PlayStation y Microsoft ya habrían sido notificados: GTA 6 no tendrá más retrasos

Sony y Microsoft reciben confirmación oficial de la fecha de lanzamiento de GTA 6 para el 19 de noviembre de 2026 por parte de Take-Two Interactive. (Rockstar Games)

El esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI parece haber dejado atrás la incertidumbre. Sony y Microsoft habrían recibido confirmación formal de que la fecha de salida del nuevo título de Rockstar Games no volverá a moverse.

La posibilidad de un tercer aplazamiento mantenía en vilo a estudios, desarrolladoras y jugadores. El impacto de GTA 6 se extiende mucho más allá de quienes esperan jugarlo en PS5 y Xbox Series XS, también afecta las estrategias de lanzamiento de múltiples compañías que, temiendo coincidir con la llegada del juego, han ajustado o retrasado sus propios estrenos.

De dónde surge el rumor de la confirmación definitiva de GTA 6

El origen del rumor sobre la confirmación definitiva no proviene de un simple comentario, sino de una fuente con antecedentes sólidos en el seguimiento de la saga. Millie A, insider conocido por adelantar con precisión los dos retrasos previos de la franquicia, fue quien aseguró recientemente que Take-Two Interactive, casa matriz de Rockstar, notificó formalmente a Sony y Microsoft que el lanzamiento de GTA 6 sigue en pie para el 19 de noviembre de 2026.

Según su publicación en la red social X, “Sony y Microsoft han sido notificadas formalmente por Take-Two Interactive de que Grand Theft Auto VI sigue en camino para su lanzamiento dentro del año fiscal actual”. La fuente añade: “En esta etapa del juego no hay retrasos planificados y se entiende que la ventana de lanzamiento es firme”.

El insider Millie A anticipa que no habrá más retrasos en la fecha de salida del esperado GTA 6 según fuentes internas confiables. (@RockstarGames/X)

Esta declaración despeja la principal preocupación de los estudios: la posibilidad de que un tercer aplazamiento desbarate la estrategia de toda la industria. El calendario se mantiene, y compañías como Marvel no han dudado en anunciar sus propios lanzamientos —como el de Marvel’s Wolverine para el 15 de septiembre— dejando un margen de dos meses respecto al debut de GTA 6 y mostrando la rapidez con la que han reaccionado a la confirmación de Take-Two.

Qué dijeron los ejecutivos de Take-Two sobre posibles retrasos

La advertencia de no más retrasos cobró aún más peso con la intervención directa de los ejecutivos de Take-Two Interactive. En la más reciente presentación de resultados fiscales, su CEO Strauss Zelnick dejó claro el compromiso: “No se retrasará más y no podemos estar más confiados en que saldrá el 19 de noviembre de 2026”.

Zelnick atribuyó esa seguridad a la ejecución “extraordinaria” de la compañía durante el año fiscal y aseguró que el impulso actual permite proyectar cifras récord para el año fiscal 2027, encabezadas por el lanzamiento de GTA 6.

El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, garantiza que GTA 6 no sufrirá un tercer aplazamiento y mantiene la confianza en el calendario de lanzamiento. (Rockstar Games)

El mensaje no solo tranquiliza a los fanáticos que temían una nueva postergación, sino también a los accionistas. Un tercer retraso hubiese supuesto consecuencias financieras graves y habría obligado a rehacer los planes de lanzamiento de otras empresas. Con la fecha firme, la industria respira aliviada y puede organizar su calendario con un poco más de certidumbre.

Cómo será la campaña de lanzamiento y marketing de GTA 6

La campaña de marketing de Grand Theft Auto VI constituye otra señal de confianza. Rockstar Games y Take-Two Interactive han anunciado que la promoción del juego arrancará durante el verano de 2026, entre junio y agosto. La empresa planea invertir cientos de millones de dólares en acciones de marketing globales, incluyendo la producción de nuevos tráilers, campañas publicitarias en medios tradicionales y digitales, y eventos exclusivos para prensa y comunidad.

El último tráiler se presentó hace casi nueve meses, por lo que la expectativa ante nuevas imágenes y detalles es máxima.

Rockstar Games asegura la disponibilidad simultánea de GTA 6 en formato físico y digital para PS5 y Xbox Series X|S desde el estreno. (YouTube: Rockstar Games)

La noticia de que no habrá más retrasos también ha servido para aclarar otras dudas. En las últimas semanas circularon rumores sobre la posibilidad de que el juego solo saliera en formato digital en su primer día en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, retrasando la edición física. Sin embargo, Strauss Zelnick fue tajante: “Ese no es el plan”, lo que garantiza que los usuarios podrán elegir entre formato físico y digital desde el estreno.

Por el momento, la versión para PC no tiene fecha de lanzamiento confirmada; se espera que llegue un año o más después que en consolas.