diferentes aplicaciones en cada lado. (Difusión)

Este detalle, según 9to5Google, confirma la tendencia interna de Google a utilizar hardware de Chromebook para probar y desarrollar nuevas experiencias.

Entre los cambios más evidentes, la barra de estado se muestra más alta y adaptada a las dimensiones de los monitores de escritorio, incluyendo el tiempo en segundos, la fecha, y en el lateral derecho, iconos de batería, Wi-Fi, notificaciones, idioma, Gemini y grabación de pantalla. El cursor del ratón también ha sido rediseñado, ahora con una pequeña cola, mientras que la barra de tareas mantiene su aspecto tradicional.

En cuanto a la navegación, la interfaz de Google Chrome se ajusta a las pantallas grandes, aunque el botón de extensiones sigue siendo exclusivo de la versión de escritorio del navegador.

Así luce la interfaz de
Así luce la interfaz de la página Google Play. (Difusión)

Multitarea y experiencia de usuario en Android para escritorio

Uno de los aspectos destacados en los videos filtrados es la funcionalidad multitarea, que permite dividir la pantalla en dos y ejecutar diferentes aplicaciones en cada lateral, una característica que potencia la productividad y el aprovechamiento del espacio en pantalla.

El sistema de ventanas de escritorio se asemeja al de los entornos tradicionales, con los botones de minimizar, pantalla completa y cerrar ubicados en la parte superior derecha, siguiendo el estándar de ChromeOS.

La posibilidad de sincronizar esta versión de Android con móviles y tablets, pero en sentido inverso al enfoque clásico de Chromebook, apunta a una integración más profunda entre dispositivos, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia coherente y flexible.

En cuanto a la navegación,
En cuanto a la navegación, la interfaz de Google Chrome se ajusta a las pantallas grandes. (Difusión)

Hacia un ecosistema Android en PC: perspectivas y comparativas

El rediseño filtrado de Android para PC refleja la intención de Google de competir en el ámbito de los ordenadores personales, siguiendo la línea marcada por los PCs con procesadores Snapdragon en Windows y las soluciones de Apple.

La adaptación del sistema operativo a las necesidades específicas del escritorio —como la gestión de ventanas, la optimización del cursor y la integración de funciones avanzadas— sugiere que el futuro de Android en PC será cada vez más competitivo, ofreciendo nuevas posibilidades para usuarios y desarrolladores.

Android se expande: así será su integración en computadoras

Android está a punto de expandirse al mundo de los computadores, marcando un paso que permitirá que el sistema operativo de Google llegue más allá de los móviles y las tablets. Este desarrollo fue uno de los temas destacados durante el Snapdragon Summit 2025, donde Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, conversó con Rick Osterloh, responsable de plataformas y dispositivos en Google.

Android se alista para dar
Android se alista para dar el salto a los computadores, lo que permitirá que el sistema operativo de Google vaya más allá de teléfonos y tabletas. (Composición Infobae)

Durante el evento, Osterloh declaró: “En el pasado, siempre hemos tenido sistemas muy diferentes entre lo que desarrollamos para PC y lo que desarrollamos para smartphones. Nos embarcamos en un proyecto para combinarlos. Juntos estamos construyendo una base técnica común para nuestros productos para PC y sistemas informáticos de escritorio”.

Amon, por su parte, compartió su entusiasmo al afirmar: “Lo he visto, es increíble. Refleja la visión de convergencia entre dispositivos móviles y PC. ¡Qué ganas de tener uno!”.

Osterloh también confirmó que Google llevará Gemini y toda la infraestructura de inteligencia artificial de Android, junto con el conjunto de aplicaciones y la comunidad de desarrolladores, al entorno de los PC. Según sus palabras, esta integración permitirá que Android tenga presencia en todas las categorías informáticas y pueda servir a todos los usuarios.

Temas Relacionados

AndroidGoogleComputadorasPCLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Descargar Magis TV APK para Android y Smart TV gratis: por qué es un riesgo

Al tratarse de una plataforma que opera fuera del marco autorizado, puede exponer a los usuarios a riesgos de seguridad digital y problemas legales

Descargar Magis TV APK para

Cómo ver y administrar todas tus compras y suscripciones desde la Cuenta de Google

Google aclara que si el usuario es menor de 13 años, la cuenta será gestionada por un adulto a través de Family Link

Cómo ver y administrar todas

Antes de decir adiós: cómo borrar tus datos de un celular o PC viejo de forma permanente

Los métodos tradicionales no garantizan la eliminación total de los datos y pueden poner en riesgo la privacidad del usuario

Antes de decir adiós: cómo

Cómo cambiar la contraseña del WiFi en casa para evitar ataques y más Riesgo’s

La configuración original de los routers facilita a atacantes cibernéticos el ingreso a la red y la exposición de datos personales

Cómo cambiar la contraseña del

El motivo por el que Jeff Bezos rechazó ganar más de 80.000 dólares cuando era CEO de Amazon

El empresario rechazó durante décadas bonificaciones y beneficios extras pensando en el progreso de la compañía

El motivo por el que
DEPORTES
Boca Juniors pierde contra Estudiantes

Boca Juniors pierde contra Estudiantes en La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura

13 frases de Gallardo tras la victoria de River sobre Gimnasia: de la evolución del equipo a la confirmación de un nuevo refuerzo

El laboratorio de Estudiantes: los dos goles de pelota parada en 10 minutos ante Boca Juniors

Desde una distancia de 21 metros y a casi 100 km/h: el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero en River-Gimnasia

Con dos goles de Juanfer Quintero, River Plate venció 2-0 a Gimnasia en el Monumental por el Torneo Apertura

TELESHOW
Gran Hermano Generación Dorada: filtraron

Gran Hermano Generación Dorada: filtraron la lista de los famosos que entrarían a la casa

La felicidad de la madre de Cami Homs tras el nacimiento de Aitana: “¡No puedes ser más bella!”

Flor Vigna volvió a la carga contra Luciano Castro: la remera que usó para promocionar su nueva canción inspirada en su ex

La desilusión de Ian Lucas con Evangelina Anderson: “Si me enganché fue porque compartí mucho con ella”

Charly García, invitado de honor en el festejo por los 60 años del Zorrito Von Quintiero: las mejores fotos

INFOBAE AMÉRICA

Todo está en juego

Todo está en juego

Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina

¿Y si los caballos pudieran decir lo que piensan? Así es el proyecto que promete enseñarles a expresar sus preferencias

El régimen de Irán se abrió al diálogo con Estados Unidos pero advirtió que responderá con contundencia si se siente amenazado

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela