Rockstar Games añade NBA 2K26 a la suscripción GTA+ por tiempo limitado: cómo tener este juego

Rockstar Games sumó NBA 2K26 a los beneficios de la suscripción GTA+.

Rockstar Games incorporó NBA 2K26 a la suscripción GTA+. Del 10 de marzo al 20 de abril, los miembros de GTA+ en PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán acceder al juego completo NBA 2K26, recibir 5.000 VC, seis potenciadores de habilidad para cinco partidos y un paquete de jugador Diamante garantizado.

Todo esto forma parte del paquete especial de contenido NBA 2K26 GTA+ (es necesario tener una cuenta de NBA 2K). Además, los suscriptores obtienen un 20% de descuento en la compra de NBA 2K26 en la consola vinculada a su membresía de GTA+.

Cómo obtener NBA 2K26 con GTA+

Los miembros de GTA+ en PlayStation 5 y Xbox Series X|S pueden obtener el juego completo NBA 2K26 sin costo adicional del 10 de marzo al 20 de abril. Solo deben tener una suscripción activa y una cuenta de NBA 2K para acceder y descargar el título.

Los suscriptores de GTA+ en PlayStation 5 y Xbox Series X|S pueden descargar sin costo el juego completo NBA 2K26 del 10 de marzo al 20 de abril.

Cómo tener la suscripción GTA+

Para suscribirte a GTA+, ingresa a la tienda digital de PlayStation 5, PC Enhanced o Xbox Series X|S y busca “GTA+”. Selecciona la opción de suscripción y sigue los pasos para completar el pago mensual. La membresía se activa de inmediato y puedes gestionarla desde la configuración de tu consola.

Qué más trae la suscripción GTA+

La suscripción GTA+ ofrece varios beneficios exclusivos cada mes. En marzo, los miembros pueden conseguir gratis el vehículo Vapid Firebolt ASP en The Vinewood Car Club y recibir prendas especiales, como la camiseta y los pantalones cortos de baloncesto Broker Prolaps y la camiseta Yeti de camuflaje naranja para su personaje de GTA Online.

También pueden aplicar sin costo la pintura camaleón Graphite Prismatic Pearl a sus autos y ruedas.

Quienes tengan un desguace en GTA Online obtienen el doble de ganancias diarias, y hasta el 11 de marzo, las recompensas se multiplican por cuatro. Además, hay descuentos del 50% en la compra y mejoras de desguaces.

En la Community Series, las recompensas llegan hasta seis veces más que lo habitual durante el mes.

Para obtener GTA+, solo hay que buscar la suscripción en la tienda digital de la consola y completar el registro.

Los trabajos del Sr. Faber y las entregas de QuickiePharm también otorgan el doble de GTA$ y RP.

La suscripción incluye un depósito mensual automático de GTA$500.000 en Maze Bank, acceso a Tarjetas Tiburón con bonificación y privilegios en el Club Vinewood, como gestionar negocios y solicitar vehículos desde el iFruit.

Por último, los miembros pueden descargar y jugar títulos clásicos de Rockstar Games en la Biblioteca de Juegos de GTA+, incluyendo GTA Online, Red Dead Redemption y Bully.

Qué es lo último que se sabe de GTA VI

Lo más reciente sobre GTA VI es que Rockstar Games ha confirmado su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Rockstar Games confirmó que GTA VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Tras diversas especulaciones sobre posibles retrasos, la compañía aseguró que no habrá nuevas demoras y anunció una campaña de marketing intensiva para el verano de 2026. El juego se estrenará en formatos físico y digital, y promete un nivel de realismo nunca antes visto en la saga.

El mensaje no solo tranquiliza a los fanáticos que temían una nueva postergación, sino también a los accionistas. Un tercer retraso hubiese supuesto consecuencias financieras graves y habría obligado a rehacer los planes de lanzamiento de otras empresas.

La confirmación de que no habrá más retrasos también despejó otras inquietudes. Recientemente, surgieron versiones que sugerían un posible lanzamiento inicial exclusivo en formato digital para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con la edición física postergada. Sin embargo, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, fue claro al afirmar: “Ese no es el plan”, lo que asegura que ambas versiones estarán disponibles desde el primer día.

Por ahora, la fecha de lanzamiento para PC sigue sin anunciarse, y se prevé que la versión llegue al menos un año después del estreno en consolas.