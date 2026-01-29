Se filtra la nueva interfaz de Android para PC: así sería el rediseño del sistema

En cuanto a la navegación, la interfaz de Google Chrome se ajusta a las pantallas grandes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por primera vez, han salido a la luz imágenes completas de la interfaz de Android diseñada específicamente para ordenadores, marcando una evolución relevante respecto a los detalles que se conocieron a finales del año pasado.

La filtración, surgida del reporte de un bug en el Chromium Issue Tracker, muestra una experiencia optimizada para pantallas grandes y señala el avance de Google en su apuesta por una versión de Android adaptada al escritorio.

Características visuales y técnicas de la nueva interfaz de Android para PC

Las capturas divulgadas provienen de un HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, identificado con el nombre en clave “Brya (Redrix)”, equipado con un procesador Intel Core de 12ª generación y ejecutando la versión Android 16.

En los videos también se observa la función multitarea, que permite dividir la pantalla y utilizar diferentes aplicaciones en cada lado. (Difusión)

Este detalle, según 9to5Google, confirma la tendencia interna de Google a utilizar hardware de Chromebook para probar y desarrollar nuevas experiencias.

Entre los cambios más evidentes, la barra de estado se muestra más alta y adaptada a las dimensiones de los monitores de escritorio, incluyendo el tiempo en segundos, la fecha, y en el lateral derecho, iconos de batería, Wi-Fi, notificaciones, idioma, Gemini y grabación de pantalla. El cursor del ratón también ha sido rediseñado, ahora con una pequeña cola, mientras que la barra de tareas mantiene su aspecto tradicional.

En cuanto a la navegación, la interfaz de Google Chrome se ajusta a las pantallas grandes, aunque el botón de extensiones sigue siendo exclusivo de la versión de escritorio del navegador.

Así luce la interfaz de la página Google Play. (Difusión)

Multitarea y experiencia de usuario en Android para escritorio

Uno de los aspectos destacados en los videos filtrados es la funcionalidad multitarea, que permite dividir la pantalla en dos y ejecutar diferentes aplicaciones en cada lateral, una característica que potencia la productividad y el aprovechamiento del espacio en pantalla.

El sistema de ventanas de escritorio se asemeja al de los entornos tradicionales, con los botones de minimizar, pantalla completa y cerrar ubicados en la parte superior derecha, siguiendo el estándar de ChromeOS.

La posibilidad de sincronizar esta versión de Android con móviles y tablets, pero en sentido inverso al enfoque clásico de Chromebook, apunta a una integración más profunda entre dispositivos, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia coherente y flexible.

En cuanto a la navegación, la interfaz de Google Chrome se ajusta a las pantallas grandes. (Difusión)

Hacia un ecosistema Android en PC: perspectivas y comparativas

El rediseño filtrado de Android para PC refleja la intención de Google de competir en el ámbito de los ordenadores personales, siguiendo la línea marcada por los PCs con procesadores Snapdragon en Windows y las soluciones de Apple.

La adaptación del sistema operativo a las necesidades específicas del escritorio —como la gestión de ventanas, la optimización del cursor y la integración de funciones avanzadas— sugiere que el futuro de Android en PC será cada vez más competitivo, ofreciendo nuevas posibilidades para usuarios y desarrolladores.

Android se expande: así será su integración en computadoras

Android está a punto de expandirse al mundo de los computadores, marcando un paso que permitirá que el sistema operativo de Google llegue más allá de los móviles y las tablets. Este desarrollo fue uno de los temas destacados durante el Snapdragon Summit 2025, donde Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, conversó con Rick Osterloh, responsable de plataformas y dispositivos en Google.

Android se alista para dar el salto a los computadores, lo que permitirá que el sistema operativo de Google vaya más allá de teléfonos y tabletas. (Composición Infobae)

Durante el evento, Osterloh declaró: “En el pasado, siempre hemos tenido sistemas muy diferentes entre lo que desarrollamos para PC y lo que desarrollamos para smartphones. Nos embarcamos en un proyecto para combinarlos. Juntos estamos construyendo una base técnica común para nuestros productos para PC y sistemas informáticos de escritorio”.

Amon, por su parte, compartió su entusiasmo al afirmar: “Lo he visto, es increíble. Refleja la visión de convergencia entre dispositivos móviles y PC. ¡Qué ganas de tener uno!”.

Osterloh también confirmó que Google llevará Gemini y toda la infraestructura de inteligencia artificial de Android, junto con el conjunto de aplicaciones y la comunidad de desarrolladores, al entorno de los PC. Según sus palabras, esta integración permitirá que Android tenga presencia en todas las categorías informáticas y pueda servir a todos los usuarios.