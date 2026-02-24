Se filtra el precio de GTA 6: esto podría costar las versiones para PC y consola

GTA 6 llegaría a consolas el 19 de noviembre de 2026 con un precio récord de 100 euros. (Rockstar Games)

El lanzamiento de GTA 6 se perfila como uno de los eventos más significativos en la industria del videojuego en 2026. Tras años de rumores, retrasos y filtraciones, la fecha oficial para consolas ya está confirmada: el 19 de noviembre de 2026, trece años después del debut de GTA 5.

En línea con la estrategia habitual de Rockstar Games, la versión para PC llegará al menos un año más tarde, un hecho que refuerza la expectación y el debate en torno a uno de los títulos más esperados de la década.

Un precio récord para el esperado regreso de Rockstar

El foco de atención, más allá de la jugabilidad y las novedades del título, está ahora en el precio. Diversas filtraciones a lo largo de 2025 ya apuntaban a que GTA 6 marcaría un nuevo récord en el sector con un precio de lanzamiento de 100 euros para la versión estándar, sin contenidos adicionales.

El juego solo podrá adquirirse en formato digital durante los primeros dos meses tras su lanzamiento. (Rockstar Games)

Una reciente filtración, difundida por la tienda digital Loaded (anteriormente conocida como CD Keys) y reportada por Insider Gaming, refuerza esta cifra y contribuye a delinear el panorama comercial en torno a este juego.

La publicación original en Loaded, que ya no está disponible, mostraba los precios tanto para Xbox como para PC y acompañaba la oferta con capturas de la web oficial de Rockstar, donde se confirmaba que el modo multijugador estaría disponible desde el primer día.

Según los datos filtrados, la versión de consola alcanzaría las 89,99 libras esterlinas (alrededor de 103 euros o 121 dólares al cambio actual), superando con creces el precio habitual de los lanzamientos AAA, que ronda los 79,99 euros. En contraste, la versión para PC tendría un precio de 60,99 libras (unos 70 euros o 82 dólares), lo que representa una diferencia notable frente a la edición para consolas.

Rockstar aún no confirma oficialmente los precios, pero la filtración refuerza la tendencia al alza en los títulos AAA. (YouTube: Rockstar Games)

El motivo principal de esta disparidad radica en la naturaleza de cada plataforma. Mientras el PC es un entorno abierto y permite competencia entre tiendas digitales, las consolas están sujetas a ecosistemas cerrados donde los fabricantes controlan las tiendas y la distribución, lo que se traduce en precios más elevados para los usuarios de consola.

Exclusividad digital y posibles reacciones del mercado

Una de las estrategias de Rockstar para este lanzamiento será restringir la disponibilidad de GTA 6 al formato digital durante los dos primeros meses. Solo a partir de 2027 se podrá adquirir la edición física, una medida que busca reducir las filtraciones y controlar mejor la distribución previa al lanzamiento. Esta decisión podría influir en la dinámica de ventas y en el acceso inicial de miles de jugadores.

La diferencia de precios y la política de exclusividad digital han generado polémica. Para muchos seguidores de la saga, el precio de 100 euros para la versión estándar representa un esfuerzo adicional para aprovechar la fidelidad de los fans.

La diferencia de precios entre consolas y PC responde al control que ejercen los fabricantes sobre las tiendas digitales. (Rockstar Games)

A pesar de la expectativa que rodea al título, la reacción en redes y foros especializados evidencia cierto descontento ante la posibilidad de que GTA 6 se convierta en el juego más caro del mercado en su lanzamiento.

Hasta el momento, ni Rockstar Games ni sus distribuidores han confirmado oficialmente los precios filtrados. Sin embargo, la tendencia a elevar el coste de los juegos AAA ha sido una constante en los últimos años, y el debut de GTA 6 podría consolidar esta nueva referencia para la industria.

Con la fecha de lanzamiento cada vez más próxima y la atención centrada en el precio final, el debut de GTA 6 promete reconfigurar no solo las expectativas de los jugadores, sino también los estándares económicos del sector de videojuegos.